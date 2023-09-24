 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Баку приступил к жесткой реинтеграции Карабаха..., - Светлана Гамова
00:17 25.09.2023

Минск пригласил на конференцию по безопасности в Европе
Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
24.09.2023

Главным событием минувшей недели на постсоветском пространстве стали события в Нагорном Карабахе. Азербайджан, объявив о начале антитеррористической операции в регионе, закончил ее за два дня. Баку сообщил о восстановлении конституционного порядка в Карабахе и начал переговоры с представителями карабахских армян о реинтеграции. По данным Минобороны РФ, вооруженные подразделения непризнанной Карабахской республики начали сдавать вооружение и военную технику. Через Лачинский коридор, который был заблокирован на протяжении десяти месяцев, в Карабах стали поступать гуманитарные грузы.

Ситуация в регионе стала темой обсуждения для американских сенаторов, прибывших в Армению. Делегацию Конгресса США возглавил сенатор Гэрри Питерс (демократ от штата Мичиган). Он встретился с премьер-министром Республики Армения (РА) Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном, заместителем министра иностранных дел РА Паруйром Оганесяном.

В Азербайджане тем временем расследовали инцидент в связи с гибелью российских миротворцев. Генеральным прокурором Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры. Генпрокурор выразил соболезнование российской стороне в связи с трагическим просшествием. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту РФ Владимиру Путину и принес извинения за гибель российских военных.

Главы стран СНГ, кроме РФ и Белоруссии, минувшую неделю провели в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН (ГА ООН). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности своей страны выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия. Также им была обнародована идея развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел встречу с президентом США Джозефом Байденом. На встрече были обсуждены тема регионального сотрудничества, а также вопросы продвижения совместных проектов с ведущими компаниями и банками США.

Белоруссию на сессии Генассамблеи ОНН представлял министр иностранных дел Сергей Алейник. Во время выступления он отметил, что у стран нет иного выбора, кроме как вести диалог и договариваться. Алейник напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко еще в 2017 году выступил с инициативой запуска глобального диалога по безопасности. Эта инициатива была попыткой предотвратить раскручивание негативной спирали в глобальной политике, отметил белорусский дипломат.

Глава белорусского МИД заявил, что в Минске вкладом в процесс глобального диалога рассматривают международную конференцию по теме "Евразийская безопасность: реальность и перспективы", которая пройдет в белорусской столице 26–27 октября.

В Молдавии на минувшей неделе заседал Центр по безопасности Евросоюза. На нем обсуждали борьбу с гибридными угрозами, которым подвергается Республика Молдова (РМ) в контексте конфликта в Украине. Согласно сообщению МИД РМ, по итогам встречи выработаны оперативные заключения, которые предусматривают укрепление возможностей системы внутренних дел в противодействии киберпреступности.

Участники заседания договорились предпринять действия по активизации стратегического и оперативного сотрудничества в борьбе с гибридными угрозами, а также по активизации обмена соответствующими данными. Кроме того, сообщено, что Молдавия продолжит получать как концептуальную, так и оперативную поддержку со стороны ЕС в целях развития Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией.

Источник - НГ
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