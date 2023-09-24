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Самый успешный якутский фильм запретили за национализм
11:50 25.09.2023

"Государственный Левиафан" в очередной раз провалил тест на адекватность

Роскомнадзор фактически ввел запрет на показ якутского фильма "Айта" на территории России: видеосервисы получили предписание изъять картину из своих фильмотек. Причина - якобы обнаруженная в "Айте" пропаганда национализма. Хорошая, плохая новость? Новость, как и большинство новостей и явлений нашей суровой, но интересной эпохи, сложная, многослойная, неоднозначная.

Начнем с доброй половины: хорошая новость в том, что власть начеку, власть бдит, защищая нас от информации, опасной для политической стабильности, для нашего хрупкого гражданского мира. Но как и всякая борьба за хорошее против плохого, эта тоже не лишена определенных издержек и побочных эффектов. Как и во всякой борьбе, здесь тоже легко перегнуть палку.

"Хотели как лучше, а получилось как всегда" - очень многие процессы и явления нашей общественно-политической жизни укладываются в эту классическую черномырдинскую формулу. И есть серьезное подозрение, что в ту же категорию входит и запрет фильма "Айта".

Для справки: картина, позиционируемая как детективный триллер, - самый успешный проект в истории якутского национального кинематографа. В том числе - в коммерческом отношении: бюджет фильма - 4 миллиона рублей, кассовые сборы - более 26 миллионов. То есть, несмотря на запрет, он уже многократно окупился.

Еще более редкий случай: сочетание с коммерческой успешностью несомненных художественных достоинств. На прошедшем в декабре минувшего года фестивале авторского кино "Зимний" режиссер "Айты" Степан Бурнашев получил приз за лучшую режиссуру, а Иннокентий Луковцев, сыгравший в фильме главного героя, начальника поселкового отделения полиции, - приз за лучшую мужскую роль.

Кстати, прокатное удостоверение у фильма не отозвано. Но это мало что меняет: на киноэкраны страны "Айта" вышла 30 марта этого года и, соответственно, к моменту запрета уже успела с них сойти.

"Роскомнадзор выявил в содержании художественного фильма "Айта" деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России, - гласит разъяснение ведомства. - В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности. Распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо".

Все ясно? Нет, ничего неясно. У тех, кто успел посмотреть "Айту" - в числе этих счастливцев и ваш покорный слуга, - такой вердикт вызывает, мягко говоря, недоумение.

Время действия фильма - наши дни. Место действия - маленький якутский поселок, отрезанный от "большой земли" распутицей: непрекращающиеся дожди размыли грунтовые дороги, сообщение возможно только по реке. 16-летняя школьница Айта накладывает на себя руки и умирает в больнице, оставив предсмертную записку: "Афоня, я тебя ненавижу!". Проведенное вскрытие обнаруживает, что погибшая девочка была беременной.

В поселке лишь один Афоня, Афанасий - молодой сотрудник местного отделения полиции. Русский. Помимо прочего, Афанасий, на свою беду, оказался одним из последних, кто видел Айту до ее трагического шага: он отвез ее домой на полицейской "Ниве" - после того, как полиция разогнала компанию подростков, в которой она находилась. Подозрение, естественно, падает на него.

Афанасий утверждает, что он ни при чем, но ему никто не верит. Он чужак, "приезжий". Да к тому же с не самой хорошей репутацией - из тех, про кого говорят "перекати-поле" и "ветер в голове". Не верит Афоне и его начальник, Николай. Но считает, что все должно происходить по закону.

Страсти быстро накаляются. Люди уверены, что справедливого разбирательства не будет: "Менты всегда своих отмажут". Группа вооруженных охотничьими ружьями жителей поселка, предводимая отцом девочки, Айаалом, требует от полицейских выдать им Афоню на расправу. А когда получают отказ, начинают штурм отделения полиции. После первого, неудачного натиска нападающие решают использовать в качестве тарана трактор...

Развязка наступает за считанные мгновения до того, как трактор, за рулем которого Айаал, должен врезаться в здание полицейского отделения. Выясняется, что полицейский Афанасий действительно не имел отношения к гибели девочки: Афоня, из-за которого она покончила с собой, - ее возлюбленный из соседней деревни. Ее сверстник, якут.

Ну и где тут противопоставление положительные сторон одной национальности "подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности"? Такого противопоставления не сможет обнаружить даже самый придирчивый глаз: ни одна из фигурирующих в фильме национальностей, ни русские, ни якуты, не показаны ни с подчеркнуто положительной, ни с сугубо негативной стороны.

Нельзя не отметить также, что в показанном в "Айте" столкновении "маленьких людей" с "государственным Левиафаном" правы оказываются отнюдь не "маленькие люди". Правда тут на стороне Левиафана, его не допустивших "народного суда" служителей. В российском авторском кино такое, согласитесь, встречается совсем не часто.

"Не могу понять, где в фильме углядели неединство народов, - недоумевает и недоумевает и режиссер фильма Степан Бурнашев (интервью ТАСС). - По сюжету, если взять глобально, нет отрицательных героев. Есть поступки и проблемы, которые воздействуют на развитие сюжета. История как раз о том, что деление людей на "своих" и "чужих" может привести к трагедии. Нужно в любой ситуации, даже трагической, суметь найти в себе силы вести диалог, чтобы докопаться до истины".

Показная, витринная, казенная дружба народов, замалчивающая проблемы, запрещающая говорить о конфликтах и противоречиях, куда больше вредит межнациональному миру, чем самый острый фильм. О чем свидетельствует и реакция на запрет "Айты": сказать, что в Якутии это воспринято негативно - значит ничего сказать.

Словом, у Левиафана был неплохой шанс доказать, что он мудрее, прозорливее, адекватнее, гибче, чем о нем думают. Но он в очередной раз провалил тест.

Кирилл Иванов

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695631800


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