В Атырау в ходе раскопок древней столицы Золотой Орды - Сарайчика найдены дома, построенные в средние века и ряд других артефактов

00:50 25.09.2023

Во время археологических раскопок в городище Сарайшык Атырауской области обнаружены стены домов, построенных в средние века и другие сакральные предметы, передает корреспондент AtyrauPress.



По словам научного сотрудника Атырауского областного краеведческого музея Ерлана Тилеккабылова, раскопки начались 4 сентября.



"В ходе археологических раскопок были найдены стены средневековых домов, тандырные печи, керамическая посуда, изделия из кости и средневековые монеты. На сегодняшний день раскопки ведутся на площади около 800 квадратных метров. Помимо сотрудников областного историко-краеведческого музея, в состав экспедиции входят и жители села, состоящие на учете в качестве безработных. Итого – 30 человек. В будущем их число будет увеличиваться. Пока никаких научных выводов по найденным артефактам не сделано", - сказал Е.Тилеккабылов.



Аружан Ажимкулова



