|В Астане с помпой открыли очередное гнездо амер-агентуры - "Международную школу журналистики"
01:17 24.09.2023
В Астане открыли международную школу журналистики
Марина Маратова
23 сентября в Maqsut Narikbayev University состоялось торжественное открытие Международной школы журналистики, передает Ulysmedia.kz.
В мероприятии приняли участие Советник – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, Генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева, Чрезвычайный и полномочный Посол США в РК Дэниел Розенблюм, а также послы ряда иностранных государств.
Уникальный образовательный проект реализован совместно с Телерадиокомплексом Президента РК с целью подготовки творческих и технических специалистов для казахстанских СМИ. В первый учебный год в Международную школу принято 201 студентов, 20 из которых получили гранты ТРК Президента и Фонда президентских инициатив "Dara".
"Я уверен, что Международная школа журналистики предоставит студентам значительные возможности в этой сфере. С учетом того, что 70 процентов обучения ведется на английском языке, а 30 - на казахском и русском, этот проект представляет собой мощный ресурс для обучения и расширения кругозора на международном уровне. Открытие факультета журналистики такого масштаба - историческое событие для Казахстана. Уверен, что специалисты здесь создадут превосходную платформу для подготовки нового поколения журналистов" - сказал Советник – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.
Обучение проходит на английском языке с элементами казахского и русского языков для отдельных предметов. Учебная программа для будущих журналистов разработана на основе лучших мировых практик, используемых в Columbia University, Berkeley University, Princeton University, City University of London. В образовательной программе новой школы особый упор делается на изучении современных методов журналистики, в соответствии с последними тенденциями в СМИ.
Возможность получить практический опыт студентам предоставят ресурсы ТРК: телеканал "Jibek Joly", ИА "Казинформ" и "Центр документального кино".
"Стремительные перемены, которые переживает весь мир, предъявляют все более жесткие требования к профессиональной журналистике. Нужно уметь обрабатывать, анализировать, фильтровать и критически осмысливать большой объем информации. Кроме того, современные СМИ стали мультимедийными. И мы должны дать возможность журналистам нового поколения, нашим будущим коллегам, получить актуальные знания и навыки работать в разных форматах" - сказала Генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева.
Кроме того, обучать студентов будут выпускники Columbia University, University of Cambridge, New York Film Academy, Mississippi Valley State University и Michigan State University USA.
"Прежде всего, выражаю огромную благодарность за поддержку и оказанное доверие президенту страны, Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Мы понимаем высокую ответственность, возложенную на нас народом Казахстана, поэтому приложим все силы на подготовку квалифицированных специалистов в сфере журналистики" - сказал председатель Правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев.
Совместный проект Телерадиокомплекса Президента РК и Maqsut Narikbayev University стал первым в Казахстане по поддержке и профессиональному развитию талантливой молодежи, формированию журналистского корпуса, отвечающего современным коммуникативным запросам общества и государства.