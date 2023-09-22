Казахстан будет искать новые рынки поставок вооружения

00:04 24.09.2023

Казахстан будет искать новые рынки поставок вооружения

В Казахстане министры обороны и промышленности обсудили вопросы диверсификации закупок вооружения и военной техники. Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства, было заявлено о необходимости поиска новых рынков поставок с учетом военно-экономической безопасности государства. Это будет делаться с учетом текущей геополитической ситуации, санкционными ограничениями и в связи с нарушением логистических связей.



Ранее в оборонном ведомстве страны заявили, что санкции Запада в отношении РФ могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию в республике военной техники российского и советского производства.



Известно, что за последнее десятилетие бронированная техника иностранного производства Казахстаном не приобреталась.



Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА