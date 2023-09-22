|Массовый мор рыбы произошел в Атырауской области
01:27 24.09.2023
Отчего опять погибла рыба?
18 сентября в местечке Севрюжья коса Исатайского района была зафиксирована гибель рыбы.
На следующий день на место происшествия выехала рабочая группа в составе специалистов департамента экологии и департамента полиции, ветеринарной службы и местных исполнительных органов.
Специалисты департамента экологии взяли пробы воды и почвы на лабораторный анализ.
По предварительным данным, гибель рыбы связана с дрейфом морской воды в результате сильного ветра в Каспийском море.
Дополнительная информация будет сообщена по результатам исследования.
Ляззат КАРАЖАНОВА