Казахстан поставил заслон на пути российского зерна в Киргизию, - Виктория Панфилова

06:55 24.09.2023

21.09.2023

Бишкек распечатывает госрезервы во избежание дефицита муки

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Мукомолы Киргизии подняли цену на муку до 1500 сомов (1600 руб.) за мешок, но на рынках она еще дороже. Фото с сайта www.vb.kg

Киргизия в ближайшее время может столкнуться с дефицитом муки и повышением цен на нее. Правительство готово вскрыть госрезервы зерна, чтобы у мукомолов было достаточно сырья. Одна из причин зернового кризиса – Казахстан закрыл транзит поставок российской пшеницы в Киргизию. Эксперты считают, что Россия и Казахстан конкурируют в борьбе за киргизский рынок.



Россия и Казахстан являются основными поставщиками зерна и муки в Киргизию. Однако последние два года основной объем пшеницы Бишкек закупает в России. Это повлекло за собой определенные проблемы, которые обсуждались 21 сентября на совещании по ситуации с ценами на муку первого сорта в Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (КР).



Растут цены как на местную, так и на импортную муку. По словам замминистра Чингиза Макешова, в ходе рабочей встречи с представителями Антимонополии мукомолы установили цену в районе 1500 сомов (1 киргизский сом – 1,09 российского рубля) за мешок муки первого сорта. Мукомольные предприятия, а их около 30, напрямую вышли на рынок с такой ценой. У Фонда госматрезервов зерна достаточно.



"По информации Ассоциации мукомольных предприятий Кыргызстана, в настоящее время у импортеров пшеницы имеются проблемы с транзитом зерна через Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что по итогам совещания Минэконом приняло решение о необходимости внесения в кабмин заявки на разбронирование госрезерва и передачи зерна мукомолам во избежание дефицита муки в стране.



Заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина сказала "НГ", что до 2020 года главным поставщиком зерна в Киргизию был Казахстан. Его доля в импорте пшеницы составляла до 99%. Во время пандемии Казахстан вводил ограничения на вывоз зерна. Эти объемы заместила Россия, фактически вытеснив Казахстан с киргизского рынка зерна. По данным Нацстаткома Киргизии, импорт пшеницы из России в первом квартале 2023 года вырос на 82%, или составил 119,6 тыс. т. Импортеры объясняют свой выбор ценой: российское зерно почти в два раза дешевле казахстанского плюс дисконт, который дает РФ.



"В Казахстане считают, что цены на зерно вполне обоснованны. Это необходимо для поддержания казахстанских сельхозпроизводителей", – подчеркнула Кузьмина. Запрет на транзит российских грузов Казахстан, по мнению эксперта, обосновывает регулированием рынка. Елена Кузьмина обратила внимание на тарифную политику Казахстана, которая различается "для своих и чужих". "Тариф на железнодорожные перевозки при поставках груза из России в страны Центральной Азии в несколько раз выше, чем для своих поставщиков. Получается, что Казахстан зарабатывает еще и на тарифах. Но здесь есть еще один момент: все три страны – Россия, Казахстан и Киргизия – члены Евразийского экономического союза, поэтому тарифы для них должны быть такими же, как и для казахстанских поставщиков. Но Казахстан пока отказывается пересматривать их", – подчеркнула Кузьмина.



Григорий Михайлов, главный редактор телеграмм-канала logiStan, назвал запрет на транзит конкуренцией между Россией и Казахстаном за киргизский рынок. Первая причина – экономическая, вторая – политическая. "Киргизия традиционно была главным потребителем казахстанской пшеницы. Но нужно учитывать, что кроме казахстанского зерна в Киргизию экспортировалось и российское, перекупленное казахстанскими бизнесменами. Это была сложившаяся схема, которая рухнула после того, как киргизские власти отменили НДС на российскую пшеницу. За первое полугодие 2023 года из общего объема поставок пшеницы 97% было российской", – сказал "НГ" Михайлов.



Сегодня цель казахстанских производителей – вернуть себе киргизский рынок. В нынешних условиях это сделать сложно. Казахстан проигрывает России по ценам. "Помимо этого, казахские фермеры жалуются на то, что часть пшеницы, которая оформлена как российский транзит, на самом деле оседает в Казахстане. Причем эти объемы растут. Казахстанские фермеры не могут продать свой урожай. Они потребовали от местной власти предпринять меры. Ответ последовал незамедлительно. Казахстанские таможенники запретили ввоз российской пшеницы автомашинами и усилили контроль за транзитными потоками зерна через свою территорию", – отметил Михайлов. По его словам, эта история началась еще в конце 2022 года. Именно тогда киргизские мукомолы предупредили, что из-за того, что часть российского груза не дошла до Киргизии, могут возникнуть перебои с мукой и соответственно с хлебом.



С политической точки зрения проблема – в отношениях Казахстана с Киргизией, которые осложнены водным вопросом. "Состоявшиеся в Душанбе на полях Консультативной встречи президентов Центральной Азии переговоры по воде между Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым прошли не слишком успешно. Между странами не решена водная проблема: Казахстан настаивает, чтобы киргизские ГЭС работали в ирригационном режиме – зимой накапливали воду, летом сливали. Киргизия в этом случае лишается возможности полноценно генерировать электричество зимой, когда оно особенно нужно, и будет вынуждена покупать его у казахов. Бишкеку этот вариант не очень нравится. Но в интересах Казахстана – сохранять воду, насколько это возможно. Поэтому на Киргизию оказывается давление со стороны Казахстана, в том числе создаются проблемы с транспортировкой товаров", – полагает Михайлов. Это также относится и к киргизским товарам, следующим в РФ через территорию Казахстана.



Поэтому киргизское правительство во избежание кризиса вынуждено воспользоваться государственным резервом зерна. Местные мукомолы получат возможность его перерабатывать, чтобы временно закрыть дефицит муки в республике. Однако стоит отметить, что в этой истории одними из интересантов являются сами мукомолы, имеющие своих представителей в киргизском парламенте, которые настаивают на повышении цены на муку.