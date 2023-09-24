Экономические отношения Китая и Киргизии: перспективы и угрозы

12:07 25.09.2023

Страны Центральной Азии остаются для Китая важным рынком сбыта и являются одним из звеньев проекта "Один пояс - один путь". Наличие общей сухопутной границы служит драйвером для постоянного расширения экономического сотрудничества Китая и Киргизии. Подробнее о проблемах и перспективах экономических отношений Бишкека и Пекина читайте в статье профессора Алтайского государственного университета Юлии Лысенко и профессоров Киргизского национального университета Жамыйкат Омуровой и Айнуры Арзыматовой.



Перспективы сотрудничества Киргизии и Китая



Все прошедшие три десятилетия Китай сохраняет статус одного из крупнейших торговых партнеров и источников импорта Киргизии. По итогам 2021 года Китай занял второе место после России в списке крупнейших торговых партнеров республики. Товарооборот составил чуть более 1,5 млрд долларов: импорт - 1,46 млрд долларов, экспорт - около 0,5 млрд долларов. По сравнению с 2020 годом импорт вырос в два раза, а экспорт - в полтора раза.



По линии инициативы "Один пояс - один путь" в Киргизии реализуются проекты в сфере дорожной и энергетической инфраструктуры, городского развития, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также в других секторах экономики.



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Пекин приветствует активное участие киргизских компаний в Китайской международной выставке импорта. Поскольку базовой отраслью Киргизии исторически считается сельское хозяйство, речь идет прежде всего о закупках его высококачественной продукции.



Проблемы в экономическом сотрудничестве Киргизии и Китая



В современной истории двусторонних отношений есть ряд примеров, когда несоблюдение либо недооценка экологических стандартов и норм со стороны КНР приводили к ухудшению состояния окружающей среды и имиджа китайских проектов. Так, в начале 2019 года по вине китайской угледобывающей компании ОсОО "Цзинь Лун" семь сел в Ошской области остались без воды. Как выяснилось, в русле местного родника она складывала отвалы угля, а спустя время вода прорвалась через эти отвалы и грязь попала в реку Зергер.



Официальный Пекин не отказывает Бишкеку в средствах, но делает это на условиях, предполагающих кредитование и привлечение к реализации проектов исключительно китайских компаний и рабочей силы. Поэтому в последнее время в Киргизии стали нарастать антикитайские настроения, связанные с чрезмерным экономическим и гражданским присутствием Поднебесной. Так, на прошедших в Бишкеке антикитайских митингах (протесты состоялись в 2019 году. - Прим. Ia-centr.ru) их участники требовали объявить мораторий на выдачу паспортов Киргизии гражданам КНР.



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Другой серьезной проблемой в отношениях Китая и Киргизии остается дисбаланс взаимной торговли: китайский экспорт на порядок превышает киргизский. В республике увеличивается число китайских компаний, предприятий и рабочих. Это приводит к неуклонному росту зависимости Киргизии от китайских инвестиций. С 2010 по 2019 год задолженность Бишкека перед Пекином увеличилась более чем в 186 раз и превысила 1,7 млрд долларов.



Таким образом, имеются как сторонники китайских инициатив, так и их противники, опасающиеся роста влияния Поднебесной, ее экономической и миграционной экспансии, а в конечном итоге -территориальных уступок сильному соседу в обмен на инвестиции. Пока же сотрудничество Китая и Киргизии продолжает набирать обороты, принося республике как выгоды, так и определенные вызовы и риски.



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