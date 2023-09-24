Азиатские игры стартовали с политического скандала, - В.Скосырев

10:48 25.09.2023

24.09.2023



Пекин готов помочь Сеулу утихомирить Пхеньян, но не может наладить отношения с Дели

Владимир Скосырев



Китай, хозяин Азиатских игр, начавшихся в субботу в Ханчжоу, показал искусство превращать их во всемирное шоу. Но спортивное действо омрачили скандалы. Министр спорта Индии не приехал в знак протеста против выдачи трем индийским атлетам вместо обычных виз визы, прикрепленные к паспорту. Ведь спортсмены – из индийского штата Аруначал Прадеш, который Пекин называет своей землей. Также глава КНР Си Цзиньпин в дни игр принял премьера Южной Кореи и высказался за укрепление сотрудничества, что открывает перспективу встречи в верхах между Пекином, Сеулом и Токио.



Китай заявил, что спортсмены могут беспрепятственно въехать в страну. Но на официальном уровне все равно вспыхнул интенсивный обмен "любезностями".



МИД Индии за день до открытия Азиатских игр выразил протест Китаю. А представитель МИД КНР в ответ указал, что Китай никогда не признавал так называемый Аруначал Прадеш. И чтобы подкрепить этот тезис, КНР присвоила китайские названия 11 местностям в индийском штате.



Соседство Индии и Китая было неспокойным со времени войны между двумя странами в 1962 году. В 2020 году отношения между двумя державами еще более обострились в результате стычки, в которой погибло 20 индийских и 4 китайских солдата, напоминает Reuters. Теперь же о былом конфликте напомнили.



Сама история трех индийских спортсменов, попавших в дипломатический переплет, конечно, не затмит внимание к играм. Может быть, наоборот, подогреет к ним интерес. Как передало Reuters, все трое – мастера китайского боевого искусства ушу, причем практиковали его не где-нибудь, а в высокогорной части Гималаев, близ границы с китайским Тибетом.



Старинная китайская пословица гласит: на небе рай, а на земле Ханчжоу. Когда-то, до индустриализации это был город благоухающих садов и храмов. Спортсменам – а число их составляет более 12 тыс. – там и сейчас удобно. А россиян там нет. Виноваты интриганы в Международном олимпийском комитете (МОК), как следует из высказываний президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Российская делегация могла бы принять участие в соревнованиях, но, как заявил МОК, этого не будет "по техническим причинам". Правда, 18-летний российский велосипедист Никита Цветков будет выступать за команду Узбекистана.



О том, как близко связана политика со спортом, напомнило руководство Китая, проведя в дни игр встречу лидеров КНР и Южной Кореи. Во время встречи в Ханчжоу с южнокорейским премьер-министром Хан Док Су Си Цзиньпин сказал, что две страны должны пройти каждая половину пути навстречу друг другу и улучшить цепочки поставок. Китай и Республика Корея, по словам Си, – это дружественные соседи и "неразделимые" экономические партнеры. При этом, как сообщило южнокорейское агентство Yonhap, Си серьезно рассматривает возможность посетить Южную Корею. Это может быть также шагом к саммиту Китая, Южной Кореи и Японии в конце года. Таким путем Пекин хочет ослабить трехсторонний альянс Япония – Южная Корея – США, созданный по инициативе президента США Джозефа Байдена. Связи Пекина с Сеулом осложняет и нажим Вашингтона, требующего от союзников, чтобы они присоединились к его технологической войне против Китая.



В апреле президент Южной Кореи Юн Сок Ель плеснул масла в огонь, назвав Тайвань глобальной проблемой, сравнимой с Северной Кореей. Сеул давно призывал Пекин ограничить ядерные силы Северной Кореи. Что же ответил Си? На встрече с главой правительства Южной Кореи Си сказал, что Китай выполняет свою обязанность поддерживать мир и стабильность на Корейском полуострове. Комментаторы в Сеуле увязывают эту тему с итогами недавнего визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Тем более что президент Юн сказал: если Россия будет помогать Северной Корее оружием, то это будет провокация.



Китай в основном хранил молчание по поводу растущих контактов между Москвой и Пхеньяном. Пекин также не реагировал на информацию о том, что Москва предложила провести трехсторонние военные учения между Россией, Китаем и КНДР. Но Южная Корея и ее союзники реагировали довольно бурно. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его коллеги в Сеуле и Токио заявили, что дадут решительный ответ на военное взаимодействие Москвы и Пхеньяна.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Что касается поведения китайцев накануне Азиатских игр, они, возможно, и хотели бы помочь российским спортсменам, но должны подчиняться решениям олимпийской бюрократии". Отвечая на вопрос о переговорах Си Цзиньпина с южнокорейским премьером, а также о реакции Китая на поездку Кима в Россию, эксперт сказал: "Нет никаких признаков недовольства Китая контактами между Россией и Северной Кореей. Тем более что о конкуренции между Россией и Китаем по влиянию на Северную Корею речь не идет. Китай контролирует 90% внешней торговли КНДР и является единственным поставщиком многих жизненно важных товаров".