Уровень депрессивности молодежи Казахстана в пять раз выше, чем в мире

01:21 24.09.2023 Несмотря на то, что молодежь Казахстана хочет жить и работать на родине, она не довольна своими доходами и возможностями для самореализации. Как следствие, более 70% молодых страдают от стрессов, бессонницы и апатии. И этот показатель в разы превышает общемировые. С учетом того, что депрессия, тревожность, ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) и социальная дезадаптация являются предпосылками химических и поведенческих зависимостей, можно с уверенностью сказать, что страна на пороге эпидемии.



В августе-сентябре 2023 года фонд Qalam провел исследование о социальных настроениях молодежи, ее образе жизни, здоровье, привычках и досуге. Но что еще более важно, среди задач исследования были такие, как зависимость от долговых обязательств – кредитов, рассрочек, прочих долгов, степень удовлетворенности молодежи качеством образования и психоэмоциональное состояние. Было опрошено 2044 респондента от 18 до 35 лет включительно во всех регионах страны.



Семья, здоровье и деньги



Как и в других опросах, наиболее значимой пятеркой ценностей для молодежи выступают семья (76,2%), здоровье (64,3%), доходы и материальная обеспеченность (45,2%), любовь (27,1%), дружба (20,8%). К вопросам духовных ценностей также можно отнести веру и религиозность. При определении ключевых ценностей веру как ценность отметили 6,3% – как личную ценность, 6,9% – как ценность знакомых, и 14,0% – как общеказахстанскую ценность.



Если в целом молодые казахстанцы удовлетворены своей жизнью (3,4 балла из 5), то гораздо меньше – собственными доходами и возможностью самореализации – 3,3 балла. Тем не менее, покидать Казахстан большинство респондентов не намерены, что, очевидно связано с обострением геополитической ситуации Недавнее исследование Фонда Qalam подтвердило версию о том, что казахстанцы становятся патриотами поневоле. Его результаты абсолютно коррелируют с последним опросом, в котором больше половины молодых людей ответили, что не планируют переезжать, хотят жить и работать в Казахстане (52,7%).



У тех, кто хотел бы переехать, предпочтения по желаемым к переезду странам сложились следующим образом: США и Канада (26,1%), Южная Корея, Индия, Вьетнам или Таиланд (17,1%), Западная Европа (17,0%). В Россию хотели бы переехать 8,6% респондентов, чуть больше – 9,3% желают попасть в Восточную Европу. В Японии хотели б жить 6,1% молодых людей, в то время как в Китае – всего 4,7%. Австралия и постсоветское пространство (кроме России) стоят примерно на одном уровне по желанию переехать – 4,3% и 4,2% соответственно. Из этих предпочтений явно следует, что по образу жизни казахстанская молодежь стремится к "евроантлантическому" способу устройства общества (США, Канада и Европа дают в сумме 52,4%).



Образование и карьера



Более половины опрошенных скорее довольны или абсолютно довольны качеством полученного ими образования. Особенно это проявляется в отношении неполного среднего (до 9 класса), среднего, среднеспециального и высшего образования.



На вопрос "Довольны ли вы качеством образования, которое получили?" 39,7% скорее довольны полученным неполным средним образованием, 23,9% – довольны им абсолютно. 39,8% и 24,6% скорее довольны и абсолютно довольны полученным средним образованием. 40,4% и 22,7% – соответственно, среднеспециальным образованием. Высшим образованием, полученным в Казахстане, скорее довольны 42,7% опрошенных, абсолютно устроило казахстанское высшее образование 27,3% респондентов.



А вот относительно поствысшего образования удовлетворенность молодых людей более низкая. Так, всего 24,8% скорее довольны качеством полученной ими ученой степени (кандидата и доктора наук), абсолютно довольны – всего 9,5%. 24,1% скорее довольны качеством степени магистра делового администрирования (MBA), и только 8,9% выразили абсолютную удовлетворенность ее качеством.



С образованием, уже полученным или планируемым, связывают надежды на карьеру 37,6% опрошенных, практически треть респондентов (32,3%) надеются, что рост карьеры будет связан с их готовностью развиваться и работать над собой. С опытом, уже полученным на рабочем месте, связывают свой рост 26,3% молодых людей.



Для Министерства образования эти цифры могут быть тревожным сигналом, так как образование рискует потерять статус одного из немногих оставшихся социальных лифтов.



А с учетом того, что, согласно национальному докладу "Молодежь" (по заказу МИОР 2020-2022гг), около половины выпускников ВУЗов работают не по специальности, то высшее образование еще и не соответствует реалиям экономики Казахстана, не говоря уже о том, что таким образом половина расходов государства на образование идет "в никуда".



Без связей никуда?



Очень интересны результаты ответов на вопрос "С чем вы связываете надежды на развитие карьеры и продвижение по социальной и карьерной лестнице?". Если личные надежды молодежи связаны в первую очередь с собственными силами и ресурсами – образованием, развитием, опытом, то относительно знакомых лидирующую позицию занимают хорошие связи в обществе (27,7%), только потом – образование (22,0%) и собственное стремление к развитию (20,2%). Возможность выйти замуж/жениться на человеке "со связями" назвали ключевым фактором более 8% для себя и более 11% для знакомых. И около 8% считают, что Казахстане нет никакой надежды на продвижение по карьерной и социальной лестнице. Следует отметить, что большой разрыв цифр "про себя" и "про знакомых" часто указывает на социальную норму, которую сам опрашиваемый не принимает в себе или обществе.



На вопрос: "Что мешает лично вам продвигаться по карьерной и социальной лестнице?" 12,8% отметили недоступность образования, 12,7% – коррумпированность, 12,3% – отсутствие нужных "связей". Также среди причин, мешающих росту карьеры, назван такой экзотический фактор, как "агашки" (10,8%).



Наблюдается тенденция, что большая часть опрошенных считает, что мешают их развитию факторы "извне", перечисленные выше. Часть молодежи считают все же, что не могут достигнуть тех или иных карьерных высот из-за отсутствия личных качеств (9,1%), внутренних психологических барьеров (8,4%), отсутствующего или не по профилю образования (6,6%) или некачественно полученного образования (5,4%)



Жизнь в кредит



Подавляющее большинство респондентов (более 90%) брали кредиты/оформляли покупки в рассрочку или занимали деньги у друзей, родственников (в сумме более 100%, так как предполагался множественный ответ). Всего 28,8% респондентов отметили, что не берут кредитов, не оформляют покупки в рассрочку и предпочитают не занимать денежные средства у родственников/друзей. Те, кто брал кредиты/в рассрочку или в долг, чаще покупали бытовую технику (21,2%), смартфоны и гаджеты (17,9%), на текущие расходы (12,9%).



Отдавать долги половина респондентов (50,0%) планировали с собственной зарплаты, 10,4% планировали найти дополнительный заработок, но у каждого десятого вообще не было четкого плана, как он будет возвращать долги (9,9%), а 15,7% затруднились с ответом, что практически означает то же самое.



25,6% заемщиков, которые берут кредит, но не имеют плана того, как его отдавать – это сигнал для Национального Банка пересмотреть нормативы и подходы к выдаче кредитов. В противном случае за "не имеющих плана, как отдавать взятые кредиты" расплатятся добросовестные заемщики, банки и государство.



Здоровье в порядке, но много опасных привычек



Несмотря на то, что около половины опрошенных считают, что у них отличное здоровье (45,4%), 10,9% считают, что у них есть незначительные проблемы со здоровьем, а 4,4% респондентов отметили, что состояние их здоровья плохое или очень плохое. При этом, ниже всех оценивает свое здоровье возрастная группа 30 – 35 лет (средняя оценка 4,1 баллов).



Среди ТОП-3 личных привычек, связанных с риском для физического и эмоционального здоровья, помимо сигарет, были названы: проведение более четырех часов в день в социальных сетях (39,1%), а также употребление неполезной пищи (24,1%). 22,1% указали, что более четырех часов проводят за компьютерными играми. 21,5% злоупотребляют "легкими" слабоалкогольными спиртными напитками, такими как пиво, вино, сидр, ликер и прочее. Пятая часть респондентов отметили, что поздно ложатся спать (20,5%), 14,3% считают, что ведут малоподвижный образ жизни.



Самыми актуальными привычками, сопряженными с риском для физического и эмоционального здоровья "среди друзей" и знакомых были названы:

– курение сигарет и электронных сигарет (51,9%);

– употребление слабоалкогольных напитков (32,3%);

– длительное времяпрепровождение в социальных сетях (28,8%);

– длительное времяпрепровождение за компьютерными играми (22,6%);

– употребление насвая, снюса (15,7%);

– употребление крепких спиртных напитков 13,0%).



Нервы на пределе



Очень большую тревогу вызывают данные о психоэмоциональном состоянии. Каждый пятый респондент жаловался на бессонницу (21%), апатию (16,6%), длительное плохое настроение (15,7%), тревогу (13,2%) и стресс (12,8%). Среди друзей и знакомых, по мнению опрошенных, также распространены подобные симптомы, только немного в другом порядке: апатия (17,0%), плохое настроение длительное время (14,9%), стресс (12,3%), депрессия (11,7%) и расстройство пищевого поведения (10,6%).



Эти показатели в несколько раз превышают общемировые. По оценкам ВОЗ, депрессию испытывает 3,8% населения, в то числе 5,7% людей в возрасте старше 60 лет. В Казахстане же именно молодежь подвержена депрессии – почти втрое выше общемировых показателей, а по отдельным симптомам, таким как бессонница, апатия, тревога и длительное плохое настроение, эти показатели в 4-5 раз выше мировых. Наше исследование не ставило целью ставить клинические диагнозы, поэтому непосредственно сравнивать показатели было бы некорректным. Тем не менее, такое количество молодежи с симптомами, которые в мировой практике относят к депрессии – это очень тревожный сигнал для государства. С учетом того, что вышеперечисленные факторы являются предпосылкой физических и эмоциональных недугов, в ближайшее время в стране можно ожидать как резкого роста всех видов зависимостей (наркомания, алкоголизм, интернет игровая зависимость, лудомания) и антисоциального поведения (бунты, погромы, групповое и индивидуальное насилие, участие в экстремистских организациях), так и роста числа случаев "смертельной триады" – инфаркт, инсульт, онкология.



При этом, большинство не осведомлены (36,3%), либо частично осведомлены (34,9%), куда можно обратиться за помощью в такой ситуации (совокупно неосведомленных – 71,2%). Поэтому треть попросту не обращались за помощью и пытались справиться с проблемой самостоятельно, 14,6% искали поддержку и помощь у друзей. Лишь 11,4% обратились за профессиональной помощью в медицинские учреждения и к психологам. Каждый 12-й искал помощи у родственников (8,0%).



По этим показателям Казахстан существенно отстает от стран, на которые ориентируется казахстанская молодежь. В последние годы ВОЗ разработала и внедрила "Программы действий по ликвидации пробелов в области психического здоровья". В реализации программ на уровне стран-участниц равная роль отводилась как государственным органам здравоохранения, так и средствам информирования и пропаганды, также к программам информирования и просвещения привлекались лидеры мнений. Отдельные программы, нацеленные на профилактику эмоциональных, психологических и психиатрических проблем молодежи и подростков, были разработаны и внедрены совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ. Например, осуществляется совместная инициатива ВОЗ и ЮНИСЕФ по повышению эффективности мер политики и программ в области психического здоровья подростков "Содействие процветанию подростков" (HAT). Усилия в рамках Инициативы направлены, в частности, на укрепление психического здоровья и профилактику психических заболеваний. Кроме того, они призваны предотвратить самоповреждение и другие виды рискованного поведения, такие как пагубное употребление алкоголя и наркотиков, которое негативно отражается на психическом и физическом здоровье молодых людей.



Поскольку в Казахстане на профилактику эмоциональных, психологических и психиатрических проблем молодежи до последнего времени обращалось мало внимания, то цифры регулярного употребления молодежью наркотиков, алкоголя, которые приведены далее в исследовании, являются лишь следствием политики "бороться со следствием", а не с причиной.



Продуктивный досуг vs уход от реальности



В этом контексте важен фактор досуга. Полностью устраивает количество и разнообразие мест для отдыха 35,7% респондентов, чуть больше – 37,2% считают, что нужно большее разнообразие досуга, 23,1% респондентов недостаточно любых мест для отдыха, то есть не хватает не только разнообразия, но и их количества. Ожидаемая большая напряженность с местами, где можно отдохнуть, наблюдается в сельской местности. Так, 31,6% жителей села отметили, что им недостаточно как количества, так и разнообразия, в отличие от горожан с таким же мнением, которых в практически вдвое меньше (16,5%). Таким образом, развитие естественных для сельской местности мест досуга (конно-спортивные школы, спортивные секции, центры подготовки к вузам и т.д.) могло бы сказаться не только на цифрах удовлетворенности, но и послужить профилактикой аддикций и антисоциального поведения.



Что касается злоупотребления компьютерными играми и социальными сетями (свыше четырех часов в день), цифры здесь удручающие – 22,1% и 39,1% соответственно. Поскольку в международный справочник заболеваний ВОЗ внесена поведенческая аддикция "internet gaming disorder", государству необходимо обратить внимание на эти цифры. И хотя наше социологическое исследование не является инструментом "установления диагнозов", эти цифры являются индикатором "желания сбежать от реальности". И поскольку уровень недовольства возможностями самореализации и доходами среди молодежи является одной из базовых предпосылок химических и поведенческих аддикций, то государству целесообразно создавать как программы, позволяющие молодежи самореализоваться и увеличивать доход, так и программы оказания психологической и психиатрической помощи для молодежи, и пропагандировать обращение за помощью к специалистам. Их отсутствие создает риски не только химической и поведенческой зависимости, но и антисоциального поведения (бунты, индивидуальное и групповое насилие, вовлечение в экстремистскую деятельность и т.д.).



Поскольку работа только в одном из вышеуказанных направлений заведомо не даст долгосрочный результат, мы бы рекомендовали совместные усилия Минздрава, МИОР и Министерства образования.



В то же время, вопреки алармистским сообщениям последних месяцев, выяснилось, что большинство респондентов никогда не играли в казино (88,2%), не ставили ставки в букмекерских конторах (83,8%) и не покупали лотерейные билеты (81,6%). Тем не менее, целесообразно проанализировать эти данные. Так, регулярно играют в лотерею или посещают лото-клубы 3,8% опрошенных, заключают пари на спорт 3,9%, а играют в онлайн-казино, рулетку или покер 3,2%. Как видно, разница между ними несущественна и не превышает социологической погрешности. Любопытно другое. Онлайн казино в стране запрещены законом, тем не менее, количество играющих на запрещенных законом онлайн-площадках казино такое же, как на разрешенных площадках ставок на спорт или играющих в лото-клубах. Это опровергает гипотезу об эффективности запретительных мер. Результаты исследования опровергают еще одну гипотезу – пешая доступность лото-клубов не дает преференций для предпочтении этого вида досуга. В целом же цифры предпочтения этого вида досуга не выходят за рамки общемировой статистики.



В то же время, никогда не посещали фестивали (61,1%) и концерты классической музыки (60,0%) опрошенных. К редким видам досуга относятся для молодежи путешествия – как по Казахстану (54,0%), так и за рубеж (47,5%). Время от времени молодежь посещает кафе и рестораны (47,0%), выезжает на природу (41,5%).



Опыт употребления веществ с риском для здоровья



Лично - Друзья

пиво, вино, сидр - 54,9 - 49,6

крепкие алкогольные напитки (виски, водка, коньяк и т.д.) - 26,9 - 51,3

кальян - 14,8 - 28,1

сигареты - 34,0 - 48,7

вайпы /электронные сигареты - 19,1 - 26,2

марихуана (трава, анаша), - 4,7 - 9,8

спайс, соли, экстази, АМФ, мефамфетамин - 4,4 - 3,9

галлюциногенные грибы, ЛСД - 4,5 - 3,4

кокаин, опиаты, героин, дезоморфин, методон - 4,4 - 2,9

ничего из вышеперечисленного - 21,9 - 5,9

затрудняюсь ответить - 4,7 - 9,6



Как видим, пятая часть опрошенных (21,9%) отметили, что не употребляют ничего из перечисленных средств. Более половины (54,9%) имеют личный опыт употребления слабоалкогольных напитков (таких как пиво, вино, сидр), четверть опрошенных потребляет более крепкое спиртное – водку, виски, коньяк и тому подобное.



Государству необходимо обратить внимание на шокирующий тренд – наркотические вещества употребляют 18% молодежи, из них 8,8% – сильнодействующие психоактивные вещества (опиаты и "синтетические").



Относительно друзей и знакомых были выявлены схожие тенденции. Более половины (51,3%) употребляют крепкое спиртное, 49,6% – слабоалкогольные напитки, 48,7% – курят сигареты. Совокупно "курильщики" (сигареты, вейпы) составляют 74,9%, еще 28,1% курят кальян. "Балуется травкой" почти каждый десятый – 9,8%. Кокаин, опиаты, героин и тому подобное употребляют, по мнению опрошенных, 2,9% их знакомых, синтетические наркотики – 4,4%, галлюциногены – 4,5%.



Выводы



Безусловно, есть соблазн назвать результаты исследования излишне пессимистичными. Но их подтверждают и другие косвенные данные. Во-первых, Казахстан уже много лет занимает печальное лидерство по подростковым суицидам. Во-вторых, выводы полностью коррелируют с прошлогодним исследованием, проведенным по заказу МИОР. А вот еще более свежие данные: по данным Ranking.kz, по итогам января–июля текущего года в РК привлекли к уголовной ответственности 944 несовершеннолетних - на 11,5% больше, чем годом ранее. А по данным Finprom.kz, по итогам января–августа текущего года в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 1,3 тыс. правонарушений по статье УК РК № 297 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов"). Рост показателя к аналогичному периоду прошлого года составил 8,7%.



Полученные в исследовании данные говорят о необходимости системных государственных мер в сфере медицины, государственного информирования и пропаганды, а также образования и досуга. Таким образом можно улучшить ситуацию с психологическим здоровьем молодежи и тем самым убрать часть ключевых предпосылок, ведущих к скатыванию страны в эпидемию наркомании и других видов зависимостей.



Второй, но не менее значимый, вектор системных мер должен быть направлен на создание социальных лифтов для молодых казахстанцев, а также возможностей для повышения доходов и развития карьеры. И в этом направлении в первую очередь стоит говорить о соответствии образования потребностям рынка, программах трудоустройства с перспективой развития карьеры и трансформации института связей и "агашек" таким образом, чтобы это хотя бы не мешало, а лучше помогало молодежи видеть и воплощать перспективы в карьере, доходах и статусе. В стратегической перспективе такие меры должны снизить уровень социальной и экономической дезадаптации, а также "чувства безнадежности", и таким образом снизить предпосылки не только для аддикций, но и для антисоциального поведения и вовлечения молодежи в экстремистские действия.



Очевидно, время простых решений в виде запретов прошло. Настало время системных мер. Источник - exclusive.kz

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