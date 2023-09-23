От отека мозга умер ельцинский министр экономики РФ Ясин

10:50 25.09.2023

Умер экс-министр экономики Евгений Ясин

На 90-м году жизни умер экс-министр экономики и почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин. Об этом в своем Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ) сообщил публицист Александр Архангельский, работавший вместе с профессором в университете. О его смерти сообщили также журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом) и политолог Александр Кынев. В конце августа Евгений Ясин был госпитализирован с отеком головного мозга и проблемами с работой сердца.



"Написали, что сегодня утром умер Евгений Григорьевич Ясин. Светлая ему память. И спасибо судьбе за знакомство",- написал господин Архангельский.



Евгений Ясин родился в 1934 году. В 1963 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 1989 года работал заведующим отделом Государственной комиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР. Занимал должность министра экономики Российской Федерации с 1994 по 1997 год. Президент Владимир Путин награждал Евгения Ясина орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. С 2018 года Евгений Ясин входил в Совет по развитию гражданского общества и правам человека.



Полина Мотызлевская