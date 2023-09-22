Работодателю в РФ трудно найти общий язык с мигрантами. Проще с роботами?

01:15 24.09.2023

Светлана Легато: Работодателю трудно найти общий язык с мигрантами. Проще с роботами?



Эксперт рассказала, как решить проблему нехватки востребованных сотрудников



Павел Еськов



Вице-премьер Татьяна Голикова полагает, что количество наиболее востребованных сотрудников в российской экономике в возрасте от 30 до 39 лет может сократиться на 30 процентов.



Как пояснила она журналистам перед заседанием Госсовета по рынку труда, правительство пугает дисбаланс, который в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30−39 лет. "Это самый востребованный персонал, самый готовый к изменениям", - пояснила вице-премьер. По ее оценке, на одного зарегистрированного безработного с соответствующим опытом приходится 13 открытых вакансий квалифицированных рабочих в сфере транспорта, строительства и базовых отраслях. Еще 750 тысяч человек требуются в обрабатывающей промышленности. "Отрасль стала абсолютным лидером в привлечении дополнительных трудовых ресурсов", - отметила Голикова.



Что касается новых регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, то там, сказала вице-премьер, "востребованы все специалисты", но в первую очередь не хватает экономистов, учителей и врачей.



Как убеждена профайлер, основатель бренда LEGATTO Светлана Легато, одним из факторов, вызывающих нехватку персонала, является система образования. В беседе со "Свободной Прессой" он пояснила, что вузы и колледжи не успевают адаптироваться к быстро меняющимся требованиям, а выпускники не получают актуальных навыков.



- Свою роль играют низкие зарплаты и долгосрочная нестабильность. Вопрос денег всегда стоит на первом плане. Мы часто слышим, что деньги людей не мотивируют. Это так. Но мотивирует отсутствие денег. Ведь у каждого семьи, дети, кредиты, ипотеки, и они не могут позволить себе ждать, когда "все наладится". Люди уходят в бизнес, во фриланс, в самозанятость. Потому-то среди компаний высокая конкуренция за лучших кандидатов.



Представьте: спрос растет, но при этом знания у кандидатов оставляют желать лучшего. И, что немаловажно, психология труда. В постсоветской парадигме мы выросли с боязнью быть замеченными, опасаемся высказать свою точку зрения и не умеем презентовать себя. Это создает недопонимание между работодателями и соискателями. Они говорят на разных языках, что приводит к недомолвкам и конфликтам.



"СП": Что в такой ситуации может сделать государство? Могут ли россиян заменить гастарбайтеры, как, например, на "АвтоВАЗе", куда будет направлена тысяча мигрантов из Узбекистана?



- На мой взгляд, гастарбайтеры, коих в России множество, нишу, обозначенную Татьяной Голиковой, заполнить не смогут. Во-первых, мигранты, как правило, имеют ограниченные навыки и специализации, что не всегда соответствует потребностям наших предприятий и организаций. Кроме того, проблемы с адаптацией, культурными различиями и языковыми барьерами могут существенно осложнить интеграцию гастарбайтеров в рабочую среду.



"СП": Возможно, решить вопрос нехватки кадров удастся решить за счет роботизации? Как сегодня обстоят дела с роботизацией и искусственным интеллектом в нашей стране? Реально при помощи роботов решить проблему "здесь и сейчас", или потребуется время?



- С одной стороны, роботизация и искусственный интеллект могут решить множество задач, и снизить зависимость от человеческого труда в рутинных и опасных областях. Это может помочь увеличить эффективность и качество производства, снизить издержки и сделать нашу экономику более конкурентоспособной.



Однако, чтобы внедрить роботов и искусственный интеллект на практике, нам нужно инвестировать в исследования и разработки, обучение кадров, а это вновь проблема "номер один". Помимо этого, надо создать благоприятное законодательство и инфраструктуру.



Исследования и внедрение роботов и искусственного интеллекта являются долгосрочной стратегией. Да, "здесь и сейчас" решить проблему нехватки кадров при помощи роботов мы не можем, но хорошо бы начать двигаться в этом направлении и вложить ресурсы в будущее. Это потребует совместных усилий бизнеса, правительства и образовательных учреждений.



"СП": Какие еще могут быть варианты, по вашему мнению? Как говорится, "если бы Голиковой была я"?



- К сожалению или счастью, я - не Голикова. Но я верю, что каждый на своем месте делает все от себя возможное.



В действительности, причиной многих проблем является неумение коммуницировать и нежелание договариваться. Каждому важно доказать, что он прав, а его мнение единственно верное. Сегодняшняя проблема с высококвалифицированными кадрами - это вызов, который мы можем преодолеть, если научимся лучше понимать и управлять людьми.



Что можно сделать в данной ситуации? Чтобы решить проблему, думается, необходимо углубленное понимание мотивации и демотивации работников. Важно учиться "читать" людей, чтобы лучше понимать, что их мотивирует, что делает их счастливыми на рабочем месте, и что, наоборот, демотивирует. Это поможет создать более привлекательные условия труда, предлагать конкурентоспособные зарплаты и разрабатывать меры по улучшению рабочей среды.



Более того, следует научиться управлять людьми. Неплохо бы уметь создавать команды, которые будут работать в гармонии и достигать выдающихся результатов, правда? А для этого нужно инвестировать в образование и развитие лидерских навыков у руководителей, чтобы они могли вдохновлять и мотивировать своих подчиненных.