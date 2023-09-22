Лицемерные объятия гегемона. Как бывшие союзники дрейфуют от России, - Сергей Кожемякин

13:25 24.09.2023 Не довольствуясь имеющимися сателлитами, империализм вербует новых "рекрутов". Особенно интенсивно работа ведется с соседями Китая и России, например с Монголией, Вьетнамом и Филиппинами.



Заманчивая цель



"США - не просто партнер, это Полярная звезда рыночной экономики и демократических ценностей нашей страны". Столь подобострастные речи, да еще из уст главы страны, можно услышать разве что от представителя НАТО либо других марионеток, целиком зависящих от западной помощи. Однако бывают исключения. Например, Монголия, чей премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в августе посетил США. Ему-то и принадлежат приведенные слова.



Удивление пройдет, стоит только ознакомиться с новейшей историей страны. Ближайшая союзница СССР, Монголия стала ощущать навязчивое внимание США сразу после начала перестройки. В 1987 году Улан-Батор и Вашингтон установили дипотношения, а через три года страну посетил американский госсекретарь Джеймс Бейкер. Ему-то и принадлежит идея о "третьем соседе". Призвав монгольские власти не ограничивать внешнюю политику двумя географическими соседями - Китаем и Россией, он предложил альтернативу в лице США и, в целом, Запада. Позднее концепция "третьего соседа" была включена в официальные документы Монголии. Часто можно встретить математическое изложение ее международных приоритетов как 30:30:40. Составные части пропорции указывают на Китай, Россию и того самого "третьего соседа".



Попытки Вашингтона легли на благодатную почву. Еще будучи формально социалистической страной, Монголия заключила серию соглашений с США, получила финансовую помощь на "демократические преобразования", была принята в МВФ и Всемирный банк. В последующие годы связи не ослабли. Монгольская армия и Тихоокеанское командование вооруженных сил США ежегодно проводят учения Khan Quest, контингенты страны участвовали в оккупации Афганистана и Ирака. В 2019 году Улан-Батор и Вашингтон вывели отношения на уровень "стратегического партнерства". Иностранный капитал осваивает богатейшие недра Монголии. Британо-австралийская корпорация "Рио Тинто" добывает золото и медь на руднике Оюу-Толгой, французская компания "Орано" производит разведку залежей урана.



Как бы ни хотелось правящим кругам Запада получить послушного исполнителя своей воли, страна сильно зависит от соседей. Торговля с КНР обеспечивает две трети монгольского товарооборота, доля России - 13 процентов. Приходящийся на остальные, в том числе западные страны остаток перевозится через китайские дороги и порты. Учитывая это, Улан-Батор одним из первых присоединился к инициативе "Один пояс, один путь", Пекин выступает главным инвестором в монгольскую экономику. В свою очередь, из России страна получает почти 80 процентов нефти и нефтепродуктов.



Несмотря на это, США пошли ва-банк. Слишком уж заманчивая перспектива: заполучить плацдарм в центре Евразии, между двумя главными противниками. С начала года в Монголии побывали три заместителя госсекретаря США - Узра Зея, Виктория Нуланд и Хосе Фернандес, затем состоялся ответный визит Оюун-Эрдэнэ в Вашингтон. Программа оказалась предельно насыщенной. Помимо встреч с вице-президентом Камалой Харрис, руководством агентств по международному развитию (ЮСАИД) и НАСА, ведущих корпораций, премьер провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Результатом стало заявление об углублении стратегического сотрудничества в безопасности и передача Улан-Батору 20 боевых бронированных машин JLTV.



Подписанная "дорожная карта экономического сотрудничества" предусматривает устранение торговых барьеров, проекты в области кибербезопасности, "чистой энергии", образования. Весной этого года английскому языку был присвоен статус "основного иностранного", он будет преподаваться с первого класса, и Монголия нуждается в учителях. Сам Оюун-Эрдэнэ является выпускником Гарвардского университета, и годы учебы явно отразились на его мировосприятии. "Надеюсь, мой визит войдет в историю как начало новой главы нашей дружбы и стратегического сотрудничества", - заявил он.



Не меньший успех США связан с редкоземельными металлами. Их главным производителем выступает Китай, постепенно ограничивающий продажу стратегического сырья Америке. В частности, ужесточен экспорт галлия и германия, используемых в производстве оружия. Это толкает США к поиску альтернативных поставщиков, и Монголия может сыграть в этом плане важную роль. Страна занимает второе место после КНР по разведанным запасам редкоземельных металлов, хотя ее доля на рынке пока невелика - 1,6 процента. Ситуация может измениться после подписанных с Вашингтоном меморандума о сотрудничестве и соглашения о воздушном сообщении. Также монгольские власти обратились напрямую к миллиардеру Илону Маску с предложением использовать местное сырье в производстве электромобилей. А чтобы "умилостивить" олигарха, Монголия выдала лицензию на оказание услуг связи компании SpaceX. Учитывая, что последняя использует спутниковую систему Starlink, это может затронуть интересы Китая и России в области безопасности.



Не только США работают над "корректировкой" внешнеполитического курса Улан-Батора. Впервые в истории двусторонних отношений Монголию посетил президент Франции Эмманюэль Макрон, чуть ранее в Улан-Баторе побывал глава Польши Анджей Дуда. Июнь принес визиты глав МИД Германии и Франции, а в первые дни осени в стране принимали папу римского Франциска, хотя католиков в Монголии насчитывается не больше полутора тысяч.



Отдельно следует сказать о монгольско-индийских связях. Стороны сотрудничают в самых разных сферах, включая военную. На регулярной основе проводятся учения "Кочевой слон", при участии Индии в национальном университете обороны Монголии открыт учебный центр кибербезопасности. К 2025 году должен дать первую продукцию строящийся на средства Нью-Дели нефтеперерабатывающий завод. Он сможет обеспечивать до 75 процентов потребностей страны в нефтепродуктах. Это нанесет серьезный удар по торговым связям с Москвой, поскольку на долю топлива приходится 66 процентов российского экспорта в Монголию.



Манипулирование монгольскими элитами облегчают социально-экономические трудности страны. Ее внешний долг достиг 34 млрд долл., что вдвое превышает ВВП. Бьющая по благосостоянию граждан инфляция и коррупция привели прошлой зимой к массовым протестам. Согласно опросам, 93 процента жителей считают общественное устройство несправедливым, доверие к правительству Монгольской народной партии упало ниже 20 процентов. Впрочем, главную оппозиционную силу - Демократическую партию - отличает лишь еще более выраженная прозападная и либеральная политика. Ее лидер Эрдэнэ Содномзундуй заявил на одном из партийных мероприятий, что "русским нельзя доверять", поскольку за 30 лет они не реализовали ни одного крупного проекта и душат монгольский экспорт высокими пошлинами. Другой представитель организации, экс-президент Цахиагийн Элбэгдорж призывает вооружать Украину до ее победы и обвиняет Москву в "этнических чистках" монголоязычных народов.



Улыбка палача



Поставив цель изолировать Китай, США обращают особое внимание на Юго-Восточную Азию. Характерным является инцидент вокруг отмели Аюнгин. Она расположена в архипелаге Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море и оспаривается Китаем и Филиппинами. Последние, желая "застолбить" морской район, в 1999 году отбуксировали сюда старый военный корабль и превратили его в боевой форпост.



В августе филиппинские власти обвинили Пекин в создании препятствий для снабжения импровизированной базы и вызвали посла КНР. Ситуацией тут же воспользовался Вашингтон. Министру обороны Филиппин Гилберто Теодоро позвонил его американский коллега, заявивший о нерушимости альянса двух стран и готовности удвоить усилия по наращиванию совместной подготовки. Госдепартамент США и вовсе сослался на договор о взаимной обороне 1951 года, по которому Вашингтон окажет Маниле вооруженную помощь в случае нападения. Дрейф в антикитайский лагерь этим не ограничивается. С Австралией Филиппины провели первые совместные военно-морские учения и договорились патрулировать акваторию Южно-Китайского моря. Ранее аналогичные соглашения были заключены с США и Японией.



Событием, знаменующим переход к более интенсивной фазе противостояния, стала встреча глав США, Японии и Южной Кореи в американском Кэмп-Дэвиде. Стороны выступили против "опасного и агрессивного поведения КНР в Южно-Китайском море" и заявили о единстве позиций по Тайваню.



Но контроль над регионом никогда не будет прочным без участия Вьетнама. Развязав там самую кровавую после 1945 года войну, в которой погибли 3 млн человек, США раскрывают Ханою лицемерные объятия. Началось это, конечно, не сегодня. Отношения между странами были установлены еще в 1995 году, за этим последовал визит Билла Клинтона, и с тех пор без посещения Ханоя не обходился ни один американский президент. Рекорд поставил Дональд Трамп, побывавший в стране дважды.



Не остался в стороне и Джо Байден. Итогом сентябрьского визита стало расширение отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства. Во внешней политике Ханоя это высший уровень, до этого установленный с Китаем, Россией, Южной Кореей и Индией. То, что это не просто декларация, а констатация свершившегося факта, очевидно. США - второй по значимости торговый партнер страны после Китая. Объем взаимного товарооборота превышает 120 млрд долл., а для вьетнамского экспорта американское направление является главным. Недавно во Вьетнаме открылся региональный офис Центров по контролю и профилактике заболеваний - федерального агентства американского минздрава, в США обучаются более 30 тыс. вьетнамских студентов. Для сравнения: в КНР насчитывается 15 тыс. учащихся из Вьетнама, а в России - 3 тысячи.



Для усиления позиций США используют территориальные споры. Как действует эта схема, видно по раздутой западными СМИ шумихи вокруг острова Тритон в архипелаге Сиша (Парасельские острова). Как утверждается, Китай построил там взлетно-посадочную полосу, хотя непредвзятые эксперты, опираясь на спутниковые снимки, квалифицировали возведенный объект как дамбу для защиты от приливов.



Тем не менее манипулятивная кампания имеет определенный эффект. В июне вьетнамский порт Дананг с пятидневным визитом посетил авианосец "Рональд Рейган". Служба береговой охраны Вьетнама получила от США три катера, со следующего года начнется передача Ханою 12 учебно-боевых самолетов Textron T-6. Знаковым шагом стала закладка фундамента нового американского посольства. Главное здание дипмиссии будет иметь 8 этажей, комплекс строится на площади 3,2 гектара, а сумма всех работ оценивается в 1,2 млрд долл. Вьетнам запросил у США 50 самолетов "Боинг 737".



Как и Монголия, Вьетнам должен обеспечить Вашингтону стратегическое преимущество в борьбе с Пекином. Это выражается во втягивании Ханоя в "полупроводниковый альянс" - группу стран, которые должны монополизировать данную сферу и нанести удар по высокотехнологичным отраслям Китая. База для этого есть: компания "Интел" имеет во Вьетнаме предприятие по сборке чипов. А в ходе визита Байдена было подписано соглашение о цепочках поставок полупроводников.



Параллельно Вьетнам завлекается в региональные блоки. Начаты переговоры о морском соглашении с Филиппинами. Серия договоров, в том числе в сфере безопасности, заключена с Австралией и Южной Кореей. С последней Ханой планирует совместно производить военные вертолеты. Соглашение о военной логистике подписано с Индией. Документ санкционирует совместное использование баз для ремонта военной техники и пополнения запасов, а также пребывание армейских частей во время учений. За два последних года Вьетнам получил от Нью-Дели ракетный корвет, 12 сторожевых катеров, боевые вертолеты "Дхрув", зенитно-ракетные комплексы "Акаш" и т.д. Это подрывает позиции России как бесконкурентного поставщика оружия. Если десять лет назад Москва обеспечивала более 90 процентов оружейного импорта Вьетнама, то теперь эта цифра снизилась до 56 процентов.



Это уменьшает возможности влиять на внешнеполитический курс Ханоя, тем более что других рычагов у Москвы нет. От военной базы Камрань она отказалась в 2002 году, взаимный товарооборот составляет скромные 3 млрд долл. и продолжает сокращаться. Среди партнеров Ханоя по импорту Россия занимает 18-е, а по экспорту - 30-е место, уступая не только экономикам-тяжеловесам, но даже Польше, Австрии, Ирландии... Общее прошлое значит много, но для сохранения позиций в бурном водовороте событий этого явно недостаточно.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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