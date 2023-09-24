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|Молдавия предложила "Газпрому" мир
12:23 25.09.2023
Однако гасить долг за газ Кишинев по-прежнему не готов
Как выяснил "Ъ", молдавские власти предложили "Газпрому" заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут все долги "Молдовагаза". Взамен Кишинев гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок на $160 млн и готов заплатить "Газпрому" $153,57 млн в качестве компенсации за "отклонения от тарифа". Российская монополия требует от "Молдовагаза" более $700 млн долга, из которых страна официально признает только $8,6 млн.
Как стало известно "Ъ", вместе с результатами аудита долга перед "Газпромом" (MOEX: GAZP) молдавская сторона отправила "Молдовагазу" (российская монополия выступает основным акционером, Молдавии принадлежит 35%) проект мирового соглашения. По документу Кишинев требует немедленного списания долга "Молдовагаза" перед подконтрольной "Газпрому" компанией "Факторинг Финанс" (ей переуступлен долг "Молдовагаза" в размере $275 млн) и самим "Газпромом" (еще $433 млн).
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https://www.kommersant.ru/doc/6236877