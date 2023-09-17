Вспоминая Хасан и Халхин-Гол: почему Япония вновь бряцает оружием?

12:18 25.09.2023

17 сентября 2023



Восемдесят пять лет назад, 29 июля 1938 года, начался советско-японский конфликт в районе озера Хасан. А в 1939 году произошел локальный вооруженный конфликт между советско-монгольскими войсками и Вооруженными силами Японии, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии. Заключительное сражение произошло в конце августа и завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года. Японские историки называют эти события не локальным конфликтом, а "Второй Русско-Японской войной".



Так что же произошло в те далекие события, кто предатели и герои тех лет. И что имел в виду Дмитрий Медведев, когда сказал об Японии как о стране, бряцающей оружием? Об этом в интервью специально для EADaily рассказал военный эксперт из Хасанского района Приморского края Александр Тюрменко.



"С чего все началось? Неожиданностью нападение японцев не было. Они к тому времени захватили Маньчжурию, создав там марионеточное государство. У них были планы отрезать весь Дальний Восток от России, начиная от Читы и далее на Север. Планы были не новые. Японцы уже пытались это сделать в 1922 году, но их быстро оттуда вышибли те же партизанские отряды. Ну и Сталину тоже надо было „пощупать" возможности Японии, на что они способны, так как мы начинали помогать китайским товарищам в освобождении Маньчжурии.



Военные действия были, фактически, обоюдным желанием. Японцы оказались агрессорами, хотя, японская сторона обвиняет СССР в том, что он прирезал чужие территории. И это стало поводом для начала военный действий. На самом деле, мы шли навстречу друг-другу, и военный конфликт был неминуем. Мы должны были схлестнуться.



Бои на озере Хасан выявили много недочетов и недоработок в управлении и руководстве нашей армией. Была прислана комиссия из Москвы, которая конкретно указала Блюхеру на то, что он армией не занимается, укреплением фронта и дорогами тоже. И, фактически, самоустранился от руководства. Особенно трагично, что вывозить многочисленных раненых, убитых, покалеченных было не на чем. Их эвакуировали на рыболовецких судах из бухты Посьета. Везти по разбитым дорогам в ближайшие больницы, а особенно, в находящийся за 200 км Владивосток было невозможно. Спасали морем.



Руководство армией тогда было пущено Блюхером на самотек. И это горькая правда. После отстранения Блюхера, командование было доверено Штерну. Он уже сумел разобраться с японцами, но мы потеряли тогда убитыми и ранеными в два раза больше, чем японцы. Хотя, мы вели оборону. А на практике погибает обычно больше человек при наступлении.



Халхин -Гол, благодаря Жукову, благодаря Коневу, благодаря дружбе с Монголией и гораздо лучшей подготовке наших военных уже не повторил ошибок Хасана. Отметим, что наша сторона кинула на операцию танки без всякого сопровождения пехоты. Такие методы использовал Гудериан впоследствии на территории СССР. Тогда весь мир понял, что такие блицкриги могут быть вполне эффективны.Как говорилось среди японцев, Хасан был начальной школой. А на Халхин - Голе они „получили высшее образование".



Японцы поняли, что нападать на Советский Союз нет смысла. Что СССР - это махина. Что при всех недостатках, при репрессиях, в том числе, в отношении командного состава, руководство СССР сумело провести индустриализацию, перевооружить армию. К тому же Пакт Молотова-Риббентропа заставил японцев задуматься. Они потеряли веру в действенность оси Берлин-Токио-Рим.



События на озере Хасан и Халхин-Голе выявили своих героев и предателей. Хотя, не все оценки были однозначны. Что вменили в вину Блюхеру? Я думаю, что предательства там не было. Было элементарное барство. И разгильдяйство. Блюхера этапировали в Москву, и буквально в течение недели - десяти дней наступила развязка. Официальная версия была, что он скончался в кабинете врача на Лубянке от легочной недостаточности. А вот предателем был генерал Генрих Люшков, комиссар государственной безопасности 3-го ранга. В 1938 году Люшков бежал в Маньчжурию и сдался японской разведке. За границей подробно рассказал о Большом терроре, разоблачил методы НКВД, предлагал японским властям организовать покушение на Сталина. Как сообщают официальные источники, Люшков от японского императорского правительства получил другое имя и японское гражданство, жил в Японской империи до ее поражения во Второй мировой войне, был убит офицерами квантунской армии.



Люшков сдал японцам всю агентуру, все данные по расположению советских войск, логистике. Все, что только знал. Чем нанес огромный ущерб.



Что касается героизма личного состава нашей армии, тут никто не может отрицать того, что те 11 пограничников, которые находились на сопке Заозерная во время событий на озере Хасан, приняли на себя первый удар. Пограничники Посьетского отряда давали самураям героический отпор малыми силами. Красноармейцы и лейтенанты, которые их возглавляли, приняли на себя первый удар. Именно они настоящие герои. То же самое было на Халхин-Голе.



Естественно, что монгольские пограничники удержать японцев не могли. Но прибытие Жукова, оперативная помощь, оказанная Москвой сделали свое дело. Были направлены для подкрепления пилоты, которые уже зарекомендовали себя в боевых событиях, в том числе, в Испании. Точно так же были укреплены танковые войска. И это все позволило Жукову и Коневу быстро восстановить порядок на Халхин -Голе.



После полученного отпора японцы не предпринимали попыток напасть на СССР, а переключили усилия на Юго-Восточную Азию.



Недавно, Дмитрий Медведев заявил, что Япония сейчас бряцает оружием. Бряцает. И очень серьезно. Наш Тихоокеанский флот сейчас по потенциалу ниже флота Японии. Армия Японии сильная, хотя, пока и считается официально силами самообороны. Япония сейчас достигла такого состояния, что для нее не составляет сложности получить и ядерное оружие.



Что нам помогает? Сложные отношения Китая с Японией. Не все гладко у Японии с Южной Кореей. И, конечно, наш союзник - армия Северной Кореи, которая сейчас занимает одно из первых мест в мире. И обладает полноценным ядерным оружием. Очевидно, что даже если японцы прогнутся перед США и пойдут на Дальний Восток, это не будет для них легкой прогулкой".



Татьяна Полоскова