Три атомные бомбы на Ближний Восток: Саудовская Аравия и Иран включаются в ядерную гонку. А есть еще Израиль, - СП

00:13 25.09.2023 Три атомные бомбы на Ближний Восток: Саудовская Аравия и Иран включаются в ядерную гонку. А есть еще Израиль

Саудиты собрались вслед за персами обзавестись оружием "для баланса сил"

Андрей Захарченко



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Владимир Козин Игорь Николайчук



24 сентября 23



Власти Ирана настаивают на отсутствии планов по ядерному оружию, а обратные утверждения называют ложными. Да и МАГАТЭ отмечает отсутствие данных о том, что Иран занимается производством ядерного вооружения.



Но Белый дом не унимается и продолжает на всех углах кричать о том, что если иранское правительство решит создать ядерное оружие, это получится сделать за несколько месяцев, а на создание специального топлива ему вообще потребуется 12 дней. А этого, по мнению Вашингтона, Тегерану ни в коем случае позволять нельзя.



Хотя в принципе стремление Ирана иметь свое собственное ядерное оружие вполне можно понять. Коль скоро янки в Вашингтоне периодически грозят персам применением атомных бомб, с их стороны абсолютно логично предположить, что в случае потенциального американо-иранского конфликта обычных видов вооружений им может не хватить, так что не худо бы обзавестись ядерными боеголовками на всякий пожарный случай, лишним не будет.



Однако на этом фоне довольно тревожным выглядят последние заявления Саудовской Аравии, власти которой не исключают вероятность войны с Ираном в относительно ближайшем будущем. Наследный принц королевства Мухаммед бен Салман намедни в очередной раз предупредил мировую общественность - как только Иран получит ядерное оружие, Саудовской Аравии тоже придется пойти на аналогичный шаг "по соображениям безопасности для уравновешивания сил".



Неужели теперь каждая страна, располагающая достаточным бюджетом или технологиями, может вот так запросто заявлять о том, что заимеет собственную ядерную бомбу "на всякий случай"? И что будет, если через короткий промежуток времени вместо нынешних девяти стран, владеющих ядерным оружием, мы увидим 20−30 таких государств, вдохновленных примером Саудовской Аравии?



- Наличие ядерного оружия имеет определенный сдерживающий эффект. Однако с момента его появления в 1945 году случилось уже довольно много региональных конфликтов, и наличие у одной из противоборствующих сторон ядерных боеголовок их никак не останавливало, - признает член-корреспондент Академии военных наук России, член Научного совета Национального института исследований глобальной безопасности Владимир Козин. - Более того, сами же США минимум 5 раз угрожали их применить - во времена Берлинского и Карибского кризисов, во Вьетнаме, в Ираке и в Афганистане (правда, так и не применили).



С тех пор, как это оружие впервые появилось у пяти мировых держав, ничто, включая самые сказочные договоры о нераспространении, не помешало его появлению еще у четырех стран - Израиля, Пакистана, КНДР и Индии. Следовательно, Саудовская Аравия вполне может создать атомное оружие.



Ничего хорошего я лично в этом не вижу. Если ядерное оружие появится у Ирана, затем у Саудовской Аравии, потом еще у кого-то, ситуация будет ухудшаться. Будет попросту открыта новая фаза гонки ядерных вооружений.



Южная Корея может дополнить пул ядерных держав, даже Япония может если не создать свое, то разместить у себя американское ядерное оружие. Процесс вообще может приобрести необратимый характер. Тем более что существующие международные договоренности ДНЯО и ДЗЯО [договоры о нераспространении и запрещении ядерного оружия] не позволяют запретить или ограничить гонку ядерных вооружений, так как они не распространяются на страны, неприсоединившиеся к ним.



Полагаю, как минимум в США процесс сокращения ядерных вооружений заметно затормозится. Для национальной безопасности России тоже будет очень пагубно сокращать свое ядерное вооружение.



"СП": А не стоит ли опасаться миру в этом случае того, что доступ к такому оружию окажется открыт какому-нибудь излишне экзальтированному правоверному, который в один прекрасный момент отравит весь мир в ядерное пекло? Ведь это Ближний и Средний Восток, исламский радикализм, горячий темперамент - гремучая смесь.



- Я лично не думаю, что в Саудовской Аравии или Иранской республике во власти окажется религиозный фанатик, который когда-либо на это решится. Но это, как говорится, только частные предположения, а на деле после появления у стран Ближнего и Среднего Востока такого оружия определяющее значение будет иметь то, какой ядерной доктрины будут придерживаться новоявленные ядерные державы.



Все зависит от того, какой стратегии они будут придерживаться - стратегии первого удара, стратегии ответного удара, стратегии ответно-встречного удара… Тут вариантов довольно много. Чтобы эту угрозу нивелировать, как минимум необходимо внедрять новый механизм, сдерживающий гонку таких вооружений - глобальную договоренность о неприменении ядерного оружия в первом ударе.



"СП": Много стран в принципе могут позволить себе вслед за Саудовской Аравией собственное ядерное оружие?



- Самое интересное здесь то, что сейчас практически любая страна мира в принципе способна создать свое ядерное оружие, технологии давно известны, - обращает внимание эксперт по международной безопасности и информационным войнам Игорь Николайчук. - Но, во-первых, такое удовольствие жутко дорогое, так что далеко не все страны могут его потянуть. Потянула в свое время ЮАР, сидящая на алмазных россыпях. Китай делал бомбы на деньги СССР, Северная Корея - на деньги Китая. Пакистану и Индии пришлось изо всех своих силенок напрячься, ну и все. Украина, если замахнется на такое, вообще без штанов на сто лет вперед останется, хотя у нее есть Харьковский физико-технический институт, ничуть не уступающий по своим возможностям Московскому.



У Саудовской Аравии есть немалые деньги, но им этого банально не позволят сделать. Та же ЮАР быстрее собственного визга все демонтировала, стоило советскому спутнику засечь в том районе странную вспышку, которая на поверку оказалась ядерным испытанием. За странами, которые могут себе это позволить, сейчас пристально следят США, которые могут сказать саудитам - вы что, сдурели, это вы сегодня собираетесь ядерную бомбу против Ирана применять, а кто знает, вдруг вы завтра вместе с персами все ваши бомбы на Израиль покидаете? Да и мы поддержим, если что, никому ведь не выгодно, чтобы существующий в мире баланс ядерных сил был нарушен.



"СП": Тогда зачем наследный принц Саудовской Аравии делает такие заявления? Он что, разве не в курсе, что США не позволят?



- С одной стороны, мы сейчас живем совсем другом мире, чем во времена биполярной системы Брежнева и Рейгана. Мир продолжает скатываться в хаос, из которого неизбежно должен родиться новый миропорядок. В этом хаосе саудиты вот встали в позу: "А чего это шиитам в Иране можно ядерную бомбу, а нам, суннитам, нельзя? Это диктат и произвол, мы от их разборок в Йемене вон как страдаем".



С другой стороны, какие-либо заявления первых лиц государств относительно ядерных вооружений всегда вписаны в контекст более глобальных целей. Предположим, США громко заявляют, что они выходят из какого-нибудь Договора по "открытому небу" - в мире сразу же поднимается шумиха, стрелки каких-нибудь "часов Апокалипсиса" моментально переводятся ближе к какой-нибудь "ядерной полуночи". А на деле же США и не думают из этого договора выходить, просто такая у них дипломатическая "игра на нервах", оценка мировой реакции и так далее.



В последнее время такой декларативной политикой первые лица государств стали заниматься практически по любому поводу направо и налево. Вот сейчас все глобалисты твердят про ядерное оружие, особенно на фоне заявлений киевского режима, который то собирается, то не собирается создавать ядерные бомбы. Ну вот и Саудовская Аравия решила подлить маслица в этот огонь, тем более что и сам Иран на ядерной теме откровенно спекулирует, а порог ответственности за такую риторику в настоящее время практически снят.



Так что конкретно Саудовская Аравия наверняка просто делает такие заявления в расчете на защиту США их нефтяных вышек, на которые могут сбросить бомбы Израиль, у которого наличие ядерного оружия, кстати, так официально и не подтверждено, в случае, если евреев окончательно достанут шиито-суннитские нападки. Ведь тогда разразится такой энергетический кризис, какой и в самом страшном сне никому присниться не мог.



"СП": То есть на деле опасаться того, что после заявления наследного принца Саудовской Аравии у каждой второй страны в мире начнет появляться ядерное оружие, не стоит?



- Заявления наследного принца Саудовской Аравии ожидаемы. Они имеют право быть в современных условиях. Но насколько они серьезны и соотносятся с реальностью, пока непонятно. Это все пока, так сказать, "танцы вокруг дивана". Но в любом случае мировое сообщество вообще и конкретные страны в частности имеют достаточный потенциал, чтобы принудить Саудовскую Аравию и Иран урегулировать все свои противоречия без ядерных бомб. Источник - svpressa.ru

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