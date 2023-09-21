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Пекин: между "хао" и "пухао". Китай по-прежнему умеет удивлять, - Олег Мареев
00:57 25.09.2023

Об авторе: Олег Михайлович Мареев – галерист, антиквар.
21.09.2023

История и современность гармонично совмещаются в одном кадре.
…Вернулся в Китай после четырехлетнего перерыва. Утро первого дня началось с дегустации кофе с водкой в местной сети кофеен. Гид находит адрес, сообщает: "пЕшком. нЕдолго" – именно так, на сербский манер. Делаем заказ, и в ответ слышим: "Время ожидания заказа – час"! ЧАС ждать кофе? Вы смеетесь вообще? Да нам обед за полчаса готовят! Что они собираются час делать? Плеснул водки в капучино, да и все!

Ну ок. Подождем. Удивите нас. Маркетинг – это одно, а вкус – совсем другое. Если невкусно – плюну и расскажу, как меня развели маркетологи. Но должен признать, не обманули, паразиты. Это реально вкусно. Стакан со льдом, крепкий кофе внизу, плотный мусс вверху и, конечно, вкус алкоголя. Помните, в детстве конфетки с ликером? Только там вкус был приторно-сладким, а здесь все сбалансировано. В меру сладко, в меру пряно, необычно по текстуре, внешнему виду, беспрецедентно по вкусу. Просто идеальная комбинация. И в этой связи у меня вопрос: куда смотрят наши сети? Уже все придумано китайцами. Бери и дери! Кофе с водкой – однозначное хАо поездки.

Если "хАо" по-китайски "хорошо", то "пухАо" соответственно плохо. Именно между этими двумя понятиями и балансировало все путешествие. Что-то прям супер, восторг "и в воздух чепчики бросали" – и тут же, через запятую: грязь, шум, хамство, сигаретный дым в лицо, антисанитария. Но если нужно выбирать лишь одну категорию и от нее строить свои ощущения, то, разумеется, Китай – это хао. Абсолютно мажорная нота. И чем больше узнаешь страну и понимаешь правила игры – тем большую степень хао ты чувствуешь.

На Стене так вообще уровень "хаошности" зашкаливал. Или за обедом. Кормят здесь так, как не кормят больше нигде в мире. Представьте тазик пряной свинины на подушке из тонкой лапши со свежими овощами, обильно политой каким-то неведомым соусом.

– Пожалуйста, не нужно нам тазик супа. Мы все равно не съедим. Принесите полпорции!

– Просим прощения. У нас по рецептуре – тазик.

В выпендрежных китайских ресторанах на столах нет ни соли, ни перца. Ибо, по замыслу владельцев, мы должны есть именно в той комбинации вкуса, какой ее задумал шеф-повар. Архитектура китайской кухни в отличие от японской, построенной на сегментировании вкусов, предполагает как раз этих самых вкусов смешение. Все, что есть на столе, можно легко рифмовать друг с другом, не опасаясь, что пазл не сложится. Это такой кулинарный конструктор лего. Каждый кубик идеально подходит к остальным. Как можно игнорировать эту кулинарную культуру, на которую китайцы потратили тысячи лет экспериментов?

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Кофе с китайской водкой – абсолютный хит
этого лета. Фото автораМне кажется, туристу, который по возвращении из поездки сюда на вопрос: "Как местная еда?" – посмеет ответить: "Да так, нормально", – нужно в паспорте сразу ставить штамп с пожизненным запретом на въезд в страну. Потому что еда в Китае – это почти религия. Это, блин, секта. Секта в лапшу верующих. Наверняка даже есть где-нибудь алтари для поклонения рису. Еда в Китае – это отдельный аттракцион. Это концентрированное хао.
…Маски носят лишь официальные лица. Обычные люди не носят их вовсе. В отличие от Японии, где сложно найти местного без маски, здесь – с точностью до наоборот. И в этом смысле китайцы очень похожи на нас. На одном из перекрестков курьер на мотороллере, в шлеме с желтыми ушками, пролетел по диагонали четыре полосы плотного автомобильного движения, ни разу даже не притормозив. Как и у нас, фатализм прошит в ДНК нации.

С лингвистической точки зрения в Китае все предельно жестко. Кроме "хелло!" и широкой улыбки, в плане коммуникации большинство местных ничего предложить не может. Не раз вспомнился Задорнов с этим его: "Нашим туристам кажется, что если говорить по-русски медленно и четко, то их все поймут". Когда рядом не было гида, местные, также медленно проговаривая, пытались донести до меня что-то, на их взгляд, очень важное.

Не могу сказать, что китайцы в бытовом плане невежливые, скорее не обращающие внимания на условности. Совсем недавно страна была аграрной, а пару поколений назад большинство жителей вело совсем простой образ жизни. (Да что поколения? 12 лет назад, в первый приезд в Пекин, мы видели целые кварталы настоящих мазанок – глиняных домов.) Так вот эта аграрная психология находит отражение в подобном поведении. Все орут. Даже если собеседники находятся на расстоянии вытянутой руки.

Много ограничений, но при этом Си Цзиньпина все, с кем я ни беседовал из местных, поддерживают. Его действия вызывают уважение и порождают доверие к нему как лидеру нации и символу власти. А при наличии доверия к выбранному курсу есть ощущение баланса и гармонии. Вы делаете свою работу и ведете страну в правильном направлении – мы на своих местах делаем то, что должны, и не раскачиваем лодку. Чувствуется высочайший уровень социальной мобилизации, когда кажущаяся мягкость "сижу на берегу реки" сменяется хищным "жду, когда поплывет труп моего врага".

За прошедшие четыре года значительно увеличилось количество электромобилей. У них зеленые номера, и машины с ними могут ездить по Пекину в любой день без ограничений. Стоимость километра раза в четыре дешевле, чем на бензиновом двигателе. Поверьте, лет через пять китайский автопром заткнет за пояс большинство авторитетных "европейцев".

Китай не ноет, а работает. Все производится. На бытовом уровне чувствуется, что все вокруг на 360 градусов – местное. Как-то в Черногории местный гид посетовал: "В стране два завода. Мы производим хлеб и пиво. Все остальное покупаем". О какой полноценной независимости может идти речь, когда у тебя все – привозное? Представьте, что у вас на кухне – шаром покати. Ни посуды, ни продуктов. Вы стучитесь к соседу. Какое будет к вам отношение? И вот такую независимость – "а можно соли щепотку?" – мы зачастую наблюдаем вокруг. Так что нужно не ныть, а работать. И в Китае это особенно заметно.

Вероятно, все помнят эпизод из биографии Репина, когда у него отнялась левая рука от многочасового удержания палитры, и он начал подвязывать ее на тряпицу, чтобы продолжать писать. Практически до последнего своего дня. И именно поэтому его выставка в Третьяковке была наполнена множеством классных картин большого размера. Человек не ныл и не раздавал интервью о том, как нужно писать, а просто писал. Каждый день. Не знаю, есть ли в китайском языке выражение "не трындеть, а работать!" – но, по ощущениям, вся страна живет, руководствуясь именно этим принципом. "Будь как Репин!" – вот какой девиз должен быть у каждого из нас. Просто потому, что в противном случае путь лежит в Юрмалу, в прохладное, как кисель с октябрьского подоконника, Балтийское море "по колено" с летаргической атмосферой.

Какое-то время назад я уже писал о том, что нынешняя площадь государств находится в прямой зависимости от доблести и храбрости предков. И в этой связи Китай, разумеется, особая страна. И его территория обильно полита кровью. Своей и в большей степени чужой. Квадратные километры в Средние века никто просто так не раздавал. Стояли на светофоре, рядом – какой-то молодой парень. Ливень – стеной, а он – с совершенно ровной осанкой, словно не на мотороллере сидит с выхлопной трубой, скотчем примотанной, а на скакуне во главе целого войска. Достоинство и стать. Всегда восхищался такими людьми. "Офицеры зонтиков не носят" – это как раз та же история. На улицах Пекина множество живописных персонажей, хранящих стать и благородство великой нации.

Много детей. Много маленьких китайцев. Тех, кто будет отправлять ракеты в космос, и тех, кто будет шить тапки для остальных, кто тапки шить не умеет.

Конечно, в Китай нужно возвращаться снова и снова. Теперь, когда граница открыта и появились прямые рейсы, он стал манить по экспоненте.

И да, Китай – это прям хАо.

Пекин- Москва

Источник - НГ
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