Казах Сатыбалды Даулеталин избран первым генсеком Организации профсоюзов тюркских государств

20:48 23.09.2023

медиацентр Федерации профсоюзов РК

Анастасия Смирнова



Генеральным секретарем Организации профессиональных союзов тюркских государств избран Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин. Учредительное собрание нового интеграционного объединения состоялось сегодня в Самарканде, передает ИА El.kz со ссылкой на медиацентр Федерации профсоюзов РК.



29 июля текущего года в азербайджанском городе Шуша национальные профцентры Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана подписали Соглашение о создании Организации профессиональных союзов тюркских государств.



Спустя два месяца в Самарканде лидеры национальных профцентров собрались, чтобы учредить основные институты организации, избрать ее руководящий состав и принять в состав Организации нового члена – согласно поданной заявке пятым членом нового международного профсоюзного объединения стала Федерация профсоюзов Кыргызстана.



Участники заседания одобрили Устав Организации профессиональных союзов тюркских государств, утвердили Совет Организации и избрали руководителей. Президентом избран Кудратилла Рафиков, вице-Президентом Саттар Мехбалиев. Председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин избран Генеральным секретарем Организации профессиональных союзов тюркских государств. Председателем ревизионной комиссии Организации избран Омор Арстанбеков.



В своем приветственном слове Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин подчеркнул общность корней тюркских народов и отметил, что шесть тюркоязычных государств занимают общую площадь 4,73 млн кв. км и имеют общее население около 170 млн человек. По его словам, тюркские страны имеют высокий уровень представительства и право голоса в мире.



"В ноябре прошлого года также в Самарканде состоялось историческое событие - первый саммит Организации тюркских государств, вновь образованной вместо Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В Концепции Тюркского мира-2040 были обозначены стратегические долгосрочные цели, которые фактически указывают на создание Зоны свободной торговли между странами этого пространства, некий прообраз Европейского союза, когда будет свободное перемещение капитала, товаров, сервиса, услуг и людей. В данном контексте создание Организации профсоюзов тюркских государств - своевременно и актуально. Создание организации профсоюзов тюркских стран приобретает особую важность именно на данном этапе и в данное время – в Год развития тюркской цивилизации. Нам необходимо объединить свои усилия по возрождению и модернизации профсоюзов, защите прав трудящихся и продвижению принципов справедливости, положений Нового Социального Договора во благо Человека Труда. Главная цель новой структуры – консолидация действий по защите социально-трудовых, профессиональных, экономических прав и интересов 48 миллионов трудящихся наших государств", - обратился к коллегам Сатыбалды Даулеталин.



Участники заседания приняли решение о созыве первого съезда Организации профессиональных союзов тюркских государств 29 ноября текущего года в Анкаре, где и будет находиться штаб-квартира Организации.



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ДАУЛЕТАЛИН Сатыбалды Телагысович

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[07.05.1962 - ..]

Род. в с. Ак-Оба Акбулакского района Оренбургской области РСФСР. Казах.



Окончил Казахский политехнический институт (1984), инженер-механик; Дипломатическую академию МИД РК (2004), прошел обучение в Европейском центре по изучению вопросов безопасности им. Дж. Маршалла (2004)



Ученик токаря Актюбинского завода ферросплавов города Актобе (1978); Мастер производственного обучения, инженер-конструктор отдела главного конструктора производственного объединения по выпуску кузнечнопрессового оборудования города Шымкент (09.1984-11.1986);

работал в Чимкентском горкоме ЛКСМ, начальником управления по делам молодежи, спорту и туризму Абайской районной администрации Южно-Казахстанской области, в аппарате Верховного суда РК, заведующим Отделом по работе с комитетами Аппарата Мажилиса Парламента и Отделом организационно-контрольной и кадровой работы Аппарата Мажилиса Парламента РК.

В 2009 году занимал должность заместителя руководителя аппарата Мажилиса Парламента РК,

с 2012 года – руководитель аппарата, советник председателя Агентства РК по делам государственной службы.

В ? - 01.2014 - директор Департамента управления активами Центрального аппарата партии "Нұр Отан".



директор Департамента политической работы партии "Нұр Отан" (01.2014-15); Заместитель директора Департамента организационной, кадровой работы и активов Федерации профсоюзов Республики Казахстан (01.07.2015-11.2015);

Председатель Локального профсоюза "Ынтымак" работников организаций системы Федерации профсоюзов (11.2015-22.02.2016);

Директор Департамента социально-экономической защиты и трудовой инспекции Федерации профсоюзов РК (22.02.2016-10.2019);

Первый заместитель Председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан (10.2019-06.05.2020)

+ с 11.02.2020 - врид Председателя ФП РК



Председатель Федерации профсоюзов РК (с 06.05.2020)



+ с 23.09.2023 - Генеральный секретарь Организации профессиональных союзов тюркских государств



награды:

Почетная грамота Республики Казахстан;

Медаль "Ерен еңбегі үшін";

Орден "Курмет".



Женат, дочь и сын