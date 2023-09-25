В Киргизии у инвесторов опять вымогали деньги. Президент вмешался, - "ВечБишкек"

09:10 25.09.2023

25 сентября 2023



В КР у инвесторов вымогали деньги. Президент вмешался



В Кыргызстане бизнесмен вымогал у инвесторов деньги. Президент КР Садыр Жапаров узнал об этом и дал поручение правоохранительным органам вмешаться. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.



"Как вам известно, в Кыргызстане последние два с половиной года уделяется особое внимание привлечению инвестиций. Эта работа находится под личным контролем Президента Жапарова.



Глава государства всегда ставит неукоснительное требование перед всеми государственными органами и профильными ведомствами создавать в стране благоприятные условия для деятельности инвесторов.



Всем известно, что привлечь в страну прямые инвестиции непросто. Но в то же время, к сожалению, имеют место случаи, когда инвесторам не дают спокойно работать в нашей стране.



Например, был задержан один недобросовестный гражданин. Он является бизнесменом, который прикрываясь связями с высокопоставленными чиновниками, угрожая инвесторам физической расправой, вымогал у них деньги в особо крупном размере.



Эта информация дошла до Президента Жапарова, и он поручил провести расследование, в результате которого данный гражданин был задержан и взят под стражу. Ведется следствие.



Президент Жапаров еще раз напоминает о том, что в Кыргызстане нет "неприкасаемых". Любой в стране, кто запугивает инвесторов высокопоставленными связями, препятствует их деятельности, использует инвесторов в личных целях и требует от них незаконных средств - будут незамедлительно задержаны.



Те, кто считают, что могут вводить в заблуждение Главу государства или же думают, что он ничего не узнает – сильно ошибаются.



Президент Жапаров регулярно получает оперативную информацию от ГКНБ, МВД и других частных источников. В настоящее время Глава государства располагает информацией о том, кто еще угрожает инвесторам и требует от них денег, ссылаясь на свои "высокопоставленные связи". В местах заключения достаточно мест для желающих реализовать свои нечистые помыслы".