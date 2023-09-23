Ордавики. Анатомия Администрации КазПрезидента, - Данияр Ашимбаев

06:25 25.09.2023 Организационный блок администрации президента – одно из старейших и ключевых ее подразделений, имеющий свою многолетнюю историю. В основе орготдела лежат две структуры – отдел территориального развития и охраны природы Управления делами Совета Министров КазССР и организационный отдел ЦК Компартии Казахстана



Данияр Ашимбаев, 22 сентября



Недавно в одном из интервью журналист вместо "орговик" написал "ордавик". Как выяснилось, этот термин успел достаточно забыться, хотя не так давно характеристика "опытный орговик" (то есть, организатор) была одной из ключевых в кадровой политике. Хотя слово "ордавик", имеющее интересное звучание, в нашей компании тут же стало своего рода мемом.

Организационный блок администрации президента – одно из старейших и ключевых ее подразделений, имеющий свою многолетнюю историю.

В основе орготдела лежат две структуры – отдел территориального развития и охраны природы (до 1988 г. – организационно-инструкторский отдел) Управления делами Совета Министров КазССР и организационный отдел (до 1991 г. – отдел организационно-партийной и кадровой работы) ЦК Компартии Казахстана.

При создании аппарата президента весной 1990 г. данное направление сразу не было обозначено, зато прежний зав. орготделом Совмина Владимир Ни ушел управляющим делами президента, а его сменил зам. зав. социально-экономическим отделом ЦК Алданыш Нурумов. В декабре 1990 года аппараты президента и Совмина соединились, а Нурумов стал руководителем референтуры регионального развития. В августе 1991 г. ЦК "закончилось", а его последний заворг Оралбай Абдыкаримов возглавил отдел организационно-инспекторским и территориального развития АП (с ним пришел и ряд опытных партработников). Нурумова перевели замом налоговой инспекции. Кураторство над отделом было возложено на бывшего премьера, госсоветника Узакпая Караманова.

В феврале 1992 г. был учрежден институт глав администраций, что резко повысило нагрузку на орговиков.

В начале 1993 г. президент создал Главную контрольную инспекцию во главе с прежним вице-премьером Евгением Ежиковым-Бабахановым. Именно в ГКИ впервые появился пост государственного инспектора (в АП кураторы регионов назывались тогда главными инспекторами – как в Совмине, а в ЦК – просто "инспекторами").

Летом того же года отдел был переименован в отдел организационной работы и местных администраций (во главе с Абдыкаримовым), а осенью ГКИ возглавил министр труда Саят Бейсенов (тоже из "Карагандинской гвардии"). Караманов ушел из госсоветников, но кто стал куратором регионов – никто уже не помнит (видимо, госсоветник по строительству Шалбай Кулмаханов).

При разделении аппаратов президента и Кабмина весной-летом 1994 г. правительству достался отдел территориального развития, а в АП создали группу представителей президента в регионах, но руководителя не назначили (видимо, для кого-то держали должность, но что-то не срослось). Абдыкаримов в новой структуре стал только замом, а представителей президента практически полностью набрали из других структур.

В декабре 1994 г. Абдыкаримов все-таки стал зам. руководителя Аппарата президента – руководителем группы представителей президента в регионах, но уже в феврале следующего года группу объединили с Главной контрольной инспекции в организационно-контрольное управление. Абдыкаримов остался замруком, но управление возглавил как и.о. Через месяц он стал полноправным начальником (а должность госинспектора теперь плотно обосновалась в АП).

В октябре 1995 г. при реорганизации аппарата в администрацию Абдыкаримов стал замруком и зав. организационно-контрольным отделом, но уже в декабре его перевели руководитель аппаратом Мажилиса. В январе на его место пришел зампред ЦИК Усен Жетенов, но уже в сентябре его понизили в госинспекторы, а замом и завов стал первый замминистра труда Алихан Байменов.

Весной 1997 г. были упразднены 5 областей (не считая оптимизации нескольких десятков районов).

Осенью Байменов возглавил КПМ, а на его место был назначен прежний вице-премьер Имангали Тасмагамбетов. Через год он стал первым помощником президента; должность досталась вакантной, затем эти обязанности возложили на председателя Высшего дисциплинарного совета Оралбая Абдыкаримова.

В январе 1999 г. после президентских выборов зам. руководителя АП – зав. организационно-контрольным отделом стал председатель Агентства по миграции и демографии Заутбек Турисбеков. В августе следующего года его перевели в АДГС, а прежнюю должность разделили. Отдел возглавил прежний зам. зав. Амзебек Жолшибеков, а куратором регионов стал Ержан Утембаев, который был вообще-то экономист, но другого места не нашлось. Впрочем, в региональные вопросы с удовольствием залезали другие замруки АП – Жаннат Ертлесова и Сауат Мынбаев.

В начале 2002 г. в рамках большой реорганизации куратором регионов стал Сарыбай Калмурзаев – прежний руководитель АП, переведенный в замы. Организационно-контрольный отдел разделили на организационно-территориальный отдел и Главную контрольную инспекцию (первый вновь возглавил Жолшибеков, а вторую – зам. секретаря Совета безопасности Омархан Оксикбаев). Через 8 месяцев отдел и инспекция объединились в организационно-контрольный отдел АП, куотиорый возглавил прежний зам Жолшибекова Урал Мухамеджанов. Летом следующего года Калмурзаева перевели управляющим делами президента, а куратором в качестве замрука стал прежний вице-премьер Бауржан Мухамеджанов.

В марте 2004 г. в рамках очередной реорганизации Мухамеджанов стал зам. руководителя АП – начальником Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, внутри которого возникли Государственная инспекция (Серик Ахметов), отдел кадровой политики (Ерсултан Бектурганов) и организационно-контрольный отдел (Владимир Коломийцев).

В июне Мухамеджанова перевели в государственно-правовой блок, а управление возглавил руководитель центрального аппарата партии "Отан" (т.е. предвыборного штаба) Нурлан Нигматулин. В марте 2005 г. управления упразднили, а вновь созданный отделом гос. контроля и организационной работы возглавил вице-министр охраны окружающей среды Нурлан Искаков (в должности зав. отделом он руководил аппаратом предвыборного штаба Назарбаева).

В апреле 2005 г. была внедрена система отчетных встреч руководителей местных исполнительных органов с населением.

После президентских выборов Нигматулин стал акимом Карагандинской области, а должность зам. руководителя упразднили. В апреле Искаков стал министром охраны окружающей среды; а зав. отделом гос. контроля и организационной работы стал Дархан Калетаев, работавший зав. социально-политическим отделом АП.

В январе 2007 г. Калетаев стал замруком, а отдел после 3-месячной паузы возглавил зам. акима Карагандинской области Серикжан Канаев. В феврале 2008 г. отдел был переименован в отдел гос. контроля и организационно-кадровой работы, в сентябре – в отдел гос. контроля и организационно-территориальной работы. В октябре того же года Калетаева перевели первым зампредом НДП "Нур Отан", его сменил вице-министр финансов, бывшим акима Палодарской области Кайрат Нурпеисов. В августе 2009 г. Нурпеисов возглавил АДГС, а замруком стал шеф протокола президента и президент Ассоциации выпускников международной стипендии "Болашак" Бауыржан Байбек, при котором начали делать ставку, во-первых, на "болашакеров", а во-вторых, на местные кадры.

В марте 2010 г. была утверждена "Система ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы" (претерпела затем 30 поправок).

В январе 2012 г. Канаев стал депутатом Мажилиса (побив рекорд Абдыкаримова по непрерывному пребыванию в должности), а на его место пришел первый зампред Астанинского филиала "Нур Отана" Амерхан Рахимжанов.

Через год Байбека перевели руководитель партией "Нур Отан", а на его место пришел выдвиженец нового главы АП Карима Масимова – председатель Агентства по защите конкуренции Габидулла Абдрахимов. В мае 2014 г. Рахимжанов тоже стал депутатом. Отдел возглавил прежний зам. зав. Ондасын Уразалин.

В августе 2015 г. Абдрахимова из АП убрали (на фоне некоторых веселых новостей) и отправили – с огромным понижением – акимом Шымкента. Замруком стал секретарь партии "Нур Отан" Кумар Аксакалов, а в марте 2017 г. его перевели акимом СКО. На его место пересел Уразалин. После очередной паузы отдел гос. контроля и организационно-территориальной работы возглавил Максат Муханов, некогда работавший зав. отделом социально-экономического анализа. В декабре 2018 г. Муханов вернулся в экономический блок, а отдел – через месяц – возглавил бывший аким Шымкента Нурлан Сауранбаев.

В марте 2019 г. Уразалин стал акимом Актюбинской области, а замруком был назначен аким Акмолинской области Малик Мурзалин, поставивший рекорд продолжительности работы в этой должности.

В апреле 2021 г. Сауранбаева перевели в КТЖ, а зав. отделом стал прежний зам. зав. Канатбек Жайсанбаев.

В июле 2021 г. началась кампания по прямым выборам сельских акимов.

В апреле 2022 г. был утвержден новый порядок проведения встреч акимов с населением – регулярный, выездной и обязательно диалоговый.

В июне были впервые проведены инициированные президентом Токаевым назначения акимов областей на альтернативной основе.

В ноябре 2022 г. после первого за четверть века референдума и досрочных выборов президента Мурзалин стал послом в Грузии; замруком был выдвинут помощник президента – зав. отделом по контролю за рассмотрением обращений Ернар Баспаев, а Жайсанбаев переместился на его место. Зав. отделом гос. контроля и организационно-территориальной работы возглавил гос. инспектор Габидулла Оспанкулов.

В сентябре 2023 г. должности замруков были упразднены, Баспаев стал советником президента по вопросам региональной политики, а отдел государственного контроля возглавил прежний зам. зав. Бахытжан Сапиев.

Пользуясь оказией, хочется напомнить имена тех, кто руководил орготделами Совмина и ЦК в советский период.

Всех перечислять не стану, хотя бы за последние 70 лет:

Совмин: Сагинтай Ахметов (1958–1967), Айткеш Тойганбаев (1967–1973), Май Джекбатыров (1974–1988), Владимир Ни (1988–1990), Алданыш Нурумов (1990).

ЦК: Алексей Неклюдов (1954–1959), Николай Дыхнов (1959–1961), Василий Севрюков (1961–1971), Оразай Батырбеков (1971–1977), Аманжол Каликов (1977–1980), Айсагали Мухамбетов (1980–1983), Куаныш Султанов (1983–1987), Юрий Додонов (1987), Олег Виноградов (1987–1988), Геннадий Коротенко (1988–1989), Игорь Тутеволь (1989), Оралбай Абдыкаримов (1989–1991).

К чему это? Организационно-контрольное направление в структуре основного органа управления является ключевым и основано на преемственности, на политической традиции, которую важно беречь и развивать. Источник - turanpress.kz

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