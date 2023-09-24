Уроки золотых животных, - Андрей Школьников

00:39 25.09.2023

влияние и богатство имеют свои пики, когда вертеться приходится не потому что хочется еще и еще, а чтобы не потерять завоеванное ранее

Андрей Школьников

24.09.23



В м/ф "Золотая антилопа" есть чудная фраза: "Глупое животное, золота не может быть слишком много", которую большая часть выросших детей запомнила и сделала вывод – нужно было вовремя остановиться. Подросший советский подросток, после чтения "Золотого теленка", закреплял урок – надо вовремя остановиться. Для полного счастья Шуре Балаганову нужно было 6400 рублей, но получив 50 тысяч, он не смог удержаться и был пойман "на кармане". Жадность - это плохо, практически каждый уверен, что вот именно он сможет вовремя сказать "горшочек не вари". Однако, когда волей случая подросшие дети оказывались у корыта, то не могли от него оторваться, золотой телец получал нового жреца.



В спорте высоких достижений есть известный принцип – интенсивные тренировки ведут к набору формы и росту параметров, но в какой-то момент происходит выход на пик, после чего эти же самые тренировки нужны для удержания показателей, без шанса на значимое улучшение. Влияние и богатство имеют свои пики, когда вертеться приходится не потому что хочется еще и еще, а чтобы не потерять завоеванное ранее.



В 90-е годы произошла социальная катастрофа, разрушившая преемственность и устои. Некоторые люди волей случая взлетели наверх, но в отличии от разных плюшевых мишек, обиженных и так и не понявших, почему они оказались чужды той среде, смогли закрепиться. Попав в обойму верхнего уровня, очень сложно уйти на покой, среда не отпускает. Для тех, кто смог показать себя человеком "своего круга", заслуживающим доверие: не врать своим (не прятать косяки, которые не сможешь исправить, и они потом обретают другой масштаб), не красть у своих, а если человек еще и профессионал – вообще идеально. Долго отдыхать не выйдет, начнут звать на встречи и делать предложения. В какой-то момент отказаться не получится, точнее можно, но тогда не ясно – где и как после этого придется жить…



Можно вспомнить большое количество людей на вершине, у которых уже очень давно все есть, среди них много тех, кого не отпускает среда. Конечно, есть люди, для которых власть подобна наркотику, особенно если темная триада личностных черт стала основой (макиавеллизм, психопатия, нарциссизм), но такие далеко не все. С возрастом нагрузки не становятся меньше, хронические заболевания не исчезают, даже при самой лучшей и современной медицине, рассказы про желание уехать на дальний кордон и не видеть никого и ничего бывают очень далеки от кокетства.



Уйти на покой можно, но ставший привычным уровень влияния не удастся удержать, живя обычным рантье больше 10-15 лет, в России свои принципы и традиции. Следующее поколение будет лишено к ним уважения: перед ними будет пенсионер, что владеет активами намного больше, чем может удержать. Начнутся пробы на прочность, от которых придется отбиваться, поднимать связи и тратить ресурсы, с каждым разом это будет все дороже и сложнее, а конечный итог будет закономерен.



В западной элите процессы протекают медленнее, традиций и уважения больше, в среде верхнего уровня намного меньше настоящих хищников и пассионариев, но и там уход большой семьи / клана от активных дел ведет к утрате влияния. Если среди молодого поколения условных Ротшильдов не окажется активных и умных, они перестанут стремиться вновь и вновь преумножать капиталы и влияние, то очень скоро потеряют место на вершине, выродятся до уровня европейской континентальной аристократии, что оказались неспособны к субъектной игре.



И, да, игрок / команда высокого уровня должна регулярно подтверждать свой статус, чтобы ее не перестали уважать и не забыли, многие были бы и рады забвению, но цена за это высока…))