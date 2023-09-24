 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.09.2023
00:57  Пекин: между "хао" и "пухао". Китай по-прежнему умеет удивлять, - Олег Мареев
00:39  Уроки золотых животных, - Андрей Школьников
00:26  США проиграли битву за Арктику, - В.Прохватилов
00:21  Ученые ищут новые способы исследовать гробницу Цинь Шихуанди
00:17  Баку приступил к жесткой реинтеграции Карабаха..., - Светлана Гамова
00:13  Три атомные бомбы на Ближний Восток: Саудовская Аравия и Иран включаются в ядерную гонку. А есть еще Израиль, - СП
00:06  Пашинян приготовился к выходу из ОДКБ, - МК

Воскресенье, 24.09.2023
13:25  Лицемерные объятия гегемона. Как бывшие союзники дрейфуют от России, - Сергей Кожемякин
09:34  Сирия – Турция: аннексия на марше, "модель Алеппо" и диалог глухих, - Д.Нефедов
07:29  Почему России не быть колониальной империей, - Андрей Полонский
07:24  Атлантисты против глобалистов, - Святослав Князев
07:14  Греция на поводке, или Как ее используют против России, - А.Веселов
07:09  Кому удастся занять место в новом миропорядке, - Масуд Акбари
06:57  Зерно раздора взошло в Европе, - Борис Грызлов
06:55  Казахстан поставил заслон на пути российского зерна в Киргизию, - Виктория Панфилова
05:00  Лавров назвал условия сохранения территориальной целостности Украины. Пособник?
01:27  Массовый мор рыбы произошел в Атырауской области
01:23  Где армяне из Карабаха будут искать пристанище?
01:21  Уровень депрессивности молодежи Казахстана в пять раз выше, чем в мире
01:17  В Астане с помпой открыли очередное гнездо амер-агентуры - "Международную школу журналистики"
01:15  Работодателю в РФ трудно найти общий язык с мигрантами. Проще с роботами?
00:54  В Египте найдены затонувшие и полные сокровищ храм бога Амона и святилище Афродиты города Тонис-Гераклион в заливе Абукир
00:34  Сергей Миркин: Станут ли украинцы новыми готами
00:25  В Караганде пятеро узбекистанцев получили сроки за похищение гражданина Индии
00:04  Казахстан будет искать новые рынки поставок вооружения
00:01  Лавров обещает сохранить рос-миротворцев в Карабахе. На кой хрен?
Суббота, 23.09.2023
20:48  Казах Сатыбалды Даулеталин избран первым генсеком Организации профсоюзов тюркских государств
15:26  США превращают Казахстан в новую Украину в ЦентрАзии, - Айнур Курманов
14:56  Потерявшего берега казахского певца Тореали приговорили к общественным работам.... 40 часов. За оскорбление полицейских
14:50  Le Figaro: В ЕС выяснили причину своего нежелания помочь Армении: это бакинский газ
14:49  Польско-украинские отношения: что пошло не по плану?
14:47  Почему "прусский" автопром превратился в китайский, а не в русский
14:34  The American Conservative: "Больше ни цента!" Американцы устали содержать Украину
14:27  Кыргыз Акжол Махмудов - двукратный чемпион мира по классической борьбе
13:54  Донбасс-фронт. В боях под Стельмаховкой сгорели первые два "лучших в мире" шведских танка Stridsvagn 122
13:01  Индия потеряла связь с лунной станцией "Чандраян-3"
12:48  Черная кошка между Анкарой и Киевом: почему Эрдоган тормозит поставки оружия? - МК
12:45  1,1 млн жителей Узбекистана впервые получат централизованный доступ к питьевой воде в этом году
12:42  Бомбежка Севастополя продолжается. Шойгу чешет второе ухо...
12:39  Сухо! В Таразе проходят водные переговоры правительств Казахстана и Кыргызстана
12:33  Агрономо-юрист-экономист Гауез Нурмухамбетов назначен главой Северо-Казахтанской области
08:24  Российский космонавт Кононенко прилетел на МКС с портретом президента Туркмении
07:00  Скончалась актриса Алагез Салахова, внучка Тамары Ханум
06:49  Щедрая помощь от USAID*: старая песня о грустном. Узбекистану предлагают мешок отравленных "печенек", - Р.Алимова
06:45  Земные военные заботы Срединной империи. Реформы в китайской армии, - В.Иванов
06:36  В Узбекистане снова массовое отравление детей медпрепаратами. Сам президент разбирается
06:33  "Мусульмане" против "черноногих". Франко-алжирская война: причины и обстановка, - Владимир Добрин
06:30  РосВласти не допускают массовой депортации гастарбайтеров
01:55  Скончался партизан и бывший президент Италии Джорджо Наполитано
Пятница, 22.09.2023
16:52  Ляпсус за ляпсусом. Фрау Бербок продолжает веселить народ, - Die Welt
16:47  УкроРакета прилетела в штаб Черноморского флота. Шойгу чешет ухо
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Уроки золотых животных, - Андрей Школьников
00:39 25.09.2023

влияние и богатство имеют свои пики, когда вертеться приходится не потому что хочется еще и еще, а чтобы не потерять завоеванное ранее
Андрей Школьников
24.09.23

В м/ф "Золотая антилопа" есть чудная фраза: "Глупое животное, золота не может быть слишком много", которую большая часть выросших детей запомнила и сделала вывод – нужно было вовремя остановиться. Подросший советский подросток, после чтения "Золотого теленка", закреплял урок – надо вовремя остановиться. Для полного счастья Шуре Балаганову нужно было 6400 рублей, но получив 50 тысяч, он не смог удержаться и был пойман "на кармане". Жадность - это плохо, практически каждый уверен, что вот именно он сможет вовремя сказать "горшочек не вари". Однако, когда волей случая подросшие дети оказывались у корыта, то не могли от него оторваться, золотой телец получал нового жреца.

В спорте высоких достижений есть известный принцип – интенсивные тренировки ведут к набору формы и росту параметров, но в какой-то момент происходит выход на пик, после чего эти же самые тренировки нужны для удержания показателей, без шанса на значимое улучшение. Влияние и богатство имеют свои пики, когда вертеться приходится не потому что хочется еще и еще, а чтобы не потерять завоеванное ранее.

В 90-е годы произошла социальная катастрофа, разрушившая преемственность и устои. Некоторые люди волей случая взлетели наверх, но в отличии от разных плюшевых мишек, обиженных и так и не понявших, почему они оказались чужды той среде, смогли закрепиться. Попав в обойму верхнего уровня, очень сложно уйти на покой, среда не отпускает. Для тех, кто смог показать себя человеком "своего круга", заслуживающим доверие: не врать своим (не прятать косяки, которые не сможешь исправить, и они потом обретают другой масштаб), не красть у своих, а если человек еще и профессионал – вообще идеально. Долго отдыхать не выйдет, начнут звать на встречи и делать предложения. В какой-то момент отказаться не получится, точнее можно, но тогда не ясно – где и как после этого придется жить…

Можно вспомнить большое количество людей на вершине, у которых уже очень давно все есть, среди них много тех, кого не отпускает среда. Конечно, есть люди, для которых власть подобна наркотику, особенно если темная триада личностных черт стала основой (макиавеллизм, психопатия, нарциссизм), но такие далеко не все. С возрастом нагрузки не становятся меньше, хронические заболевания не исчезают, даже при самой лучшей и современной медицине, рассказы про желание уехать на дальний кордон и не видеть никого и ничего бывают очень далеки от кокетства.

Уйти на покой можно, но ставший привычным уровень влияния не удастся удержать, живя обычным рантье больше 10-15 лет, в России свои принципы и традиции. Следующее поколение будет лишено к ним уважения: перед ними будет пенсионер, что владеет активами намного больше, чем может удержать. Начнутся пробы на прочность, от которых придется отбиваться, поднимать связи и тратить ресурсы, с каждым разом это будет все дороже и сложнее, а конечный итог будет закономерен.

В западной элите процессы протекают медленнее, традиций и уважения больше, в среде верхнего уровня намного меньше настоящих хищников и пассионариев, но и там уход большой семьи / клана от активных дел ведет к утрате влияния. Если среди молодого поколения условных Ротшильдов не окажется активных и умных, они перестанут стремиться вновь и вновь преумножать капиталы и влияние, то очень скоро потеряют место на вершине, выродятся до уровня европейской континентальной аристократии, что оказались неспособны к субъектной игре.

И, да, игрок / команда высокого уровня должна регулярно подтверждать свой статус, чтобы ее не перестали уважать и не забыли, многие были бы и рады забвению, но цена за это высока…))

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695591540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Одобренный Сенатом закон позволит максимально учитывать мнения граждан
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Мажилис рассмотрит законопроект, направленный на защиту персональных данных - I чтение
- Объем инвестиций ЕАБР в Казахстан растет опережающими темпами
- Кадровые перестановки
- Изъятые неиспользуемые земли должны быть справедливо распределены - С. Жумангарин
- Главы МИД Казахстана и Великобритании обсудили актуальные вопросы развития казахско-британского сотрудничества
- Заявление касательно компании ТОО "HENKEL CENTRAL ASIA & CAUCASUS"
- О приговоре суда
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  