Боррель: Глобальный Юг считает западные ценности пережитком доминирования Запада

07:09 25.09.2023

Боррель: Глобальный Юг рассматривает западные "ценности" как пережиток доминирования Запада и смотрит на Россию и Китай



Антон Никитин



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с сожалением отметил, что "регулирующие мир" правила исчерпывают себя, а страны Глобального Юга рассматривают западные "ценности" как пережиток западного доминирования и смотрят в сторону России и Китая.

Боррель констатировал в своем блоге, что "мы… живем во все более и более многополярном мире…", передает РИА "Новости".



"Когда число участников игры увеличивается, естественной реакцией должно быть укрепление правил игры. Однако мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя", – считает глава европейской дипломатии.



По словам Борреля, в развивающихся странах растет "спрос на суверенитет и идентичность".



"В Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и, конечно же, в Азии почти все сейчас думают, что существуют надежные альтернативы Западу не только в экономическом, но и в технологическом, военном и идеологическом отношении", – признал глава евродипломатии.



При этом Боррель объяснил происходящие, к примеру, в Африке перемены и поиск развивающимися странами "альтернативных западной модели игроков" тем, что "эти новые игроки... не спрашивают, кто сидит в тюрьме, или куда на самом деле идут деньги". "Это устраивает многие режимы", – посетовал дипломат.



Ему не понравилось и недостаточное, по его мнению, осуждение Глобальным Югом конфликта на Украине, а также то, что некоторые "далекие от ЕС" страны считают это "не такой уж серьезной проблемой". "Они не хотят, чтобы Украина доминировала в мировой повестке дня", – пожаловался Боррель.



Он также выразил недовольство тем, что страны Глобального Юга рассматривают западные "ценности" как "пережиток западного доминирования" и смотрят в сторону России и Китая, "оспаривающих универсальный характер" этих ценностей. При этом глава дипломатии ЕС признает, что Запад и сам "не всегда следует тем правилам, которые пытается защитить".



"Эта новая многополярность приводит к отсутствию международного консенсуса почти по всем вопросам", – написал Боррель, выразив беспокойство в связи с тем, что в условиях отказа "от глобальной коллективной способности устанавливать правила каждый будет делать все, что может, или как ему нравится". В частности, он высказал опасения за интернет, где, по его словам, "Россия и Китай могут навязать свои собственные стандарты и расколоть кибермир".



В заключение главный европейский дипломат высказал уверенность, что отсутствие правил и неспособность "доминирующих игроков" договариваться по глобальным вопросам приведут "к расколу мирового порядка на конкурирующие блоки в сфере безопасности, технологий и экономической интеграции" и призвал это предотвратить.