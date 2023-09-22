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Пашинян приготовился к выходу из ОДКБ, - МК
00:06 25.09.2023

Об этом говорят эксперты после его послания к нации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с посланием к нации. В обращении он заявил, что структуры безопасности, в которых состоит Армения, - неэффективны, а также снова переложил ответственность за происходящее на Россию и российских миротворцев. "МК" разбирается, значит ли выступление Пашиняна скорый выход из ОДКБ или это лишь очередной шантаж Москвы.

Об этом говорят эксперты после его послания к нации

Пашинян большую часть своего выступления посвятил уже ставшей привычной для него теме обвинения России в недостаточной помощи. "Армения никогда не отказывалась от союзнических обязательств и не предавала своих союзников. Но анализ ситуации показывает, что союзники, на которых мы долгое время надеялись, поставили задачу показать нашу уязвимость и невозможность народу Армении иметь независимое государство", - заявил Пашинян.

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Отдельно он решил отметить свое новое направление внешней политики - переориентацию на Запад. Премьер-министр решил, что Еревану нужно дополнить инструменты внешней и внутренней безопасности страны. "Решение о ратификации Римского статута мы приняли в декабре 2022 года, когда стало очевидно, что инструменты ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для обеспечения внешней безопасности Армении. Это решение не направлено против ОДКБ и России. Оно исходит из интересов внешней безопасности Армении", - сказал Пашинян. Вопрос в другом: насколько с распростертыми объятиями его встретит Запад, учитывая, каким непостоянным союзником он себя показал?

Эксперты по поводу дальнейших действий Армении высказываются по-разному. Одни считают, что обращение - предвестник западного поворота. Другие думают, что Армения до последнего пытается шантажировать Россию и спихнуть на нее ответственность за свой провал во внешней политике. Но в одном они солидарны: Армения стремится "уйти" от России. "МК" спросил у экспертов, насколько серьезны намерения Пашиняна.

"Это уже серьезный намек на выход из ОДКБ. Сейчас он сделал публичное, статусное заявление, обращение к нации. Это не какое-то интервью в газете. Следующий ход - это выступление с заявлением о выходе из ОДКБ. А затем последует призыв вывести российские военные базы. Таким образом он уходит от России".

Юрий Баранчик, политолог:

"Я думаю, что армянская сторона готовится к выходу из ОДКБ, по крайней мере, посылает сигналы, что она готова это сделать. Они это делают для того, чтобы Россия попыталась как-то подсластить отношения между странами, пойти на какие-то уступки для себя по армянскому вопросу. Но я думаю, что российская сторона на это не пойдет, потому что Пашинян показал себя крайне ненадежным партнером. То, что Пашинян делает последние 1,5 года, - это уход от России. И если раньше это были какие-то дипломатические декларации, то последние действия говорят о том, что он перешел от слов к делу".

Авторы: ЕЛИЗАВЕТА КАЛАШНИКОВА

Источник - МК
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