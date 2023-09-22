В Египте найдены затонувшие и полные сокровищ храм бога Амона и святилище Афродиты города Тонис-Гераклион в заливе Абукир

00:54 24.09.2023

Ученые из Европейского института подводной археологии (IEASM) обнаружили в Египте затонувший храм бога Амона и святилище Афродиты. При этом храм был полон всевозможных сокровищ, пишет Live Science.



Храм Амона был обнаружен при изучении канала вблизи средиземноморского побережья Египта. Здание обрушилось во время землетрясения в середине II века до нашей эры. Здание было частью древнего портового города Тонис-Гераклион в заливе Абукир.



Храм имел большое значение. Фараоны приходили сюда, чтобы получить от верховного бога древнеегипетского пантеона подтверждение своей власти. Дайверы нашли здесь серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения и алебастровые сосуды для хранения духов или мазей.



Причем к востоку от храма археологи обнаружили греческое святилище, посвященное Афродите, богине любви. Здесь также находились многочисленные артефакты: бронзовые и керамические предметы, а также греческое оружие.



Ранее сообщалось, что ученые нашли в Африке самое древнее захоронение.