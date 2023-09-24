Туркменские ученые изобрели крекеры из экстракта верблюжьей колючки

12:19 25.09.2023

Туркменские ученые представили свои новые разработки на проходящей в преддверии Дня независимости Выставке экономических достижений Туркменистана.



Одна из них – крекеры из экстракта верблюжьей колючки, сообщил 21 сентября "Туркменистан: золотой век".



"Лаборатории отечественного Центра Технологий ведут активную работу по внедрению принципов безотходного производства, – рассказала заведующая лабораторией технологий пищевых продуктов Хурма Мухамметкулиева. – Мы добились успехов в технологии получения сухого экстракта верблюжьей колючки".



Отмечается, что новые пищевые продукты отвечают высоким требованиям экологической безопасности и качеству.



"Верблюжья колючка с древних времен используется в народной медицине как лечебное средство. Ее полезные свойства подробно описаны в научном труде Героя-Аркадага "Лекарственные растения Туркменистана". В многотомной энциклопедии отмечено, что в мире произрастает 10 видов верблюжьей колючки, 4 из них встречаются в Туркменистане", – отмечает издание.



В середине августа сообщалось, что туркменские ученые разработали "безопасные и полезные пищевые полуфабрикаты": лапшу быстрого приготовления, сухие соки и супы, тыквенную и кукурузную муку, а также молотый чеснок.