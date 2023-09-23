Кому удастся занять место в новом миропорядке, - Масуд Акбари

07:09 24.09.2023 Kayhan

Иран

23 сентября 2023



"Будущее - это мы, а они [западные страны] - это прошлое", - цитирует слова президента Ирана Ибрахима Раиси издание Kayhan. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он констатировал, что старому миропорядку во главе с США приходит конец, а новый мир будет выглядеть совсем по-другому.



"Человечество выходит на новые горизонты развития. Прежние центры силы переживают упадок. Они - это уже прошлое, а будущее - это мы. Еще раз повторю: они - прошлое, а мы - будущее"; эти слова - часть выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ибрахима Раиси, президента Исламской Республики Иран.



Да, старые, традиционные центры силы на самом деле находятся в упадке. Недавно издание Financial Times, указывая на совпавшую с годовщиной прошлогодних беспорядков разблокировку иранских активов, написало в своем репортаже: "Обмен заключенными (между Ираном и США) в такое время свидетельствует о провале политики Вашингтона в противостоянии Тегерану. А продолжение ядерного прогресса Ирана, наряду с усилением регионального влияния Исламской Республики, является еще одним признаком неудачной политики Запада в отношении Ирана".



И далее это западное издание пишет: "Американской и европейской политике не хватает какого-то "якоря" и "курса движения" в отношениях с Ираном. Правительства западных государств так и не смогли принять сбалансированную, единую и стабильную стратегию по Ирану, которая серьезным образом ограничила бы деятельность Исламской Республики. Стратегия Запада не только не преследует какой-либо конкретной цели, но даже не имеет четких рамок".



До этого еженедельник Economist представил свой анализ, касающийся освобождения иранской собственности, активов и соглашения об обмене пленными между Ираном и США. "Исламская Республика в настоящий момент одерживает верх" - говорится в выводах данного сообщения.



Биньямин Нетаньяху (Benjamin Netanyahu) еще 26 мая 2011 г., через два года после мятежей и волнений в Иране, заявил в Конгрессе США: "Сегодня в мире, от Хайберского прохода в Пакистане до Гибралтарского пролива в Марокко, происходят глубокие преобразования, которые сотрясли всех и вся. Эти потрясения коснулись многих стран мира и раскололи правительства, и мы все продолжаем быть свидетелями этих событий...



Когда мы говорим об этих потрясениях, то сразу вспоминаем иранскую революцию 1979 года (победу Иранской исламской революции в 1357 году по иранскому солнечному летоисчислению). Мы должны признать, что, как только это потрясение произошло, возникла и существует до сих пор мощная сила, которая сегодня не дает управлять миром так, как нам хотелось бы. Во главе этой силы стоит Иран, созданный когда-то лидером Хомейни, и сегодняшний, управляемый Верховным лидером Хаменеи. Я предупреждаю, что эти крутые повороты истории еще продолжаются. И сегодня те, кто игнорирует Иран и ту опасность, которую он в себе таит, попросту зарыли головы в песок".



С того момента, как прозвучало это признание Нетаньяху, враги иранской нации под руководством США неоднократно боролись за предотвращение формирования нового мирового порядка, который идет на смену старому однополярному миру. Враги нового миропорядка в рамках проекта, направленного на сохранение старого мира, организовали беспорядки в Иране, которые подпитывались грубыми подрывными идеями, начиная от волнений в январе 2016-го, в ноябре 2018-го и, наконец, до объединенного проекта гибридной войны лета и осени прошлого года.



Новый глобальный миропорядок многомерен и многогранен. Одним из примеров его проявлений являются важные события в Западной Азии. К можно отнести все от краха ИГИЛ* в Ираке и Сирии до провала американского проекта в Йемене, и от нарастающего кризиса на оккупированных палестинских территориях до позорного бегства США из Афганистана. Сюда следует также добавить соглашение между Ираном и Саудовской Аравией, ликвидацию движения сепаратистов-террористов в иракском Курдистане при координации иракского правительства, движение сопротивления в Ливане и многие другие события, коим несть числа.



Мудрый Вождь революции и верховный лидер Ирана заявил накануне на встрече с ветеранами и активистами Священной обороны: "Вдохновляющее влияние Ирана в регионе и рост культуры сопротивления старому миропорядку вызвали истошные вопли со стороны Соединенных Штатов и других стран". Как ранее заявил бывший президент США Дональд Трамп, "мы по глупости потратили 7 триллионов долларов на Ближнем Востоке, но мне, как президенту США, все равно приходится идти в Ирак в полной темноте!"

Поистине, именно искусство фронта сопротивления фактически уничтожило, свело на нет проект Соединенных Штатов стоимостью семь триллионов долларов, а теперь, установив новый порядок в регионе, оно продолжает наводить ужас на американцев и сионистов.

Нынешняя ситуация в Европе - еще одна грань нового мирового порядка. За последние несколько месяцев мы все стали свидетелями грубых и наглых актов надругательства над Священным Кораном в Европе. Однако, по мнению экспертов, оскорбления Корана не являются активной акцией Запада; скорее, это пассивная реакция на влиятельные действия ислама по формированию нового миропорядка. В настоящее время мир движется к духовности, формируемой политическим исламом, в верном смысле этого словосочетания, к религиозности и этике, и в этих тенденциях Коран и коранические мысли и идеи играют центральную роль и вносят основной вклад. Фактически, ислам завоевывает сердца и умы мира своей прогрессивной силой.



С другой стороны, эксперты сегодня полагают, что Европа увязает в трясине из-за созданного ей самой военного конфликта и кризиса на Украине. Соответственно, увеличение военной помощи Украине, якобы с целью укрепления европейской безопасности, приведет только к еще большей нестабильности на востоке Европы и будет тянуть весь европейский континент все дальше в болото.



Помимо растущей нестабильности, вызванной самими военными действиями, Европа также, в основном безуспешно борется с тяжелыми экономическими последствиями спровоцированного ею конфликта на Украине. Соответственно, потеря дешевых российских энергоносителей является серьезным вызовом для Европы. Это все те проблемы, последствия которых мы наблюдали прошлогодней "жесткой зимой".



И нынешняя ситуация в Америке также является одним из главных факторов формирования нового мирового порядка. Недавно автор журнала Foreign Affairs написал в статье: "Санкции против Ирана вызваны беспомощностью Вашингтона - они чрезвычайно однобоки и одномерны. Все это восходит к тому упадку, в котором оказались сами Соединенные штаты. У отчаявшихся президентов остается все меньше стрел в колчанах. Введенные против Ирана эмбарго не только разоблачают упадок США, но и ускоряют его и постоянно ухудшают ситуацию".



Другое издание, Foreign Policy в аналогичной статье пишет: "Америка находится в разгаре всевозможных кризисов, вызванных рядом проблем, от военного кризиса на Украине до конкуренции с Китаем и приближающихся выборов в 2024 году".

Французское еженедельное издание Nouvelle Observator также написало в репортаже: "Соединенные Штаты вынуждены идти на уступки другим странам, в том числе Ирану, из-за потрясений, вызванных конфликтом на Украине и распадом старых союзов".

Верховный лидер революции и Исламской Республики сделал ряд важных заявлений на недавней встрече с представителями народностей Систана, Белуджистана и Южного Хорасана: "Мир стоит на пороге трансформации… Высокомерная власть Америки ослабла и становится слабее с каждым днем… Это одно из основных направлений этой трансформации: США и западные страны слабеют... Их влияние в мире снижается, судя по актуальным показателям глобальной экономики и вмешательству в дела других стран. Если раньше Вашингтон довольно успешно вмешивался в работу различных правительств, то сегодня эти авантюры только ухудшают ситуацию для него самого".



Все это действительно так. К примеру, Соединенные Штаты привыкли считать Латинскую Америку своим задним двором, но последнее время в этом регионе к власти приходили антиамериканские правительства одно за другим. Более того, одним из наиболее видных событий в Латинской Америке за последние годы стал позорный провал США в инициированной ими попытке переворота против законного правительства Венесуэлы. Хотя Вашингтон всеми силами поддерживал заговорщиков, этот переворот потерпел неудачу.



Сейчас все старые силы находятся в упадке. Растущая мощь и влияние таких организаций, как ШОС и БРИКС, являются индикаторами этого упадка старых держав. В Шанхайской организации сотрудничества состоят уже девять стран - полноправных членов, четыре страны-наблюдателя и 14 стран - партнеров по диалогу. На сегодня ШОС охватывает площадь более 35 миллионов квадратных километров, то есть около четверти всей земной суши и 60% суши Евразии, а также более 3 миллиардов человек населения всего мира. На долю стран - участниц этой организации приходится более 30% мирового ВВП. Общий объем торговли ее членов составляет сейчас 6,6 триллиона долларов, увеличившись за последние два десятилетия в сто раз. Примечательно, что ранее даже правительство США подавало заявку на получение статуса члена - наблюдателя ШОС, однако просьба была отклонена этой организацией. Еще интереснее то, что суммарный объем экономик стран - членов Шанхайской организации на 32% больше, чем размер экономики всего Европейского Союза.



Также, согласно отчету Международного валютного фонда, за последние пять лет, по состоянию на конец 2023 года, экономический потенциал стран - членов Шанхайской организации превысит экономику стран группы G7. Что же касается БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, то это объединение становится все более привлекательным для других стран благодаря своему экономическому развитию и росту геополитического влияния. И дело здесь именно в том, что Америка и Запад постепенно теряют авторитет в отличие от этой группы стран.



И все это, как и рост влияния ШОС и БРИКС, является свидетельством того, что современный мир переживает очень важный исторический поворотный момент, и характерные черты нового мирового порядка становятся все более заметными с каждым днем. Как очевидно и то, что новая сила региона, Иран, играет особую и неоспоримую роль в формировании этого нового мирового порядка.



Автор статьи: Масуд Акбари (Masoud Akbari)



* запрещена в России как экстремистская. - Прим. ИноСМИ Источник - inosmi.ru

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