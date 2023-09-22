|В Атырау в ходе раскопок древней столицы Золотой Орды - Сарайчика найдены дома, построенные в средние века и ряд других артефактов
00:50 25.09.2023
Во время археологических раскопок в городище Сарайшык Атырауской области обнаружены стены домов, построенных в средние века и другие сакральные предметы, передает корреспондент AtyrauPress.
По словам научного сотрудника Атырауского областного краеведческого музея Ерлана Тилеккабылова, раскопки начались 4 сентября.
"В ходе археологических раскопок были найдены стены средневековых домов, тандырные печи, керамическая посуда, изделия из кости и средневековые монеты. На сегодняшний день раскопки ведутся на площади около 800 квадратных метров. Помимо сотрудников областного историко-краеведческого музея, в состав экспедиции входят и жители села, состоящие на учете в качестве безработных. Итого – 30 человек. В будущем их число будет увеличиваться. Пока никаких научных выводов по найденным артефактам не сделано", - сказал Е.Тилеккабылов.
Аружан Ажимкулова
Раскопки ведутся на верхних слоях древнего города, которые относятся к временам правления Казахского и Ногайского ханств. Работы проводят вручную, использование техники недопустимо, под каждым сантиметром ценные вещи.
Сарайшык – это бесценная находка для археологов и историков. Среди найденных артефактов предметы быта, монеты и целые сооружения. В разные времена тут располагались ставки семи правителей, а при Касым-хане город стал столицей Казахского ханства. Именно при нем были определены границы казахской государственности.
Археологи стали проявлять интерес к Сарайшыку еще в 40-е годы прошлого века, но комплексное исследование исторической местности началось только в последние десятилетия. До этого в Сарайшыке было обнаружено более тысячи артефактов и ханский пантеон, где и захоронен Касым-хан. На его месте сейчас функционирует уникальный музей-заповедник "Хан Ордалы Сарайшык".