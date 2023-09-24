Вышла в свет книга профессора Козодоя "Князь сибирских кыргызов Эренек"

11:54 25.09.2023

Назгуль Абдыразакова



Книга "Князь сибирских кыргызов Эренек" под авторством известного российского историка и профессора Виктора Козодоя теперь доступна для читателей. Об этом редакции vb.kg сообщил сам историк.



По словам Виктора Ивановича, презентация книги запланирована на 11 октября в Новосибирске, а затем часть тиража будет доставлена в Бишкек.



Необходимо отметить, что российский ученый вложил огромное количество труда и столкнулся с различными точками зрения в ходе написания данной книги, о чем он пообещал рассказать позже.