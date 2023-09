США проиграли битву за Арктику, - В.Прохватилов

00:26 25.09.2023 24.09.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Россия уверенно опережает самую развитую технологическую державу



США провалили программу строительства флота боевых арктических ледоколов и в обозримой перспективе не смогут конкурировать в Арктике с Россией ни в военном отношении, ни в борьбе за Северный морской путь.



Об этом пишет The Wall Street Journal в статье To Build Ships That Break Ice, U.S. Must Relearn to Cut Steel ("Чтобы строить корабли, ломающие лед, США должны заново научиться резать сталь").



Год назад президент США Джо Байден утвердил новую "Национальную стратегию США для Арктического региона", согласно которой Соединенные Штаты намерены усилить влияние в регионе, а также "управлять напряженностью" в связи с "растущей стратегической конкуренцией в Арктике, усугубленной неспровоцированной войной России на Украине и активными усилиями КНР по укреплению влияния в регионе".



Стратегия рассчитана на 10 лет. Основное внимание в ней уделено сдерживанию России и Китая в Арктике по четырем направлениям: безопасность, устойчивое экономическое развитие, международное сотрудничество, изменение климата. В документе говорится, что "растущее стратегическое значение Арктики усилило конкуренцию за формирование ее будущего".



Также там отмечается: "Россия за последнее десятилетие инвестировала значительные средства в расширение своего военного присутствия в Арктике. Она модернизирует свои военные базы и аэродромы; развертывает новые береговые и зенитно-ракетные комплексы, модернизирует подводные лодки; увеличивает число военных учений и тренировочных операций с новым боевым арктическим командованием. Россия также развивает новую экономическую инфраструктуру своих арктических территорий для разработки углеводородов, полезных ископаемых и рыболовства".



Ключевое значение для продвижения арктической стратегии Госдепа имеет ледокольный флот, которого в настоящее время у США, по сути, нет.



У американцев сейчас в наличии лишь два ледокола, из которых лишь Polar Star – ледокол тяжелого класса, способный работать в арктических льдах. В декабре 2018 года адмирал Пол Цукунфт, возглавлявший службу Береговой охраны США, отказался проводить операции по обеспечению свободы судоходства в Арктике, опасаясь, что 40-летний Polar Star сломается и американцам придется просить Россию отбуксировать его в порт для ремонта. Polar Star изношен до предела, поэтому он уходит в каждое плавание с годовым запасом продовольствия на случай серьезной неисправности. По словам адмирала Цукунфта, Polar Star "буквально цепляется за жизнь".



Для сравнения – у России 40 ледоколов, у Китая всего два, но вполне современных.



Впервые претензии США на военное доминирование в Арктике были сформулированы в президентской директиве № 66, подписанной Джорджем Бушем-младшим в январе 2009 года. В ней говорилось, что "у США имеются широкие и фундаментальные интересы национальной безопасности в Арктическом регионе, и они готовы отстаивать эти интересы как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими государствами". Директива провозглашала, что свобода морей – главный приоритет США, и это напрямую относится к Северному морскому пути, который "включает проливы, используемые для международного судоходства; режим транзитного прохода применяется к проходу через эти проливы".



На поверку все эти директивы и стратегии гроша ломаного не стоят, так как без флота тяжелых ледоколов противостоять России военным путем в Арктике Соединенные Штаты попросту не способны.



В апреле 2019 года Пентагон объявил о подписании контракта на постройку трех ледоколов тяжелого ледового класса Polar Security Cutters. Первый из них планировалось ввести в строй в 2024 году. Командующий службой Береговой охраны адмирал Карл Шульц тогда объяснил членам Конгресса США, что до появления в составе ВМС хотя бы трех ледоколов класса Polar Security Cutters США "не смогут вести серьезной игры с точки зрения присутствия" в Арктике.



Еще в феврале 2017 года Береговая охрана США заключила пять контрактов на исследования по проектированию тяжелых полярных ледоколов с американскими компаниями Bollinger Shipyards, National Steel and Shipbuilding Company, Huntington Ingalls Industries, итальянской Fincantieri Marine Group и сингапурской Halter Marine Inc. Предполагалось, что эти ледоколы будут нести современное вооружение.



Поскольку собственная проектная база по тяжелым ледоколам имела более чем пятидесятилетнюю давность, общий проект был основан на конструкции немецкого полярного исследовательского судна Polarstern II, который был адаптирован для условий длительного пребывания в массивных арктических и антарктических льдах.



С тех порт прошло пять с половиной лет, и тут выяснилось, что для того "чтобы строить корабли, ломающие лед, США должны заново научиться резать сталь", пишет The Wall Street Journal. "Для листов корпуса ледоколов нужен специальный сплав и специальная термическая обработка, а также процесс формирования и сварки массивных изогнутых пластин". А у американских судостроителей не оказалось ни необходимых для этого технологий, ни грамотных инженеров и техников.



"Для производства более прочных сталей требуются очень квалифицированные специалисты", - сказал в интервью WSJ Джефф Москалюк, старший вице-​президент сталелитейной компании SSAB Americas. "Одна из проблем - это рабочая сила - поиск квалифицированных сварщиков", - вторит ему в унисон давно вышедший на пенсию бывший генеральный директор компании VT Halter Marine Боб Мерчент.



Статью в WSJ прокомментировали на инженерных американских форумах, сделав неутешительный вывод: "Стальные листы кораблей раскатываются для создания необходимой кривизны, а верфи США не могут этого сделать. Еще одним побочным эффектом является то, что суда, построенные в США, стоят в три раза дороже".



Ветераны отрасли предались ностальгическим воспоминаниям о том, что "Bethlehem Steel в Буффало, штат Нью-Йорк, когда-то была сталелитейной компанией, способной обеспечить высокий уровень производства и распределения. В какой-то момент они были четвертым по величине сталелитейным заводом в мире. У Bethlehem Steel было несколько локаций. Бернс-Харбор был последним интегрированным сталелитейным заводом, построенным в США, и стоимость его стала очень значительным финансовым бременем для компании, так как иностранные фирмы делали сталь дешевле".



Все это осталось в далеком прошлом.



А сейчас выигравшая тендер на строительство суперфлота суперледоколов компания Bollinger Shipyards сетует, что "сложности [создания корпусов головного ледокола Polar Sentinel] связаны с толщиной стали и использованием высокопрочного стального сплава EQ47, подходящего для низких температур Арктики. Однако верфи США имеют небольшой опыт использования этого материала".



Компания также косвенным образом признала, что допустила ошибку, взяв за основу проект легкого немецкого ледокола. Пришлось увеличить число силовых корпусных каркасов, и сварщики просто не могут пролезть в узкие просветы между ними. Не помещаются в тесные пролеты между каркасами кабели и трубопроводы. "Мы заново учимся строить корабли такого типа", - сказал один из руководителей постройки Polar Sentinel капитан Береговой охраны Эрик Дрей.



Об этих проблемах представители компании Bollinger Shipyards и Береговой охраны США рассказали в августе в статье на портале US Naval Institute.



А через две неделе был опубликован отчет Счетной палаты правительства США (GAO), в котором говорилось, что "проект [строительства серии ледоколов] еще не доработан". И что "верфи потребуется около восьми лет, чтобы завершить [только лишь] функциональное проектирование".



В числе причин такого провала было названо, помимо прочего, отсутствие надлежащего надзора со стороны командования Береговой охраны США. "Первое судно теперь не будет готово до середины 2028 года, и при сохранении нынешних темпов возможны дальнейшие задержки", – говорится в докладе GAO.



Ситуацию с провалом в США программы создания флота боевых тяжелых ледоколов с горькой иронией прокомментировал редактор журнала The American Conservative Джад Руссо: "Центральная проблема: методы резки массивных кусков стальной обшивки корпусов кораблей просто выпали из коллективной памяти судостроителей. США построили свой последний ледокол в 1976 году; в 2023 году нам придется изобретать велосипед".



Между тем в России уже спущен на воду головной многоцелевой патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" с управляемым ракетным вооружением, имеющий возможности ледокола, буксира и корабля сторожевого класса. Корабли этого проекта могут эксплуатироваться в любых зонах мореплавания от тропических до арктических, преодолевая лед до 1,7 м. Постройка еще трех таких боевых ледоколов близка к завершению.



Ввод в строй новых боевых ледоколов России – лучший ответ на американские утопические арктические стратегии. Источник - fondsk.ru

