Греция на поводке, или Как ее используют против России, - А.Веселов

07:14 24.09.2023 24.09.2023 | АНТОН ВЕСЕЛОВ



История учит, что она ничему не учит.



В. Гегель



Позицию, занятую греческими властями в отношении РФ, трудно объяснить лишь обязательствами, вытекающими из членства страны в НАТО и ЕС. Явно просматривается не просто желание угодить тем, кто содержит погрязшую в долгах страну, но попытаться извлечь при этом выгоду. Еще труднее, особенно с учетом исторической памяти и здравого смысла, объяснить то рвение, которое проявляют Афины в попытках уколоть Россию и нанести ей максимально возможный ущерб.



Казалось бы, это невероятно – ведь Россия трижды спасала греков от полного истребления и в буквальном смысле возродила греческое государство, даровав Афинам утраченные ими самостоятельность и суверенитет, вернув утраченную почти на четыре сотни лет, прошедших с падения Константинополя, государственность. Оказалось, что не просто вероятно – это свершившийся факт, причем антироссийский курс Афин в последние годы приобретает вместо фантасмагорических форм видимые признаки явной и откровенной враждебности.



К безосновательной высылке российских дипломатов, незаконным задержаниям граждан РФ и много еще чему, включая нападения на генкольсульство РФ, добавились шаги, которые не дают повода для сомнений: руководство потомков Эллады ведет страну по очень шаткому пути, будучи на коротком поводке у тех, кто занимает кабинеты в Брюсселе и Вашингтоне. С началом СВО поводок был натянут еще жестче и за него стали резко дергать, и это мало напоминало подсечку при рыбной ловле, скорее – управление движением ишака.



В начале марта 2022 года Греция одной из первых в НАТО направила в Польшу два военно-транспортных С-130, груженных стрелковым оружием и ручными гранатометами, предназначенными для Украины. Показательно, что спустя пару недель министр обороны Никос Панайотопулос заявил, что новых поставок вооружений киевскому режиму не планируется: "Военное оборудование, которое мы отправили на Украину, было взято со складов. Вопроса об отправке еще большего количества нет". И тут дернули за поводок, после чего на Украину отправились десятки БМП-1, ПЗРК FIM-92 Stinger, боеприпасы различного калибра, от 7,62 до 155 мм. Не случайно 8 мая 2022 премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что выступает за предоставление оружия Украине в таком объеме, а западный мир должен ввести такие организованные санкции, которые действительно ударят по России. И это при том, что, согласно социологическому опросу, проведенному греческим телеканалом MEGA TV, 66% населения страны выступает против передачи вооружений Киеву.



Дело зашло так далеко, что 12 июня 2022 года МИД РФ назвал Грецию небезопасной страной для россиян – крайне редкое сообщение подобного рода. "В Греции зафиксированы случаи дискриминации россиян и агрессии против них", заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.



"Имели место случаи избиений, в том числе детей, после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. Греческие банки зачастую вольно трактуют введенные Евросоюзом незаконные ограничительные меры, блокируют счета россиян по национальному признаку". По словам дипломата, факты дискриминации и агрессии объясняются "непрекращающейся антироссийской риторикой со стороны греческих официальных лиц и тиражированием в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине".



В Афинах посчитали поставки БМП-1 на Украину крайне выгодными: мало того, что они получили эти боевые машины бесплатно из арсеналов армии бывшей ГДР, так поставили условие – они будут отправлены, если вместо них ФРГ предоставит БМП "Мардер". В качестве компенсации, так сказать. Впоследствии выяснилось, что есть нюансы: планируемая к поставкам в Грецию БМП "Мардер" давно снята с производства, а для стрельбы из ее 20-мм пушки применяются снаряды калибра 20 x 139 мм, которые производятся только немецкими компаниями Nexter и Reinmentall. Что требует заключения дополнительного контракта, поскольку на складах таких боеприпасов тоже почти не осталось.



Виртуальная прибыль окончательно испарилась в воображении афинских чиновников (а некоторые уже успели ее мысленно поделить и даже потратить) после того, как Германия предложила модернизировать греческие танки "Леопард" 2А6 всего за два миллиарда евро. То есть практически даром. На этом фоне отправка в адрес ВСУ дополнительно 20 000 автоматов АК-47 – сущая мелочь, но поводок вновь дернули – и вопрос встал о поставках на Украину танков и истребителей.



Менее года потребовалось главе МО Греции для того, чтобы осознать происходящее. В апреле 2023-го он смело объявил: "Наша страна не станет отправлять Leopard 2A6 на Украину, поскольку до этого уже передала Киеву партию БМП. Помимо прочего, мы направили туда и боеприпасы различного калибра". Стоит обратить внимание и на другое его заявление: "Хотел бы еще раз четко донести до всех нашу позицию: мы даем то, что в наших силах, поскольку не можем позволить себе предоставлять ту или иную технику, в которой мы сами остро нуждаемся, ведь это бы привело к ослаблению нашей собственной обороноспособности". Это заявление было сделано в преддверии визита В. Зеленского и главы МО Украины А. Резникова в Грецию.



Результаты переговоров говорят сами за себя: "Греция примет участие в обучении наших пилотов на истребителях F-16. Спасибо вам за это предложение", - сказал на совместной пресс-конференции президент Украины. Президент Мицотакис, в свою очередь, заявил, что Греция будет "участвовать в титанических усилиях по восстановлению" Украины, уделяя "особое внимание Одессе". Но это не все: США наращивают давление, чтобы Греция в "максимально короткое время" передала Украине 32 самолета F-16 Block-30. Этой модификации почти 40 лет, а потому Вашингтон заключил с Афинами договор на поставку 20 истребителей 5-го поколения F-35 на общую сумму 3,8 млрд. долл. США в рассрочку. Вероятность того, что Греция в итоге получит эти самолеты, есть. Но она во многом зависит от того, какую позу займет греческое руководство из инструкций по Камасутре.



Взрыв на площади

25 августа 2023 года бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член руководства партии "Народное единство" Костас Исихос назвал преступным и авантюрным решение правительства Греции отказаться от поставленных ранее российских ЗРК "Тор-М1" и "Оса-АКМ": "Это решение об отказе от конкретного вооружения было принято через несколько дней после визита Зеленского в Грецию". По данным портала Pronews․gr, на вооружении ВС Греции находится 21 самоходный ракетный комплекс "Тор-М1" и 38 самоходных ЗРК "Оса-АК/АКМ". Нельзя исключать, что эти комплексы уже переданы ВСУ.



Возникает вопрос: на что же рассчитывают Афины? На помощь Вашингтона, конечно. Неслучайно ведь в середине мая 2022-го Греция и США подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, согласно которому пребывание американских солдат на греческой территории через пять лет должно стать бессрочным. Сегодня в Греции семь американских баз, строится еще три. На бумаге все выглядит логично, если не принимать во внимание того, что в своих надеждах на США и НАТО греки могут жестоко обмануться.



Америка не спасет Афины прежде всего потому, что Турция является куда более ценным членом альянса, чем Греция. США, как самая агрессивная и часто воюющая страна на планете, в таких вопросах всегда склонна к крайнему прагматизму и учитывает, что армия у турков вторая в альянсе по численности и имеет реальный опыт ведения успешных боевых действий. В отличие от греческой "армии", которая со времен Марафонского сражения (12 сентября 490 года до н. э.) проиграла все войны, в которых участвовала.



11 июня этого года, выступая на саммите стран Юго-Восточной Европы (SEEPC) в Салониках, К. Мицотакис заявил: "Никто в третьем десятилетии XXI века не может согласиться с деспотичным ревизионизмом, который угрожает геополитическому балансу и принятым границам. История не переписывается, потому что кто-то произвольно конструирует ее в своем уме". Несомненно, придет час, когда в Афинах вновь возопят: "Спасите, опять православных бьют!" Но это потом, а сегодня греческое руководство хочет убивать российских солдат, снабжая вооружениями киевский режим. Источник - fondsk.ru

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