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Ереван ищет альтернативу российским миротворцам, - НГ
10:44 25.09.2023

24.09.2023
Жители Нагорного Карабаха уезжают на историческую родину
Артур Аваков

Обращение премьер-министра Никола Пашиняна к народу Армении в воскресенье поставило под вопрос не только ранее достигнутые договоренности Еревана и Баку относительно статуса Нагорного Карабаха и дальнейшей судьбы его населения, но и союзнические отношения Еревана с Москвой. Лидер Армении обвинил во всем, что происходило в Нагорном Карабахе, начиная с 2020 года и завершая антитеррористической операцией Азербайджана 19 сентября с.г., российских миротворцев, подвергнув сомнению цели миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе в целом. В Ереване считают, что безопасность региону могут обеспечить другие миротворцы – под флагом ООН.

В воскресенье в СМИ появилась информация со ссылкой на Совбез Армении о возможной встрече Пашияна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 5 октября в испанской Гранаде. Ереван намерен говорить с азербайджанской стороной о гарантиях безопасности для карабахских армян. Статус региона Баку обсуждать не станет, так как считает Карабах де-юре азербайджанским. И имеет для этого основания: Никол Пашинян подписал в Праге в 2022 году заявление о признании границ Азербайджана в рамках 1991 года, то есть вместе с Карабахом. Что касается безопасности карабахских армян, то Пашинян пояснил в воскресном обращении к гражданам страны, что "правительство Армении работает с международными партнерами над формированием международных механизмов обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха". "Но если эти усилия не дадут конкретных результатов, правительство со всей заботой примет наших сестер и братьев Нагорного Карабаха в Республике Армения", – отметил армянский премьер.

Накануне обращения Пашиняна глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на Генассамблее ООН, призвал направить в Нагорный Карабах голубые каски. "Нельзя допустить трагедии, как в Руанде", – подчеркнул министр. Среди прочего, по словам Мирзояна, миротворцы ООН должны вернуть беженцев в свои дома, следить за их безопасностью и требовать вывода азербайджанских войск из населенных пунктов Нагорного Карабаха.

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Машины скорой помощи в воскресенье
вывозили раненых из Карабаха.
Фото ReutersСледует отметить, что для размещения миротворческой миссии нужно получить согласие на нее от всех участников конфликта. В частности, так было в случае с российскими военными в Карабахе, которые при этом с первых дней могли выполнять только гуманитарные и посреднические функции. Вряд ли Баку согласится принять у себя какой-то другой контингент, особенно если его задачей станет вытеснение азербайджанских войск из Нагорного Карабаха.
Как бы там ни было, в информационном центре самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики сообщили, что в рамках достигнутой договоренности по завершению боевых действий Степанакерт распускает свои вооруженные силы. Также идет поиск пропавших без вести. Раненых и больных отправляют в Армению через Лачинский коридор. По той же дороге из Еревана в Степанакерт завозят гуманитарную помощь Международного Красного Креста.

Бывший глава правительства Нагорного Карабаха Рубен Варданян отметил, что все население самопровозглашенной республики находится в зоне риска. Люди не могут получить нормальное питание. "После 30 лет независимой жизни в своей стране теперь все разрушено, и люди очень обеспокоены своим будущим", – отметил он.

При этом Варданян подчеркнул, что Степанакерт находился в блокаде 10 месяцев. До этого каждый день туда заезжало около 400 грузовиков с различными товарами, а теперь только два. "Они вряд ли могут как-то помочь, потому что здесь 120 тысяч человек, в том числе 30 тысяч детей, – сказал Варданян. – Много раненых, много людей пропали без вести и не могут быть найдены, а пара грузовиков – это мелочь".

Бывший премьер-министр не верит в способность Баку обеспечить права армянского населения Карабаха, так как, по его словам, режим Алиева угнетает даже собственный народ. "И теперь они должны обеспечить определенные права и определенную безопасность для людей другой национальности, с которыми у них уже 30 лет идет война, в ходе которой погибло много людей. Теперь кто будет обеспечивать права тех людей, которые никогда не были в составе Азербайджана, не говорят по-азербайджански, я еще раз говорю, как будет проходить этот процесс?" – возмущается Варданян.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил спецпредставителю Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаару о создании рабочей группы по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Нагорном Карабахе. Ею руководит вице-премьер страны Шахин Мустафаев. Кроме того, по словам главы Азербайджана, на встрече в Евлахе представители Степанакерта ознакомились с планами азербайджанской стороны по реинтеграции региона. Также Алиев подчеркнул, что в настоящее время сложились более благоприятные условия для мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Глава МИД республики Джейхун Байрамов, выступая на полях Генассамблеи ООН, рассказал, что Азербайджан предложил Армении мир, "основанный на равноправии и взаимном уважении законных интересов обеих сторон в рамках взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности друг друга, а также целостности и неприкосновенности границ". При этом Байрамов пожаловался, что Ереван уклоняется от переговоров и взятых на себя обязательств, но Баку все равно верит в возможность достижения мира и процветания для всех.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков тоже внес свою лепту в конструирование человеколюбивого образа Баку. По его словам, армяне Карабаха уже получают лекарства и другую необходимую помощь. В общей сложности им доставили 50 т гуманитарного груза. Вместе с тем в интервью BBC он оценил численность жителей Нагорного Карабаха не в 120 тыс. человек, как говорят в Ереване, а только в 50 тыс.

Тем временем 24 сентября первые 30 беженцев прибыли в армянский Сюник. Люди говорят, что на КПП в Лачинском коридоре азербайджанцы не проверяли их документы. Власти Армении утверждают, что подготовили места для размещения 40 тыс. человек. При этом в МВД Азербайджана заявили, что все действующие и бывшие члены армянских вооруженных сил смогут покинуть Карабах на личном транспорте или специализированных автобусах. С учетом того что служба в армии Нагорного Карабаха была обязательной, речь может идти обо всем населении региона.

Источник - НГ
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