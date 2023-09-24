Умер "последний крестный отец" сицилийской мафии

12:04 25.09.2023

Скончался главарь сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро. Его арестовали в январе 2023 года. До ареста он находился в бегах 30 лет, сообщает Zakon.kz.



На момент ареста 61-летний босс мафии был болен раком. В последние недели его состояние ухудшилось, и его перевели в больницу из тюрьмы строгого режима в центральной Италии, сообщает Sky News.



