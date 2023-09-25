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|Сам себе. Президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову присвоено звание "Героя Туркменистана"
11:09 25.09.2023
Президент Туркмении присвоил себе звание героя страны
Президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову присвоено звание "Героя Туркменистана", сообщает Государственное информационное агентство Туркмении.
Как передает агентство, в постановлении Меджлиса (парламента) говорится, что глава государства удостоен этого звания за огромный личный вклад в укрепление основ национальной независимости республики и другие заслуги.
Торжественная церемония награждения состоялась на заседании Халк Маслахаты страны - высшего представительного органа народной власти.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/09/25/prezident-turkmenii-prisvoil-sebe-zvanie-geroya-strany