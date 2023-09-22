Лавров обещает сохранить рос-миротворцев в Карабахе. На кой хрен?

00:01 24.09.2023

Лавров: Российские миротворцы помогут налаживать мирную жизнь в Карабахе

Tекст: Ольга Иванова



Российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр подчеркнул, что ЕС навязывает свои посреднические услуги Азербайджану и Армении, а вместе с этим совместно с США привносит дестабилизацию на Южный Кавказ, передает ТАСС.



Также Лавров добавил, что вызывает обеспокоенность и продолжающаяся деградация обстановки "в сербском крае Косово". По словам министра, "весь мир видит, как на Балканах повторяется печальная история Минских соглашений по Украине".



Напомним, Совбезу Организации Объединенных Наций необходимо срочно направить миссию в Нагорный Карабах, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.