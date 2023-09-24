Пашинян опять переложил на Россию ответственность за свои провалы

11:48 25.09.2023

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов



Премьер-министр Армении Никол Пашинян намекнул на смену Ереваном внешнеполитического вектора. Кроме того, он заявил, что независимое армянское государство не станет "чьей-то провинцией". Как нужно понимать эти заявления? Как уход Армении на Запад?



Армении нужно изменить и дополнить инструменты внешней и внутренней безопасности. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян в обращении к нации в воскресенье. Армения, добавил он, предпримет все для защиты своей независимости, и ей нужно сотрудничать со всеми партнерами, готовыми на совместную работу.



По его словам, текущий конфликт с Азербайджаном приводит к выводу, что системы внешней безопасности, в которые долгие годы была вовлечена Армения, неэффективны для ее государственных интересов. При этом Пашинян критично высказался об эффективности действий российских миротворцев.



"Мы уважаем всех наших партнеров, но ожидаем такого же уважения к нашему суверенитету и свободе. Смысл происходящего в последние годы в этом: будет ли Армения свободным демократическим государством или отдаленной провинцией? Уже почти открыто такой выбор ставится во внутриполитическом поле Армении, и каждый должен решить, идти ли по пути независимости или покорности. Я, как премьер-министр, руководствуюсь первым", – резюмировал премьер Армении.



Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Совбезу ООН необходимо срочно направить миссию в Карабах. Глава МИД РФ Сергей Лавров на дискуссии в Генассамблее ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Карабахе. А в Совфеде осудили попытки Пашиняна их очернить.



Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, уже через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха. 5 октября в испанской Гранаде Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



В Ереване вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор. Тысячи митингующих, требующих отставки Пашиняна из-за событий в Карабахе, блокировали дороги и перекрестки, а также провели шествие от площади Республики по центральным улицам Еревана. У здания правительства выставлено полицейское оцепление.



НА ЭТУ ТЕМУ

Почему Армения безвольно сдала Карабах

Что ждет Армению и Пашиняна после потери Карабаха

Пашинян лишил Армению Карабаха



"Пашинян хочет убедить всех, и в том числе – митингующих сейчас в Ереване, что во всех социальных, военных и экономических бедах Армении за последние три года виноват не он, а так сказать, "внешние" силы. Он просто переводит стрелки на других, на Россию прежде всего, на ОДКБ, ЕАЭС и так далее", – заявил газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай".



"В этой связи Москве сейчас просто очень необходима серьезная экспертная работа, чтобы понять, куда Ереван движется и что нам делать. Потому что понятно, что лучше всего Пашиняна устроила бы нынешняя ситуация, когда он вроде и с Россией, но и сближается с США. Но так долго продолжаться не может", – добавил он.



По мнению Ткаченко, для армянского премьера сейчас хорошего выхода нет.



"На автономное развитие Армения ставку сделать не сможет. Мировая армянская община за 30 лет ничем толком не смогла помочь своей родине и не сможет в обозримом будущем. В отличие, скажем, от живущих вне Израиля представителей еврейской общины. Второй вариант для Еревана – сделать ставку на США и Евросоюз. Это не имеет никаких перспектив: Израиль, Иран и Россия будут категорически против того, чтобы американцы пришли в регион, особенно – в виде миротворцев. Что касается возможности входа туда американских НКО и корпораций, то НКО уже там, а простая структура экономики Армении не будет интересна для бизнеса США", – перечисляет аналитик.



"Армения для США – вторая Украина. Попытаться использовать ее для давления на соседей и на РФ – можно, а сделать союзником – нельзя. Вашингтон хочет, чтобы Ереван стал более независимым от Москвы, а далее будет пытаться создать трудности для России. Но развивать Армению в планы США и ЕС явно не входит.



Поэтому пока заявления Пашиняна похожи на панику загнанного в тупик руководителя, а не на конструктивные планы" – считает политолог.



"Интересно, почему Пашинян упомянул о внутренней безопасности. Возможно, он подразумевает более энергичное давление на оппозицию, чем это есть сейчас. Но Россия точно не имеет к этому никакого отношения, как, кстати, и к Карабаху. Так что переложить ответственность на Москву не получится", – соглашается Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.



"Мы не знаем намерений Азербайджана и Турции. Захочет ли Баку остановиться сейчас на том, что они отвоевали Карабах, или Азербайджан будет атаковать собственную территорию Армении, чтобы обеспечить себе сухопутный, полностью контролируемый маршрут в Нахичевань. Я думаю, исходя из того, как будет развиваться ситуация вокруг Карабаха, Армения будет решать, оставаться ей в ОДКБ или нет", – подчеркивает эксперт.



Что же касается слов Пашиняна о том, что Армении предлагают стать "отдаленной провинцией", так он реагирует на идею о присоединении Армении к союзу России и Белоруссии, разговоры о котором ходят во внутриармянских политических кругах не первый год, считает Силаев.



"Но Пашиняну и людям из его окружения гораздо более симпатичен Запад. При этом у него очень много выходцев из неправительственных организаций, которые не очень представляют, что получат от Запада. Команда Пашиняна похожа в этом смысле на президента Молдавии Майю Санду, для которой высший политический результат – это приглашение в Давос. Но визита спикера Конгресса США недостаточно, чтобы стать актором западного мира. Это совершенно нормально, что Ереван ищет, на кого опереться. Но ненормально, когда ищут союзников при помощи ссоры с Россией", – подчеркнул политолог.



"К тому же у Запада теперь другой подход: лет 15 назад он еще принимал страждущих и предлагал процветание, свободу и демократию, а теперь принцип Вашингтона: "Не думай, что Америка может сделать для тебя. Думай, что ты можешь сделать для Америки". Если говорить конкретно об Армении, то у США для нее готов кейс: "Идите и убейте себя об Россию, и тогда мы будем вас любить", – считает политолог.



У Пашиняна сейчас цугцванг – ситуация, когда любой ход только ухудшает положение, резюмировал Силаев.