Почему России не быть колониальной империей, - Андрей Полонский

07:29 24.09.2023 22 СЕНТЯБРЯ 2023,



Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй "руку Москвы" – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции "деколонизации", он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.



Андрей Полонский

писатель, историк



Ни Россия, ни СССР не были колониальными империями в том смысле, в котором само понятие применимо к истории Запада. Эту важнейшую черту нашей государственности в очередной раз подчеркнул Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. По словам президента, Россия нигде и никогда не вела себя как колонизатор, больше того, мы помогали людям обрести свободу и бороться с колониализмом.



Те же страны, которые с нами пытаются соперничать, в том числе и сейчас, они проводили совсем другую политику, особо подчеркнул президент, и напомнил, что еще в 50-х годах прошлого века людей из Африки привозили в Европу в клетках. Ни в чем, даже близком, наша страна себя не замарала, у нас всегда были другие подходы, что дает нам преимущество при работе на Юге и на Востоке.



Для наших врагов неучастие России в преступлениях колониальной эксплуатации – как красная тряпка для быка. С середины прошлого века они из последних сил пытаются доказать обратное, использовать малейший намек на этнические противоречия. Этот накат с Запада был болезненным в поздние советские годы, а особенно он усилился с началом украинского конфликта. Не будет преувеличением сказать, что крестовый поход против России Запад ведет под бесконечный треп о деколонизации. Лживой риторикой противник преследует двойную цель: расшатать внутриполитическую ситуацию в РФ и на волне русофобии заболтать собственные преступления в Африке, Азии и обеих Америках.



Это рвение достигает порой такой степени неправды и цинизма, что не выдерживают даже "люди с хорошими лицами". Недавно в Брюсселе, на очередном шабаше, посвященном устройству "пост-России", Владислав Иноземцев* (признанный иноагентом), сам горячий сторонник "деколонизации РФ", так устал от повторения слова "геноцид", что предложил собеседникам пойти охолонуться в местный музей, где сотни отрубленных рук невинных африканцев из Бельгийского Конго лучше всего свидетельствуют о западном гуманизме и недавней истории.



Всякий раз, когда сталкиваешься со лживой враждебной пропагандой, особенно если она рядится в "белые одежды" свободы и справедливости, очень важно понять, в чем главный прием шулерства, где мошенник нагло передергивает, чтоб получить на руки хоть какие-то карты. В данном случае дело в сознательной путанице между понятиями "колонизация", "завоевание" и "колониализм".



Колонизация – древнейшая вещь. Свои колонии устраивали финикийцы, устраивали афиняне, другие греки. В Средние века – прежде всего Венеция и Генуя. При этом они сталкивались с местным населением, общались с ним, вступали в те или иные экономические и военные отношения. Но разве можно назвать "колонизаторами" жителей Херсонеса? Или Генуэзской крепости в Крыму?



И больше того, державы, возникавшие в результате завоеваний, самые крупные в истории государства, никак не могут быть описаны как колониальные империи. Разве повернется язык именовать колониями восточные провинции Рима или Кордову в составе Арабского Халифата времени расцвета, или владения Поднебесной эпохи Тан или Мин, или провинции империи Ашоки, или Афганистан в составе державы Великих Моголов в Индии, или даже владения Османской империи, распавшиеся после Первой мировой войны. Больше того, даже раскинувшаяся в центре Европы и имевшая обширные славянские территории Австро-Венгрия была какой угодно империей, но только не колониальной.



У этих государств другая историческая судьба.



Западный колониализм – как историческое явление – возник в конкретную эпоху и при особенных обстоятельствах. Он предусматривает территориальный разрыв между метрополией и колонией, цивилизационную чуждость "новых территорий", ощущение культурного, расового и религиозного превосходства "белого человека" (вопрос – люди ли индейцы – выносился на обсуждение собора Католической церкви), а главное, бесправие и безудержную эксплуатацию местного населения – вплоть до почти полного уничтожения, как в британских колониях Северной Америки, а потом в США. И наконец, очень часто – ввоз и вывоз, перемещение обращенных в рабство "туземцев".



Это была длившаяся столетиями и поколениями политическая и экономическая практика, которая легла несмываемым пятном на европейские государства: Британию, а следом за ней США – это были главные монстры во всем колониальном аду; Францию, которая проводила более нюансированную, но от этого не менее циничную колониальную политику; Бельгию, прославившуюся крайней жестокостью, и чуть в меньшей степени – Нидерланды. С испанскими и португальскими колониями в Латинской Америке дело обстоит несколько сложнее, да и страны Латинской Америки рано завоевали независимость. Однако в принципе это тоже не меняет суть дела.



Россия, если рассматривать нашу историю под этим углом зрения, не отвечает ни одному из признаков колониальной империи. У нас не было территориальных разрывов. Несмотря на все войны, Россия – страна не столько завоевателей, сколько землепроходцев.



Тем более у нас не было разрывов цивилизационных. Все территории, которые вошли за тысячу лет в состав нашего государства, так или иначе все эти тысячу лет сообщались друг с другом. Когда-то они уже были объедены в единую державу Чингисханом. Как бы тяжело ни было монгольское иго, именно оно задало вектор движения на Восток, по однажды отмеченному пути.



Наши предки не знали и никак не культивировали в себе чувство расового презрения и превосходства ("бремя белого человека", воспетое лучшим певцом британской империи Киплингом). Русские военные и шедшие за ними предприимчивые люди скорее любопытствовали на "местных", а иногда, как на Кавказе, и прямо восхищались их доблестью, цари на "новых" территориях устраивали более мягкие законы и правила, чем для остальной державы, власти снижали налоги, привечали аристократию, уважали религию.



Достаточно увидеть старинную мечеть в Петербурге и дачу Бухарского эмира в Ялте, чтобы многое понять о природе русского многонационального государства.



И уж тем более не был колониальной империей Советский Союз, который принес народам Востока индустриализацию и технический прогресс, грамотность и культуру. До сих пор, даже после всех политических и экономических перемен, пересекая границы бывших советских республик со стороны Афганистана, Ирана или даже Восточной Турции, ты пересекаешь границы миров. Такова колоссальная энергия цивилизующего советского наследия.



Никогда не будучи замешанными в преступлениях колониализма, Россия и особенно Советский Союз сыграли огромную роль в освободительной борьбе народов Востока и Юга в ХХ веке. И движение за независимость Индии, и борьба за свободу Африки, и антиколониальное движение в Юго-Восточной Азии во многом вдохновлялись, питались и поддерживались русской и советской помощью – и военной, и культурной, и экономической. Понятно, что англичане нас ненавидели еще с позапрошлого столетия (об этом, кстати, много у того же Киплинга).



Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй "руку Москвы" – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции "деколонизации", он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.



Что ж, шулеров ловят в процессе игры. К счастью, есть еще в ходу достойные канделябры. Саммит с Африкой, деловые и партнерские отношения с Китаем и Индией, даже сложные дипломатические рисунки с Эрдоганом, и уж тем более героизм солдат и офицеров разных национальностей на фронтах СВО – для них очень и очень больно. Надо, чтоб стало еще больней. Идеология, построенная на сознательной лжи, должна быть наказана.



… На днях двое, британский профессор и местного происхождения либерал, пытались описать присоединение к Москве Тверского княжества как колониальный захват.



Ничего, ничего, мы еще поднимем свободолюбивый народ Прованса против террористической власти Парижа. И валлийцев поведем в поход на Лондон.



* Признан(а) в РФ иностранным агентом Источник - взгляд

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