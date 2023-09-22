|Лавров назвал условия сохранения территориальной целостности Украины. Пособник?
05:00 24.09.2023
Российская сторона будет рассматривать территориальную целостность Украины только в том случае, если страна останется внеблоковой. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам сессии Генассамблеи ООН.
Российский дипломат напомнил о том, что Москва признала суверенитет Украины еще в 1991 году на основе Декларации о независимости, которую Киев принял во время выхода из СССР. В документе говорилось, что страна будет уважать права нацменьшинств, права русского языка.
"В Декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем, - заявил Лавров.
Кроме того, российский министр подчеркнул, что РФ не нарушала территориальную целостность. По его словам, это сделали те, кто провел государственный переворот в Киеве и начал стрелять по своим же гражданам.
Авторы: ЕВГЕНИЙ АКОПЯН