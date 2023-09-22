Массовый мор рыбы произошел в Атырауской области

01:27 24.09.2023

Отчего опять погибла рыба?











18 сентября в местечке Севрюжья коса Исатайского района была зафиксирована гибель рыбы.



На следующий день на место происшествия выехала рабочая группа в составе специалистов департамента экологии и департамента полиции, ветеринарной службы и местных исполнительных органов.



Специалисты департамента экологии взяли пробы воды и почвы на лабораторный анализ.



По предварительным данным, гибель рыбы связана с дрейфом морской воды в результате сильного ветра в Каспийском море.



Дополнительная информация будет сообщена по результатам исследования.



Ляззат КАРАЖАНОВА