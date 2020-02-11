 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 23.09.2023
20:48  Казах Сатыбалды Даулеталин избран первым генсеком Организации профсоюзов тюркских государств
15:26  США превращают Казахстан в новую Украину в ЦентрАзии, - Айнур Курманов
14:56  Потерявшего берега казахского певца Тореали приговорили к общественным работам.... 40 часов. За оскорбление полицейских
14:50  Le Figaro: В ЕС выяснили причину своего нежелания помочь Армении: это бакинский газ
14:49  Польско-украинские отношения: что пошло не по плану?
14:47  Почему "прусский" автопром превратился в китайский, а не в русский
14:34  The American Conservative: "Больше ни цента!" Американцы устали содержать Украину

14:27  Кыргыз Акжол Махмудов - двукратный чемпион мира по классической борьбе
13:54  Донбасс-фронт. В боях под Стельмаховкой сгорели первые два "лучших в мире" шведских танка Stridsvagn 122
13:01  Индия потеряла связь с лунной станцией "Чандраян-3"
12:48  Черная кошка между Анкарой и Киевом: почему Эрдоган тормозит поставки оружия? - МК
12:45  1,1 млн жителей Узбекистана впервые получат централизованный доступ к питьевой воде в этом году
12:42  Бомбежка Севастополя продолжается. Шойгу чешет второе ухо...
12:39  Сухо! В Таразе проходят водные переговоры правительств Казахстана и Кыргызстана
12:33  Агрономо-юрист-экономист Гауез Нурмухамбетов назначен главой Северо-Казахтанской области
08:24  Российский космонавт Кононенко прилетел на МКС с портретом президента Туркмении
07:00  Скончалась актриса Алагез Салахова, внучка Тамары Ханум
06:49  Щедрая помощь от USAID*: старая песня о грустном. Узбекистану предлагают мешок отравленных "печенек", - Р.Алимова
06:45  Земные военные заботы Срединной империи. Реформы в китайской армии, - В.Иванов
06:36  В Узбекистане снова массовое отравление детей медпрепаратами. Сам президент разбирается
06:33  "Мусульмане" против "черноногих". Франко-алжирская война: причины и обстановка, - Владимир Добрин
06:30  РосВласти не допускают массовой депортации гастарбайтеров
01:55  Скончался партизан и бывший президент Италии Джорджо Наполитано
Пятница, 22.09.2023
16:52  Ляпсус за ляпсусом. Фрау Бербок продолжает веселить народ, - Die Welt
16:47  УкроРакета прилетела в штаб Черноморского флота. Шойгу чешет ухо
15:46  Санкции Вашингтона против Баку - имитация
13:29  Кыргызка Айсулуу Тыныбекова стала 3-кратной Чемпионкой мира по борьбе
12:43  Вашингтонская битва за ATACMS: Байден перед выборами повышает украинские ставки
12:37  Рынок недвижимости в Центральной Азии
12:35  Власти Казахстана впервые обнародовали реестр "иноагентов", включив в него НПО и журналистов
12:33  Таджикистанцу вынесли два смертных приговора по делу о теракте в иранском мавзолее
12:31  Вытеснит ли Америка Россию и Китай из Центральной Азии? - Иван Зуенко
11:50  Продюсер Айнагуль Токобаева назначена директором Национальной киностудии "Кыргызфильм"
11:45  "Деколонизационный" дискурс в Центральной Азии: кто хочет переписать историю?
11:39  Сбежавший в США акционер казахского Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге
11:35  Парламент Ирана принял закон "О хиджабе и целомудрии", предусматривающий до 10 лет тюрьмы за нарушение исламского дресс-кода
08:42  Могут ли американские танки М1 "Абрамс" изменить ход украинского конфликта? - Newsweek
08:39  Бывший Павлодарский облаким Скаков пересел в кресло главы ФОМС Казахстана
07:12  Глава ЕвроКомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в... бомбежке Хиросимы
07:07  CША попытались убедить Глобальный Юг, что во всем виновата Россия. Не вышло, - Самих Сааб
07:01  Среди убитых азербайджанцами в Карабахе рос-военных оказался и замкомандующего миротвоческим контингентом капитан 1 ранга Ковган
06:41  5 направлений российского наступления, которое должно начаться зимой., - Александр Ситников
06:37  Наш союз. чем Россия и Корея могут помочь друг другу, - Илья Титов
01:35  США затевают в Центральной Азии Большую игру 2.0, - СП
01:10  Убийство миротворцев в Карабахе - случайность или провокация?
00:55  Слуги двух господ. ОДКБ превратилась в балаганную организацию, - В.Ружанский
00:49  Банкам стран ЦентрАзии разрешили участвовать в валютных торгах в России
00:26  Пашиняна некому свергать. "Оппозиция в Армении – это партии из трех человек, которые играют в нарды", - В.Баранец
00:21  "Клещи Путина": от Северной Кореи до Карибского моря, - Дм.Седов
00:17  В Кыргызстане все зарубежные фильмы начнут показывать с кыргызскими субтитрами
00:15  Ташиев предлагает всевластному Рахмону заняться реальной политикой, - Канат Кожоев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Казах Сатыбалды Даулеталин избран первым генсеком Организации профсоюзов тюркских государств
20:48 23.09.2023

медиацентр Федерации профсоюзов РК
Анастасия Смирнова

Генеральным секретарем Организации профессиональных союзов тюркских государств избран Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин. Учредительное собрание нового интеграционного объединения состоялось сегодня в Самарканде, передает ИА El.kz со ссылкой на медиацентр Федерации профсоюзов РК.

29 июля текущего года в азербайджанском городе Шуша национальные профцентры Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана подписали Соглашение о создании Организации профессиональных союзов тюркских государств.

Спустя два месяца в Самарканде лидеры национальных профцентров собрались, чтобы учредить основные институты организации, избрать ее руководящий состав и принять в состав Организации нового члена – согласно поданной заявке пятым членом нового международного профсоюзного объединения стала Федерация профсоюзов Кыргызстана.

Участники заседания одобрили Устав Организации профессиональных союзов тюркских государств, утвердили Совет Организации и избрали руководителей. Президентом избран Кудратилла Рафиков, вице-Президентом Саттар Мехбалиев. Председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин избран Генеральным секретарем Организации профессиональных союзов тюркских государств. Председателем ревизионной комиссии Организации избран Омор Арстанбеков.

В своем приветственном слове Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин подчеркнул общность корней тюркских народов и отметил, что шесть тюркоязычных государств занимают общую площадь 4,73 млн кв. км и имеют общее население около 170 млн человек. По его словам, тюркские страны имеют высокий уровень представительства и право голоса в мире.

"В ноябре прошлого года также в Самарканде состоялось историческое событие - первый саммит Организации тюркских государств, вновь образованной вместо Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В Концепции Тюркского мира-2040 были обозначены стратегические долгосрочные цели, которые фактически указывают на создание Зоны свободной торговли между странами этого пространства, некий прообраз Европейского союза, когда будет свободное перемещение капитала, товаров, сервиса, услуг и людей. В данном контексте создание Организации профсоюзов тюркских государств - своевременно и актуально. Создание организации профсоюзов тюркских стран приобретает особую важность именно на данном этапе и в данное время – в Год развития тюркской цивилизации. Нам необходимо объединить свои усилия по возрождению и модернизации профсоюзов, защите прав трудящихся и продвижению принципов справедливости, положений Нового Социального Договора во благо Человека Труда. Главная цель новой структуры – консолидация действий по защите социально-трудовых, профессиональных, экономических прав и интересов 48 миллионов трудящихся наших государств", - обратился к коллегам Сатыбалды Даулеталин.

Участники заседания приняли решение о созыве первого съезда Организации профессиональных союзов тюркских государств 29 ноября текущего года в Анкаре, где и будет находиться штаб-квартира Организации.

-------------------------------

ДАУЛЕТАЛИН Сатыбалды Телагысович
/ /
[07.05.1962 - ..]
Род. в с. Ак-Оба Акбулакского района Оренбургской области РСФСР. Казах.

Окончил Казахский политехнический институт (1984), инженер-механик; Дипломатическую академию МИД РК (2004), прошел обучение в Европейском центре по изучению вопросов безопасности им. Дж. Маршалла (2004)

Ученик токаря Актюбинского завода ферросплавов города Актобе (1978); Мастер производственного обучения, инженер-конструктор отдела главного конструктора производственного объединения по выпуску кузнечнопрессового оборудования города Шымкент (09.1984-11.1986);
работал в Чимкентском горкоме ЛКСМ, начальником управления по делам молодежи, спорту и туризму Абайской районной администрации Южно-Казахстанской области, в аппарате Верховного суда РК, заведующим Отделом по работе с комитетами Аппарата Мажилиса Парламента и Отделом организационно-контрольной и кадровой работы Аппарата Мажилиса Парламента РК.
В 2009 году занимал должность заместителя руководителя аппарата Мажилиса Парламента РК,
с 2012 года – руководитель аппарата, советник председателя Агентства РК по делам государственной службы.
В ? - 01.2014 - директор Департамента управления активами Центрального аппарата партии "Нұр Отан".

директор Департамента политической работы партии "Нұр Отан" (01.2014-15); Заместитель директора Департамента организационной, кадровой работы и активов Федерации профсоюзов Республики Казахстан (01.07.2015-11.2015);
Председатель Локального профсоюза "Ынтымак" работников организаций системы Федерации профсоюзов (11.2015-22.02.2016);
Директор Департамента социально-экономической защиты и трудовой инспекции Федерации профсоюзов РК (22.02.2016-10.2019);
Первый заместитель Председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан (10.2019-06.05.2020)
+ с 11.02.2020 - врид Председателя ФП РК

Председатель Федерации профсоюзов РК (с 06.05.2020)

+ с 23.09.2023 - Генеральный секретарь Организации профессиональных союзов тюркских государств

награды:
Почетная грамота Республики Казахстан;
Медаль "Ерен еңбегі үшін";
Орден "Курмет".

Женат, дочь и сын

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - El.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695491280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Одобренный Сенатом закон позволит максимально учитывать мнения граждан
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Мажилис рассмотрит законопроект, направленный на защиту персональных данных - I чтение
- Объем инвестиций ЕАБР в Казахстан растет опережающими темпами
- Кадровые перестановки
- Изъятые неиспользуемые земли должны быть справедливо распределены - С. Жумангарин
- Главы МИД Казахстана и Великобритании обсудили актуальные вопросы развития казахско-британского сотрудничества
- Заявление касательно компании ТОО "HENKEL CENTRAL ASIA & CAUCASUS"
- О приговоре суда
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  