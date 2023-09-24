Убийство русских миротворцев в Карабахе или казнь?

12:24 25.09.2023

РАССЛЕДОВАНИЕ ВСКРЫЛО НОВЫЕ ФАКТЫ



Трагедия с русскими миротворцами в Нагорном Карабахе никого не оставила равнодушным. По итогам первых дней расследования раскрываем новые факты.



Русский миротворческий корпус (РМК) в Карабахе понес чувствительную потерю: одним ударом азербайджанские военнослужащие убили высокопоставленных командиров ВС России и их подчиненных. Погибли два заместителя командующего миротворческим контингентом и другие русские офицеры. Все они стали жертвами провокации, цель которой - расшатать хрупкое равновесие в регионе.



Позже стали говорить, что нападений было не одно, а два. И это уже наводило на подозрения. К тому же начали появляться версии о вбросе. Будто бы кому-то нужно было расшатать ситуацию еще больше. Как бы там ни было, разжечь конфликт с новой силой не удалось. Власти Азербайджана принесли извинения. Русские и азербайджанские следователи работают сообща. И мы не вправе скрывать детали преступлений.



Как убили наших ребят



"УАЗ-Патриот" расстреляли недалеко от села Джанятаг, машина возвращалась с наблюдательного поста. Все находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли.



Для выяснения обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов,



- сообщило Минобороны вечером того же дня.



Ведомство ограничилось этим заявлением, не назвав даже точного количества погибших. Тем временем в Сети появились кадры с места жуткой расправы - иными словами произошедшее не назовешь. Судя по этим кадрам, стрелявшие сидели в засаде и поджидали автомобиль. Миротворцев просто методично казнили, они даже не успели выбежать из машины. Шансов спастись ни у кого не было - их тела так и лежали в салоне, пока не приехала следственная группа. На автомобиле есть все необходимые знаки, указывающие, что это миротворческий контингент. И, судя по всему, ждали именно наших парней.



Кто погиб?



Первоначально сообщалось о пятерых погибших. Однако уже есть информация, что жертв может быть в два раза больше.



В расстрелянном автомобиле находился офицер Северного флота, замкомандующего миротворческим контингентом Иван Ковган. Его гибель официально подтвердил Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ:



Капитан 1-го ранга Иван Ковган был заместителем командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе. Сослуживцы говорят о нем как о волевом человеке и достойном офицере.



Родился он в Минске, жил в городе Гаджиево Мурманской области, где расположена военно-морская база Северного флота.



В Карабахе Ковган находился с 11 мая. Командировка офицера Северного флота на юг оказалась роковой. О гибели офицера его семье сообщили по телефону. Дочь замкомандующего Лина рассказала, что в последнее время, пока отец находился в Нагорном Карабахе, связи с ним не было.



Вместе с Иваном Ковганом в расстрелянном автомобиле погибли несколько его сослуживцев и товарищей. Еще одной жертвой провокации стал заместитель командующего миротворческим контингентом России в Карабахе полковник Тагир-Мурод Караев. Он служил в 29-й бригаде Центрального военного округа в войсках радиационной, химической и биологической защиты.



Служил и жил Караев в Свердловской области. Близкие говорят о нем как о надежном товарище и щедром человеке, который всегда отзывался на чужую беду.



Тем временем азербайджанское лобби в России...



Ясно, что расследование трагедии продолжается. Но есть и другая сторона происходящего - это влияние так называемого азербайджанского лобби на события в России, которое должно быть сведено к минимуму. Причем не только в контексте атаки, но и в целом.



У России есть немало рычагов воздействия на Азербайджан. Некоторые из них перечислил отдел расследований "Первого русского". Для начала стоит потребовать выдачи преступников, убивших русских миротворцев: судить их должна Россия. Кстати, никаких соболезнований от этнической диаспоры мы отчего-то не услышали.



Затем - экономические меры:



Сокращение товарооборота, сворачивание инвестиционных программ, вывод наших средств из инвестиционных проектов на территории АР, национализация принадлежащих государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR активов в России через суд. Да, все и сразу делать необязательно, мы описываем лишь возможности асимметричного ответа.



Но главное, что необходимо предпринять, даже безотносительно позиции Баку по выборам на новых территориях, это приструнить азербайджанскую диаспору:



Она должна потерять влияние на нашу политику, экономику, особенно правоохранительную сферу, куда в принципе никакую диаспору подпускать не следует. Никакого лоббизма интересов Азербайджана в России допускать нельзя. Напротив, азербайджанцы, проживающие в нашей стране, должны быть важным инструментом в русской политике мягкой силы.



Бизнесменам азербайджанского происхождения следует финансировать русскоязычные школы на исторической родине, медиапроекты, освещающие историю России и Азербайджана с правильных позиций, чтобы не распространялась чушь про "колониальный режим" или "Кремль, построенный азербайджанцами". А там, глядишь, и новая элита подрастет, в полной мере осознающая, сколь важны для Баку крепкие связи с Россией.