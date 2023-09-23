Халистан против Дели. Индию и Запад рассорил "сикхский вопрос", - С.Строкань

10:55 25.09.2023 Власти Индии конфисковали собственность проживающего в США лидера сепаратистской группировки "Сикхи за справедливость" Гурпатванта Сингха Паннуна. Соратник убитого в июне лидера общины сикхов в Канаде Хардипа Сингха Ниджара, Гурпатвант Сингх Паннун ранее выступил с угрозами в адрес индийского руководства и призывал к созданию Халистана - независимого государства сикхов. "Сикхский вопрос", обостривший отношения Дели и Оттавы, перерастает в новый кризис в отношениях Индии с Западом. После того как обвинения Дели в убийстве сикхского активиста предъявил альянс западных разведслужб "Пять глаз", в США заявили о намерении поднять этот вопрос на высоком уровне.



О конфискации недвижимости, принадлежавшей проживающему в США лидеру организации "Сикхи за справедливость" Гурпатванту Сингху Паннуну, сообщило в минувшую субботу Национальное агентство расследований Индии. Гурпатвант Сингх Паннун считается главным идеологом и организатором борьбы за отделение штата Пенджаб от Индии и создание на его территории независимого государства сикхов Халистан. Изъятая собственность включает 46 га сельхозугодий в его родовой деревне Ханкот в округе Амритсара и дома в Чандигархе.



Ранее против Гурпатванта Сингха Паннуна на его исторической родине было возбуждено 25 уголовных дел, и он был включен в список разыскиваемых Дели террористов.



Решение о конфискации его собственности было принято после того, как лидер "Сикхов за справедливость" еще больше обострил отношения с индийскими властями. Комментируя совершенное в июне этого года убийство в канадской провинции Британская Колумбия своего ближайшего соратника, лидера канадской общины сикхов Хардипа Сингха Ниджара, Гурпатвант Сингх Паннун пригрозил руководителям Индии физической расправой. В его черный список вошли премьер-министр, главы МИДа и МВД и советник по национальной безопасности.



"Это послание тем, кто убил Хардипа Сингха Ниджара. Мы призываем к вашей обязательной смерти. Моди, Джайшанкар, Довал, Шах, мы идем за вами",- заявил в недавнем видеообращении Гурпатвант Сингх Паннун.



Напомним, что именно сикхи расстреляли "железную леди" Индии, премьер-министра Индиру Ганди, по приказу которой в июне 1984 года индийские военные провели антитеррористическую операцию в Золотом храме города Амритсар - главной святыне сикхов, на территории которой укрывались вооруженные сикхские сепаратисты и находились склады с оружием.



Комментируя конфискацию своей собственности, лидер "Сикхов за справедливость" назвал это проявлением "отчаяния" и "шока" Дели, который, по его словам, не сможет остановить кампанию за проведение в 2025 году в США, Канаде, Европе и всех странах мира, где проживает сикхская диаспора, референдума за отделение штата Пенджаб от Индии.



Премьера Индии Нарендру Моди обвинили в погромах и религиозной ненависти

"Это не проблема отдельного человека, у которого отобрали землю. Речь идет о земле всего сикхского народа - Пенджабе, который насильственно оккупирован Индией, и о ресурсах коренного населения Пенджаба, которые разграбляет Дели. Референдум 2025 года, на котором будут поданы миллионы голосов, станет "хирургическим ударом сикхов" по Индии, который освободит Пенджаб и создаст Демократическую Республику Халистан, где люди всех религий будут иметь равный статус, права и свободы",- обнародовал стратегию борьбы с Индией путем мобилизации сикхской диаспоры Гурпатвант Сингх Паннун.



Между тем в Канаде, которую базирующийся в США лидер "Сикхов за справедливость" часто посещает с визитами, готовя референдум о независимости Халистана, в роли главного обвинителя Индии выступает лидер третьей по величине политической силы страны - Новой демократической партии, уроженец Пенджаба, 43-летний Джагмит Сингх. Не получившая большинства на парламентских выборах 2021 года Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо была вынуждена сформировать правящую коалицию с Новой демократической партией, в связи с чем канадский политик-сикх пользуется немалым влиянием на премьер-министра и его политику по "сикхскому вопросу".



Активный сторонник создания независимого государства сикхов, Джагмит Сингх также стал главной движущей силой антииндийской кампании, обвинив Дели в убийстве Хардипа Сингха Ниджара. "Я не остановлюсь ни перед чем, чтобы добиться справедливости, включая привлечение к ответственности Нарендры Моди",- сообщил Джагмит Сингх.



Примечательно, что включенный ранее в санкционные списки Москвы канадский политик-сикх также решительно осудил специальную военную операцию на Украине, выступал с личными выпадами в адрес российского президента Владимира Путина, а уже во время совпавшего с сикхским скандалом недавнего визита в Оттаву президента Украины Владимира Зеленского призвал правительство Канады резко активизировать помощь Киеву.



"Сикхский вопрос", резко обостривший отношения Дели и Оттавы, перерастает в новый кризис в отношениях Индии с Западом.



Как заявил посол США в Канаде Дэвид Коэн, информация о том, что к убийству сикхского лидера Хардипа Сингха Ниджара могут быть причастны власти Индии, была получена альянсом спецслужб США, Австралии, Британии, Канады и Новой Зеландии "Пять глаз" (Five eyes). "Партнеры в сообществе "Пять глаз" поделились разведданными, которые помогли Канаде выступить с заявлениями, сделанными премьер-министром",- сообщил господин Коэн в интервью телеканалу CTV.



В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник в Оттаве указывает на то, что выводы о возможной причастности Индии к убийству сикхского лидера были сделаны в ходе коллективной работы правоохранительных органов западных союзников. "Команда Трюдо в течение лета тесно сотрудничала с США и Великобританией в проведении расследования, к которому присоединились и другие союзники по ЕС и НАТО",- отмечает Bloomberg.



Называющая обвинения в свой адрес абсурдными индийская сторона отмечает, что ей до сих пор не была предоставлена никакая информация о ходе расследования. Кроме того, Оттава игнорирует попытки Дели обратить внимание на то, что живущие за океаном сикхи продолжают борьбу с Индией. "С нашей стороны в Канаду были переданы конкретные доказательства преступной деятельности отдельных лиц на канадской территории, но никаких действий не последовало",- отметил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.



В ходе продолжающегося дипломатического конфликта между Оттавой и Дели представитель МИД Канады Жан-Пьер Годбу сообщил, что Оттава намерена "скорректировать" численность сотрудников своего диппредставительства в Индии, не приведя подробностей.



Говоря о причинах такой корректировки, канадский дипломат сослался на соображения безопасности. В свою очередь, как пояснил Ариндам Багчи, решение Оттавы было принято "в соответствии с нашим запросом о снижении численности персонала". "Численность их представительства значительно выше. Детали прорабатываются, но я исхожу из того, что будет сокращение с канадской стороны",- сообщил официальный представитель МИД Индии.



Реклама - продолжение ниже



На этом фоне в конфликт Канады и Индии втягиваются и США, вынужденные поддержать ближайшего североамериканского союзника, несмотря на медовый месяц в отношениях с Дели. "Мы глубоко обеспокоены предположениями, изложенными премьер-министром Трюдо. И мы не просто консультируемся - мы координируем действия по этому вопросу,- заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке госсекретарь США Энтони Блинкен.- Мы чрезвычайно бдительно следим за любыми случаями предполагаемых транснациональных репрессий. Мы относимся к этому очень-очень серьезно".



В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США намерены обсудить с Индией на высоком уровне обвинения в адрес ее спецслужб со стороны Канады.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №177/П от 25.09.2023, стр. 6 Источник - коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695628500





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2023 года №350

- Указ Президента Республики Казахстан от 16 сентября 2023 года №355

- Ерлан Кошанов встретился с участниками молодежного лагеря под эгидой ШОС

- Систему раннего обнаружения лесных пожаров и Единую базу очередности в детсады запустят в Казахстане

- Ордавики

- Премьер-Министры Казахстана и Кыргызстана провели переговоры в Таразе

- Кадровые перестановки

- Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в Правительстве

- МВК по торговле: экспортная пошлина, ограничения на вывоз угля и газа

