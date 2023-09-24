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Япония: ускоренная милитаризация
12:26 25.09.2023

Зачем Страна восходящего солнца быстрыми темпами развивает свой военный флот

Виталий Лекомцев

Недавно в Японии был опубликован новый выпуск ежегодной "Белой книги", издаваемой Министерством обороны. Там указано, что в Токио рассматривают в качестве своих наиболее возможных военных противников Северную Корею, Россию и Китай – и готовятся к противостоянию с ними.

Как известно, Япония является островным государством и поэтому в структуре ее вооруженных сил особое значение имеет флот. Уже сейчас, по мнению экспертов, японские ВМС являются одними из крупнейших в тихоокеанском регионе. При этом в Токио не намерены останавливаться на достигнутом. Принята программа дальнейшего развития военного флота Японии, предполагающая радикальное его усиление.

Личный состав японского флота насчитывает свыше 50 тысяч человек. Причем японские военно-морские силы обладают весьма разветвленной структурой. Они разделены на четыре командования: эскортных сил, подводных сил, авиационного и учебно-опытового.

В свою очередь, командование эскортных сил делится на четыре флотилии, командование подводных сил – на две флотилии. Пункты базирования японских военных кораблей находятся в Йокосуке, Сасебо, Майдзуру, Куре, Оминато, а аэродромы военно-морской авиации – в Каное, Хатинохе, Ацуги, Нахе, Татеяме, Омуре и Ивакуни. Все территориальные воды Японии и ее исключительная экономическая зона поделены на пять районов, охрана каждого из которых закреплена за корабельно-авиационными отрядами, находящимися в той или иной базе.

Самыми крупными в японском флоте сейчас являются два вертолетоносца типа "Идзумо", вошедшие в строй в 2015 году. Это 248-метровые гиганты полным водоизмещением в 27 тысяч тонн, способные брать на борт авиационную группу в 28 летательных аппаратов (вертолетов, конвертопланов, истребителей). Изначально главным их вооружением являлись по четырнадцать приобретенных в США боевых вертолетов SH-60 (Seehawk) с солидной дальностью полета, способных брать на борт как ракетное, так и торпедное оружие. При этом еще шесть лет назад, под конец 2017 года в Токио сообщили о намерении обзавестись и полноценным, по сути, авианосцем – для чего решили переоборудовать один из имеющихся в наличии вертолетоносцев "Идзумо".

Тут следует напомнить, что по итогам проигранной Японией Второй мировой войны, она обязалась авианосцы не строить. Этот запрет был не случаен – ведь в ходе боевых действий японские авианосные соединения причинили флотам США и Великобритании много неприятностей.

И вот 3 октября 2021 года произошло историческое событие – впервые с 1945 года с палубы японского боевого корабля взлетели вооруженные самолеты. Но пара F-35B, взмывших с "Идзумо", принадлежали американцам, а сам корабль продолжает официально числиться "эскадренным миноносцем-вертолетоносцем". Так что формально запрет не нарушен.

Еще в 2019 году в Токио постановили купить у США сорок два истребителя упомянутого типа F-35B, способного производить короткий взлет и вертикальную посадку. Два года назад началась и переделка второго однотипного с "Идзумо" вертолетоносца – "Кага". Ожидается, что второй свой авианосец Япония получит в 2025 году. В распоряжении японского минобороны есть еще два судна, которые могут быть переоборудованы в авианосные – введенные в эксплуатацию в 2009-11 гг эсминцы-вертолетоносцы типа "Хьюга". Они уступают судам типа "Идзуми" по размерам (авиагруппа составляет до одиннадцати вертолетов), но после должной переделки тоже могли бы принимать на борт палубные самолеты.

Правда, официально в Японии заявляют, что не планируют на своих переоборудованных вертолетоносцах постоянного базирования самолетов. Как уверяют в Токио, это может быть сделано только в условиях "чрезвычайной ситуации" – если до крайности обострятся отношения с Китаем и Россией. Но такое обострение именно сейчас и происходит. Так что увидеть у Курильских островов, которые в Токио считают своими, японский авианосец с боевыми самолетами на борту – возможность более чем реальная. Не стоит забывать и о том, что, как пишет военный эксперт Илья Крамник, "на случай гипотетического конфликта с Россией на Дальнем Востоке Япония располагает сетью аэродромов на острове Хоккайдо, находящемся в непосредственной близости от Курил и Сахалина".

Основной костяк японского флота составляют эсминцы с управляемым ракетным оружием (УРО). Их в распоряжении Токио восемь (плюс два учебных) – типов "Майя", "Хагуро", "Атаго", "Асигара", "Конго", "Кирисима", "Меко", "Текай", "Хатакадзе", "Симакадзе". Большинство из этих кораблей, вступивших в строй с 1986-го по 2021 гг, позаимствовали имена у японских крейсеров времен Второй мировой войны – практика, которой когда-то старались избегать, но теперь она становится все более популярной. И по своим размерам они вполне сопоставимы с полноценным крейсером той эпохи. Японские эсминцы УРО оснащены стандартными противокорабельными и зенитными ракетами разных типов, используемыми в НАТО и интегрированы в единую с другими флотами альянса систему информационного обмена и целеуказания.

Далее у японцев есть двадцать восемь меньших по размеру "обычных" эсминцев пяти разных типов, вступивших в строй с 1988-го по 2019-й гг. Основное их назначение – противолодочная оборона и уничтожение надводных кораблей противника. Вооружение – артиллерийское, минно-торпедное, плюс противолодочные, зенитные и противокорабельные ракеты. Еще необходимо упомянуть восемь фрегатов типов "Могами" и "Абукума" – они имет тот же функционал, что и эсминцы, но меньше их по размерам, и, соответственно, скромнее вооружены. По совокупному количеству фрегатов и эсминцев японские ВМС сейчас превышают флоты Великобритании и Франции вместе взятые.

Нельзя не упомянуть и двадцать шесть имеющихся у Японии подводных лодок (из них четыре учебные). Их количество растет. Так, 20 марта 2023 года японские ВМС ввели в эксплуатацию дизель-электрическую подводную лодку "Хакугэй" ("Белый кит") класса "Тайгэй" ("Великий кит") – торжественная церемония прошла на верфи Kawasaki Heavy Industries в Кобе. "Хакугэй" – уже вторая по счету подлодка класса "Тайгэй", головное судно этого класса ввели в строй в марте 2022 года. Сейчас "Тайгэй" приписана к военно-морской базе Йокосука и используется для испытаний передовых технологий – например, инерциальной навигационной системы, созданной французской компанией Safran. Третья подлодка данного типа, "Цзингэй" ("Быстрый кит"), заложена в апреле 2020 года и спущена на воду в октябре 2022 года. Ее планируют передать японскому флоту в марте 2024 года.

Внешний вид подлодок класса "Тайгэй" схож с дизайном японских субмарин предыдущего поколения типа "Сорю". Однако эти корабли сильно различается по оснащению. В частности, субмарины "Тайгэй" используют литий-ионные аккумуляторы – вместо воздухонезависимой энергетической установки 4V-275R Mk.III (двигатель Стирлинга), которую устанавливали на первые десять подлодок класса "Сорю". Кроме того, улучшены возможности гидролокатора и системы боевого управления, а также применены новые звукопоглощающие материалы, делающие новые корабли более малозаметными. Подлодки типа "Тайгэй" снабжены системой противодействия торпедам, которая выбрасывает ложные цели. Их оснащают шестью 533-мм торпедными аппаратами, предназначенными для использования боеприпасов массой 267 кг, способных развить максимальную скорость до 70 узлов. Радиус поражения – от 21 до 27 морских миль (в зависимости от скорости), рабочая глубина – до 900 метров. В арсенал подлодок "Тайгэй" также включены противокорабельные ракеты "Гарпун". Всего японцы запланировали к постройке семь подобных кораблей – они вступят в строй до марта 2026-го.

Кроме вышеперечисленного корабельного состава, Япония располагает одним минным заградителем, двумя плавучими базами для обеспечения деятельности тральщиков, тремя минно-тральными кораблями, тремя большими и двумя малыми десантными кораблями, предназначенными для переброски армейских соединений, восемью десантными катерами и двадцатью пятью малыми тральщиками, предназначенными для действий в окрестностях военно-морских баз и в прибрежных зонах. Деятельность всей этой армады обеспечивают вспомогательные суда: пять танкеров, предназначенных для заправки военных кораблей в открытом море, пять учебных и два спасательных судна.

Флотская авиация Японии на данный момент состоит из 138 боевых самолетов разных типов (не считая вспомогательных) и 112 вертолетов. "Собственно, японцы имеют под восемьдесят противолодочных самолетов берегового базирования, и, наверное, наивысшую в мире концентрацию этой авиации на отдельно взятом ТВД (пусть и таком огромном, как северо-западная Пацифика). Больше в мире базовых самолетов ПЛО только у американцев, у которых сейчас больше 110 "посейдонов" (имеется в виду американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon – авт.) в составе. Но у Штатов этот парк размазан от Исландии до Японии, а у японцев все дома (и Штаты присутствуют)", – отмечает Илья Крамник.

Против кого японцы намерены при случае двинуть армаду? Завесу над этой тайной приоткрывает свежий выпуск "Белой книги" – ежегодника, выпускаемого Министерством обороны Японии. Первое, что бросается в глаза при знакомстве с ним – повышенное внимание к России.

"Внешняя деятельность России, военные тенденции, а в результате и агрессия на Украине расшатывают основы международного порядка, и являются наиболее серьезной и, кроме того, непосредственной угрозой в направлении Европы. В Индо-Тихоокеанском регионе, включая нашу страну, внешняя деятельность России, ее военные тенденции, стратегическое взаимодействие с Китаем вызывают сильное беспокойство с точки зрения безопасности", – указывается, в частности, в докладе.

Впрочем, на данный момент наиболее опасным из своих противников в Токио считают не Москву, а Пхеньян. "В последние годы Северная Корея неоднократно запускала баллистические и другие ракеты – с беспрецедентно высокой частотой. Кроме того, она концентрируется на совершенствовании своих ядерных и ракетных технологий. Например, она неоднократно запускала баллистические ракеты, летевшие по нестандартным траекториям, и ракеты, которые, как утверждалось, были гиперзвуковыми. Северная Корея также занимается внедрением крылатых ракет большой дальности, которые планируется оснащать тактическим ядерным оружием", – отмечается в "Белой книге". Там написано, что Япония тоже должна заниматься всемерным укреплением своих вооруженных сил – что и происходит.

В конце нынешнего августа Министерство обороны Японии представило проект военного бюджета государства на 2024 финансовый год (начинается в стране 1 апреля). Он должен составить рекордную в новейшей истории страны сумму в почти 7,739 трлн иен (более 53 млрд долларов по текущему курсу).

Как сообщает ведущее японское экономическое издание Nikkei, военный бюджет-2024 предусматривает, в частности, расходы на формирование на юго-западе страны авиаотряда, оснащенного закупаемыми в США новейшими боевыми самолетами пятого поколения F-35B. Предполагается выделить средства на строительство двух дополнительных эсминцев с многоцелевыми компьютеризированными системами слежения и наведения Aegis.

Также будет сформирован военно-морской транспортный отряд, призванный в случае критической ситуации максимально быстро перебрасывать войска на отдаленные острова в Восточно-Китайском море – в районе Тайваня. Этот соединение предполагается оснастить кораблями различного класса и вертолетами. Предусматриваются ассигнования на ускорение разработки новой единой интегрированной системы связи и обработки информации в вооруженных силах, а также ракет большой дальности, способных наносить удары по территории потенциального противника. Тут следует отметить, что в текущем финансовом году военные расходы Японии и так уже достигли рекордного уровня в 6,8 трлн иен (около 47 млрд долларов) – они в 1,25 раза превысили оборонный бюджет страны предыдущего года. Но этого Токио маловато – и к 2027 году правительство Японии намерено в соответствии со стандартами НАТО довести свои военные расходы до 2% от суммы валового внутреннего продукта государства.

Одновременно Токио все активнее "демонстрирует флаг" тем государствам, которые там считают недружественными. Так, в 21-28 августа 2023 года военно-морские силы Японии впервые провели учения Noble CHINOOK неподалеку от берегов Курильских островов совместно с ВМС США и Канады. Как заявили в японской прессе, цель данных маневров заключалась в том, чтобы продемонстрировать Москве "единство Японии с союзниками перед лицом потенциальной российской угрозы".

По сути же Noble CHINOOK стали ответом на состоявшиеся в июле российско-китайские военно-морские учения "Север. Взаимодействие-2023". Министерство обороны Японии восприняло это, как "демонстрацию силы" и заявило, что "тщательно отслеживает любую активность вблизи японских вод".

Театр маневров Noble CHINOOK оказался весьма обширным – от восточного побережья Курильских островов до южной части крупнейшего японского острова Хонсю. В них принимают участия пять боевых кораблей японских ВМС, включая вертолетоносец класса "Хьюга". США прислали эсминец Benfold (типа Arleigh Burke), Канада – фрегаты Ottawa и Vancouver (типа Halifax), а также судно снабжения MV Asterix. В штабе учений пояснили, что союзники сосредоточились на таких тренировках, как поиск и уничтожение надводных целей и посадка вертолетов на корабли друг друга. В пресс-релизе японских Морских сил самообороны, выпущенном по этому поводу, говорится, что "укрепление сотрудничества между Японией, Канадой и США – важное условие для свободного и открытого Тихоокеанского региона". В Токио обещают проводить подобные маневры все чаще…

Источник - Столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695633960


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