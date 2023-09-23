Центральное телеграфное агентство КНДР назвало президента Южной Кореи идиотом. И не поспоришь...

11:24 25.09.2023

Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало то, что можно считать официальным ответом Северной Кореи на выступление на Генеральной ассамблее ООН президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Комментарий в основном был посвящен той части речи президента, которая касалась недавнего визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.



По мнению ЦТАК, "по-настоящему шокирующим" было то, что "марионетка, у которой отсутствуют рудиментарные политические знания и любой здравый смысл", критикует отношения КНДР и Российской Федерации, называя их "серьезной угрозой миру в регионе". По заверению агентства, "совершено естественным является то, что соседние страны находятся в дружеских отношениях и нет никакой причины делать из этого проблему". Отметив, что такой человек, как Юн Сок Ель, не имеет права подрывать дружеские и нормальные внешние связи КНДР, агентство выразило уверенность, что "в мире нет никого, кто бы стал слушать истерическое безумие Юн Сок Еля", который, по мнению ЦТАК, известен в мире как политически неразвитый "дипломатический идиот" и "безграмотно некомпетентный правитель".



Агентство отметило, что внешняя политика Северной Кореи, "целью которой является установление справедливого и честного мирового порядка во имя независимости человечества, не будет ограничена ничем, а отношения дружбы и сотрудничества с дружественными соседями будут развиваться".



О реакции мирового сообщества на поездку лидера КНДР в Россию - в материале "Ъ" "Визит Ким Чен Ына оставил много волнений".



Виктор Бук