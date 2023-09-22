Атлантисты против глобалистов, - Святослав Князев

07:24 24.09.2023 Глубоко символичная битва началась между Илоном Маском и Джорджем Соросом

Святослав Князев

22.09.2023

Атлантисты против глобалистов

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил главу фонда "Открытое общество" (признано нежелательной организацией в РФ) финансиста и международного спекулянта Джорджа Сороса, ни больше ни меньше, в желании уничтожить западную цивилизацию.



"Организация Сороса, похоже, не желает ничего иного, как уничтожения западной цивилизации", - прокомментировал Маск на своей платформе X (бывший Twitter*) пост в котором спекулянта обвинили в разжигании миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза.



Это уже не первое информационное столкновение между Маском и Соросом. В августе Маск обещал засудить главу "Открытого общества" за организацию цензуры в западных СМИ, а в мае - обвинял его в ненависти к человечеству и подрыве основ цивилизации. И все же последние обвинения наиболее конкретны и поднимают весьма животрепещущую для западного социума проблему.



Дискуссии между атлантистами-консерваторами и глобалистами-либералами идут на Западе уже не первое десятилетие. Просто сейчас напряжение между ними, по ряду причин, начало достигать критических величин.



Еще в 2001 году один из лидеров американских республиканцев, бывший старший советник Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен издал свой программный труд "Смерть Запада", в котором он рассуждал о наиболее тяжелых проблемах современного евроатлантического сообщества и причинах их возникновения. Бьюкенен объективно говорит о вымирании белого населения в Северной Америке и Европе, и трезво увязывает данный процесс с вопросами нравственности и общественных ценностей. Он отмечает, что гедонистически настроенные и эгоистичные жители западных стран, начиная с 1960-х годов, все меньше хотят "обременять" себя детьми и массово ведут антисоциальный образ жизни, придаваясь порокам, которые были немыслимы для их предков. Однако мнение Бьюкенена о первопричинах происходящего - достаточно наивно. Он фактически связывает социальные изменения в США с деятельностью философов-неомарксистов из так называемой Франкфуртской школы.



Вне всякого сомнения, "франкфуртские" идеи оказали влияние на современную ситуацию - падение рождаемости, целование ног активистам BLM на улицах американских городов, культуру отмены, объявление математики расистской наукой и возникновение квоты для ЛГБТ в советах директоров акционерных компаний. Но сваливать все исключительно на небольшую кучку интеллектуалов-теоретиков было бы, по крайней мере, наивно.



Не впадает ли Маск, говоря о Соросе, в такую же крайность? Насколько велико могущество знаменитого спекулянта и откуда у него взялись идеи по "переустройству" мира под себя?



Будущий финансист родился в 1930 году в Будапеште. Члены его семьи сначала носили фамилию Шварц, потом - заменили ее на венгерское родовое имя Шорош, а переехав после войны в Великобританию - на Сорос.



Джордж Сорос получил образование в Лондонской школе экономики, где как раз в это время работал философ и социолог Карл Поппер, отстаивающий идеи "открытого общества", в котором каждый якобы должен иметь возможность свободно критиковать действия своего правительства. Также он придерживался плюралистических и мультикультурных взглядов. Историки утверждают, что его лекции сильно повлияли на Джорджа.



Получив диплом, Сорос занялся инвестиционной деятельностью в различных британских и американских компаниях. В 1973 году он уже был совладельцем сети инвестиционных фондов, вовлеченных в скандальные спекулятивные операции. С именем Сороса связывают биржевую игру на понижение фунта стерлинга в 1992 году, обвал валют азиатских стран 1997-го года и даже финансовый кризис 1998 года в России. По словам экспертов, секрет "успеха" Сороса в инвестиционной деятельности держался на получении нелегального доступа к инсайдерской информации и на искусственном провоцировании кризисов через распространение фейковой информации в СМИ.



Другой стороной в работе Сороса является так называемая благотворительность - поддержка через фонд "Открытое общество" сети ультралиберальных организаций, распространяющих идеи "прогрессизма" и подрывающих власть в государствах, которые сам глава фонда считает "тоталитарными".



Среди "реформ", которые поддерживали соросовские структуры - легализация наркотиков, продвижение прав ЛГБТ и пропаганда их "ценностей", внедрение эвтаназии и "сексуального просвещения" в сфере образования. Крупные суммы денег Сорос тратил на предвыборные кампании либерально настроенных кандидатов от Демократической партии США. Согласно данным китайских спецслужб, соросовские структуры используются в качестве прикрытия сотрудниками ЦРУ, работающими за рубежом.



В России Сорос, помимо всего прочего, активно занимался издательской и образовательной деятельностью, работая над созданием у молодежи искаженного представления об истории нашей страны.



Структуры Сороса, вопреки заветам его учителя Поппера, играют по всему миру "в одни ворота". Они создают условия для оголтелой критики власти в неугодных своему хозяину странах и, напротив, подвергают жестоким нападкам тех, кто смеет не соглашаться с прозападно-либеральными режимами. Таких людей едко высмеивают в СМИ и пытаются создать им имидж "городских сумасшедших".



И все же Сорос вряд ли мог запустить столь титанические изменения на международном уровне исключительно своими силами.



В США и Западной Европе столетиями царили политико-философские идеи, известные в наши дни под названием "атлантизм". Оформил их в самостоятельную концепцию в первой половине ХХ века английский географ и геополитик сэр Хэлфорд Джон Маккиндер (во время Гражданской войны был британским Верховным комиссаром на юге России, а затем - одним из разработчиков Версальского договора).



Те, кто воплощал "атлантизм" в жизнь, были циничны, прагматичны, агрессивны и напористы, однако при этом достаточно откровенны. Они беззастенчиво грабили целые страны и континенты, но при этом считали себя "цивилизаторами" и противопоставляли всему остальному миру. Они всегда дорожили своими духовным наследием и западнохристианскими духовными ценностями. Подняв их на флаг, они жестоко эксплуатировали Индию, высаживали десанты в Латинской Америке, устраивали интервенцию в Советской России в 1918 году. Для России "атлантизм" долгие годы был врагом, но врагом открытым и понятным.



В 1960-е годы на Западе подняла голову идеология глобализма-либерализма. Если атлантисты шли на конфронтацию с открытым забралом, то стратегия либеральных глобалистов оказалась принципиально иной. Они чаще всего не вступали в открытую борьбу, а заражали своими идеями потенциального противника - словно вирусы из фильмов ужасов о зомби.



Распространяя "ценности" эгоцентризма, "планирования семьи", "сексуальной революции", употребления наркотиков, ЛГБТ, акцентированности на правах меньшинств, либералы ослабляли целые общества и тем самым делали их более покладистыми.



Эти "ценности" разносили голливудские студии, телеканалы, некоммерческие организации, "демократические" СМИ, правозащитники, авторы рекламных роликов и музыканты. Другой, настолько масштабной информационной спецоперации история человечества пока что не знает.



Возможно ли, чтобы этим всем в мировых масштабах руководил один лишь Сорос, как это сегодня утверждает Маск? Естественно, нет. Несмотря на все его богатства, ему бы на это ни за что не хватило бы личного ресурса - даже на установку контроля над деятельностью всего Голливуда, не говоря уж обо всем остальном. Кроме того, когда весь этот процесс запускался, Сорос был всего лишь обычным аналитиком в инвестиционной компании, и о "мировом господстве" мог разве что мечтать.



За либеральными "преобразованиями" могут, скорее, стоять западные корпоративные кланы, руководители которых решили, что в разобщенном и развращенном обществе можно заработать куда больше, чем в окутанном сетью традиционных связей. А Сорос и его коллеги в этой деятельности - всего лишь "менеджеры среднего звена".



Илон Маск не совсем прав и еще в одном принципиальном моменте. Сорос и те, кто стоят за ним, не разрушают западную цивилизацию. Их система ценностей - это производная от "традиционного" Запада и, пока что, магистральный путь его развития.



Думается, суды с Соросом не дадут ровным счетом ничего. Чтобы подорвать основы выстраиваемой им лично и его "единомышленниками" глобальной химеры, необходимы меры куда более масштабные.



Это - контрнаступление на ЛГБТ-пропаганду, изгнание из кампусов носителей идей культуры отмены, восстановление позиций христианства, смена репертуаров в Голливуде и на театральных подмостках, запрет "сексуального просвещения" в школах и многое другое.



Илон Маск, вне всякого сомнения, личность незаурядная. Но готов ли он потянуть такую борьбу - вопрос открытый. Если да, то, возможно, он спасет Америку от угрозы новой гражданской войны, которая, судя по результатам соцопросов, с каждым днем становится все реальнее. Источник - столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695529440





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев: Одобренный Сенатом закон позволит максимально учитывать мнения граждан

- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

- Мажилис рассмотрит законопроект, направленный на защиту персональных данных - I чтение

- Объем инвестиций ЕАБР в Казахстан растет опережающими темпами

- Кадровые перестановки

- Изъятые неиспользуемые земли должны быть справедливо распределены - С. Жумангарин

- Главы МИД Казахстана и Великобритании обсудили актуальные вопросы развития казахско-британского сотрудничества

- Заявление касательно компании ТОО "HENKEL CENTRAL ASIA & CAUCASUS"

- О приговоре суда

