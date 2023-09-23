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Макрон трусливо объявил о решении вывести войска из Нигера
08:56 25.09.2023

Макрон: Франция отзовет посла и выведет войска из Нигера до конца года

Франция до конца 2023 года выведет свои войска из Нигера, где в конце июля произошел военный переворот. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

"Мы прекращаем наше военное сотрудничество в Нигере. Солдаты, дислоцированные там, также вернутся до конца года", - заявил глава государства, добавив, что операция "Бархан" (операция французских войск, направленная против исламистских группировок в Сахеле. - РБК) прошла "успешно".

Макрон пообещал, что вывод французских военных будет проведен "организованным образом", а также сообщил о решении отозвать из Нигера посла Франции.

По данным Le Parision, в Нигере остаются почти 1500 французских солдат.

Нигер запретил французским самолетам летать над страной

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Власть захватила группа военных из президентской гвардии, позднее к мятежникам присоединилось и командование вооруженных сил. Они назвались Национальным советом спасения родины. Новые власти решили судить свергнутого президента Мохамеда Базума по обвинению в государственной измене и подрыве безопасности государства и пригрозили убить его в случае интервенции.

Страны Запада, в том числе Франция (Нигер - ее бывшая колония), ООН, Африканский союз (объединяет 55 государств континента) и ЭКОВАС (входят 15 западноафриканских государств) осудили мятеж. Члены ЭКОВАС заявили о готовности военного вмешательства в Нигер. В объединении согласовали дату интервенции, но не стали ее разглашать. Макрон говорил, что поддержит ЭКОВАС в решении начать военные действия. Также он обещал не выводить войска и страны, пока президент Базум об этом не попросит.

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25 августа хунта в Нигере привела вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности. Также власти страны объявили "добровольную мобилизацию": по данным мятежников, в отряды народного ополчения вступили более 50 тыс. человек. Мали и Буркина-Фасо, где ранее также произошли перевороты, заявили о готовности прийти на помощь к Нигеру в случае военной интервенции.

Спустя сутки мятежники потребовали от французского посла Сильвена Итте покинуть страну, назвав причиной отказ дипломата встретиться с назначенным военными министром иностранных дел. Макрон тогда говорил, что посол останется в стране, несмотря на давление "незаконных властей".

16 сентября Нигер, Буркина-Фасо и Мали подписали хартию о создании Альянса государств Сахеля (АЕС) с целью развития коллективной обороны. Решение о создании АЕС было принято на фоне переговоров делегации Минобороны России с представителями Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

Источник - rbc.ru
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