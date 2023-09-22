Где армяне из Карабаха будут искать пристанище?

01:23 24.09.2023 Похоже на то, что Россия становится "лишней" в регионе, судьба которого уже решена



Дмитрий Родионов

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Алексей Албу

Вадим Трухачев



В середине уходящей недели прошла встреча представителей армян Нагорного Карабаха с представителями официальных властей Азербайджана. Подробности не разглашаются, о том, достигнуты ли какие договоренности - неизвестно. Однако известно, что Баку предложил широкий план реинтеграции армян в азербайджанское общество.



Тем не менее, в Сети распространяются фото и видео исхода армян из региона, что говорит о том, что армянское население не доверяет Баку. Уйдут ли в итоге все армяне из Карабаха? Или Азербайджан сможет их удержать, убедив в том, что им ничего не угрожает?



Азербайджан против войны, заявил ранее председатель Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев, призвав армянское население к совместному проживанию.



"Некоторые армянские идеологи поднимают вопрос о невозможности совместного проживания армян и азербайджанцев. Возникает вопрос, как до начала военного конфликта армянское население долгое время жило в Азербайджане, в том числе в Карабахе, в комфортных условиях, как уважаемые граждане, и имело достаточный авторитет в обществе? Мы призываем армянское население к совместному проживанию.



Азербайджанское государство и азербайджанцы не хотят войны. Сегодня нас волнует скорейшее восстановление населенных пунктов, разрушенных в результате военной агрессии, и возвращение в кратчайшие сроки в свои дома 750 тысяч жителей, ставших переселенцами на своей родине", - заявил Нагиев в Баку на конференции "Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести".



В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал гарантии армянам Карабаха и призвал их стать частью азербайджанского общества. При этом, азербайджанские власти ничего не говорят о том, какие гарантии могут предоставить армянам в Нагорном Карабахе при их согласии стать гражданами Азербайджана. Карабахских армян фактически ставят перед фактом, не давая им никакой возможности выбора. Причем, делает это не только Баку, но и Ереван под руководством Никола Пашиняна, который на каждом шагу твердит о признании региона территорией Азербайджана.



Действительно, возможность совместного проживания армян и азербайджанцев после 30 с лишним лет перманентной войны выглядит не очень реальной. Едва ли армяне Карабаха будут рады возвращению изгнанных оттуда когда-то азербайджанцев. А как быть с изгнанными с остальной территории Азербайджана армянами? А с азербайджанцами, изгнанными из Армении? Нагиев прав, до войны обе общины спокойно сосуществовали, но то были другие страны, вернее, одна страна. И гарантией безопасности для всех была Москва.



А сегодня? Москва едва ли потянет такую миссию. Нам бы достойно завершить миротворческую миссию в Карабахе, которая истекает через два года. Будет ли она продлена? Сомнительно. Слишком много заинтересованных в том, чтобы России в регионе вообще не было.



Но, если не будет России, наступит ли долгожданны мир? А если Россия останется? Или двум народам уже никогда не жить вместе?



- Азербайджанская сторона никогда не планировала идти по пути урезания в правах армян, живущих в Карабахе, как это сделали "цивилизованные" страны Прибалтики в отношении русских, считает главный редактор информационного агентства "Кавказский рубеж" Алексей Албу.



- Главным условием Баку было признание суверенитета Азербайджана над данным регионом. Естественно, не все жители Карабаха согласны на такой шаг, после нескольких десятилетий существования непризнанной НКР. Но есть и те, кто согласен.



"СП": Много ли таких? На каких условиях они готовы согласиться?



- Если Азербайджан гарантирует им возможность стать полноценными участниками политического процесса, самоуправление и возможность жить в рамках своей культуры и традиций, свободно использовать родной армянский язык в делопроизводстве и в быту, это станет основными условиями для принятия гражданства Азербайджана.



"СП": До начала военного конфликта армянское население долгое время жило в Азербайджане, в том числе в Карабахе, да и в самом Баку. А азербайджанцы в Армении. Можно ли это как-то вернуть, или уже все? Сколько поколений на это понадобится?



- Если власть не будет угнетать данное национальное меньшинство, и если представители данного меньшинства откажутся от антиконституционных действий, не будет нарушать законы Азербайджана, если Баку сумеет создать комфортные условия для жизни карабахских армян, то эта конфликтная страница истории может быть перевернута. Однако этого добиться крайне сложно, потому что есть внешние игроки, заинтересованные в продолжении конфликта. Эти игроки могут находится в непосредственной близости зоны конфликта, но основные бенефициары находятся в тысячах километров оттуда, в западных столицах.



Как только властям удастся купировать попытки влияния извне, так сразу изменятся общественные настроения, направленные на конфликт.



"СП": Для совместного проживания нужны гарантии безопасности. Какие это могут быть гарантии, и кто их может дать?



- Безусловно, в регионе до момента полного погашения конфликта, должны работать международные мониторинговые миссии и правозащитные организации. Я убежден, что наиболее целесообразным является развитие структуры "3+3", которая должна выступить основным гарантом стабильности. Однако, есть определенные сложности с реализацией данного проекта, но это уже другая тема.



"СП": Как, по-вашему, массовый исход армян с территории Азербайджана в Армению повлияет на политический расклад? Эти люди будут реально озлоблены на армянские власти…



- Абсолютно нет. Возврат Карабаха означает восстановление суверенитета Азербайджана в данном регионе. Повторюсь, Азербайджан неоднократно заявлял о том, что права человека будут соблюдены. Что касается тех, кто по политическим соображениям покинет Карабах и переберется в Армению, действительно, данная социальная группа станет фактором местной политики. Однако его роль будет зависеть от количественного показателя в первую очередь. Пока сложно сказать, сколько конкретно людей сделает выбор в пользу переезда в Армению.



Впрочем, не все эксперты настроены столь оптимистично.



- Ни на каких условиях невозможно совместное проживание двух общин, - убежден доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.



- Армяне не могут жить в Азербайджане, а азербайджанцы - в Армении. При этом в России оба народа уживаются. Причем азербайджанцы ладят с армянами даже лучше, чем с русскими. А армяне в России ладят с русскими и азербайджанцами примерно одинаково. В других странах они тоже уживаются. Но в роли нацменьшинства у соседей жить не смогут.



"СП": Но Баку уверяет, что готов интегрировать армян Карабаха…



- Не готов. Это не более чем дипломатическое прикрытие. Возврат Карабаха Азербайджану означает или изгнание армян, или их добровольный уход оттуда.



"СП": И куда они поедут? В Армению? Свергать предавшую их власть?



- Карабахских армян слишком мало, чтобы повлиять на что-то в Армении. Уедут они в основном в Россию - там возможностей больше.



"СП": И что дальше?



- И Азербайджан, и Армения будут все больше от России уходить. А НАТО вслед за Грузией приступит к освоению этой территории. Россия может повлиять на что-то, только пригрозив введением виз с обеими враждующими странами. Но, скорее всего, к такому развитию событий там готовы…



Россия и страны Запада могут принудить обе страны принять какой-то компромисс. Наиболее вероятный - создание Зангезурского коридора в обмен на передачу Армении пары приграничный районов бывшей АзССР. Скорее всего, Запад так и поступит. А Россия свое влияние в огромной степени утратила.



"СП": По-вашему, ситуацию намеренно раскачивают сейчас, пока идет СВО. Скоро истекает мандат российских миротворцев, продлят ли его? Или стоит еще раньше ждать взрыва?



- Нет, этот мандат не продлят. И его непродление станет частью общей договоренности между Россией, Западом и Турцией по размену "уход из Закавказья в обмен на признание вхождения в Россию части Украины".



Ситуацию намеренно раскачивают, чтобы отвлечь внимание России от Украины. Другое дело, что от Украины Россию нельзя отвлечь ничем. Взрыв будет, но Запад одернет обе стороны, и принудит их к вышеозначенному компромиссу. Коридор в обмен на пару районов с последующим подписанием договора о границе и появлению на ее линии миротворцев НАТО.



Они там будут стоять по примеру Северной Македонии и Боснии и Герцеговины, где они также следят за прекращением огня… Источник - СвободнаяПресса

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