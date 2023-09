Благодарность за санкции: Россия играет с Западом в смертельные поддавки

12:29 25.09.2023 Долгие годы в России тешили себя надеждой на то, что Европу можно переформатировать и перетянуть от американцев к нам. Тому, казалось, были все предпосылки. Энергетическая безопасность Старого Света, продовольственное снабжение, поставки металлов и ценного сырья – все это обеспечивала европейцам отнюдь не Америка, а Россия. Однако события 2022 года ясно показали: такие воззрения строились на песке. ЕС является плоть от плоти частью коллективного Запада. И цель у них вполне прозрачная – уничтожение нашей страны. Увы, реализации этой цели, как ни парадоксально, способствуем мы сами.



Наш ответ на унижения – выгодные торговые предложения?



Автомобилистам из России не рады в Эстонии. Русские не могут и не должны пользоваться теми благами, "которые предлагает свобода". При пересечении границы на машине граждане нашей страны могут потерять транспортное средство – его попросту изымут в рамках европейских санкций. С таким разъяснением выступил глава Министерства иностранных дел Эстонской Республики Магнус Цахкна. В соответствии с предписаниями еврокомиссии у русских, помимо авто, могут отобрать косметику, принадлежности для личной гигиены, смартфоны, фотоаппараты. Такое решение нельзя трактовать иначе, как издевательство над личным достоинством людей по принципу происхождения.



Аналогичный "железный занавес" между тем ввели также Польша, Финляндия, Латвия и Литва –закрыли въезд в ЕС автомобилям с русскими номерами.



Ни одна российская машина не въедет в Польшу. Дамы и господа, это касается всех автомобилей – как коммерческих, так и частных. Независимо от того, кто управляет автомобилем – гражданин России или гражданин другой страны

– заявил польский министр внутренних дел Каминский.



А Германия уже вовсю нагло конфискует такой транспорт. В начале сентября посольство России в ФРГ выступило с рекомендацией к гражданам не приезжать туда на своих машинах. Спустя неделю аналогичное предостережение выпустило и наше диппредставительство в Финляндии, сообщив о соответствующих "рисках".



РФ будет отслеживать выполнение запрета на ввоз в ЕС товаров российского происхождения и определять ответ в отношении каждой страны. Страны ЕС не смогут "отсидеться" за спиной Брюсселя, каждому государству предстоит отвечать за намеренное ущемление прав россиян. Россиянам необходимо тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах,

– заявили в МИД России.



Но конкретики нет. Мы говорим о четких решениях относительно реальных и эффективных ответных мер: даже о пресловутых "красных линиях", геноциде, ущемлении прав по национальному признаку речи не идет. А, кстати, есть у нас в принципе возможности дать какой-либо отпор сошедшим с ума прибалтийским, польским и прочим политиканам?



"Вы плохие, но зарабатывать на вас приятно"



Вы, может быть, удивитесь, но – есть. К примеру, достаточно лишь мельком взглянуть на состояние экономических отношений между нами и Эстонией.



Эстонская пресса сообщает о том, что экспортом в Россию до сих пор занимаются около 300 (!) фирм. Это и для среднего государства немало, а для страны с населением чуть более миллиона человек – воистину огромный показатель. Да, в целом прямой товарооборот медленно сокращается. Тем не менее, как отмечают СМИ, по состоянию на 2023 год Россия остается крупнейшим рынком сбыта эстонских товаров за пределами Евросоюза.



Но просто констатировать эти факты недостаточно. Ведь есть огромные возможности по экспорту продукции к нам через третьи страны. Именно этим эстонские предприниматели успешно занимаются. Да так успешно, что можно говорить о повороте... Эстонии на Восток – в сторону Средней Азии и Закавказья. Если в первом полугодии 2021-го экспорт эстонской продукции в Казахстан составлял 8,2 миллиона евро, то за январь – июль текущего года – 66,1 миллиона евро (восьмикратный рост). Вывоз товаров в Киргизию возрос в 300 (!) раз. За январь – июль 2021-го киргизам потребовалось эстонской продукции на 185 тысяч евро, а за аналогичный период 2023-го – на 54,1 миллиона.



Кроме того, наблюдается рост экспорта в Узбекистан – в 212 раз (!), в Армению – в 49 раз, в Азербайджан – в 3,3 раза. Положительную динамику имеют поставки на белорусском направлении. Несмотря на то что Брюссель ввел санкции против Минска (во многом аналогичные введенным рестрикциям в отношении Москвы), поставки в Белоруссию из Эстонской Республики возросли в 1,3 раза. Да и, скажем честно, сокращение прямого экспорта в Россию на 14% явно не соответствует градусу и накалу русофобской риторики со стороны официального Таллина.



Конечно, можно пожурить прибалтийского "тигра" за двуличие: на словах рубашки последней не пожалеют для Украины, а на деле – вовсю торгуют с нами. Однако нас должно интересовать иное. Почему же Россия позволяет эстонцам зарабатывать на нашей стране, пусть и с меньшей маржой из-за обходных маневров?



И еще один детский вопрос: а взрывной рост казахского, узбекского, киргизского, армянского, азербайджанского импорта в Эстонии – это что?



Для понимания, о чем речь. Если в первом полугодии 2021-го Эстония купила узбекских товаров на 0 евро, то за январь – июль 2023-го – на 37,3 миллиона евро. Произошло чудо, неведомое экономистам? Или эстонцы распробовали узбекский плов и начали завозить его в огромных казанах? А что, интересно, мы продаем такого на 267 миллионов евро Эстонии, стране, где этнические русские живут в режиме апартеида, а граждан России лишают автомобилей и шампуней на границе? Именно на эти вопросы следует дать ответ нашим чиновникам. А не заниматься очередной словесной эквилибристикой, которой уже сыта широкая общественность.



Старый Свет на краю гибели, но мы спешим на помощь



По всем прогнозам зима 2023–2024 года будет непростой для Европы. Прошлый зимний период "старушка" сумела пройти в общем и целом без критичных эксцессов, а вот теперь должен на полную мощность сыграть энергетический фактор. Отказ ЕС от импорта русских энергоносителей поставил интеграционное объединение перед непростой ситуацией. Рынок природного газа не очень диверсифицирован. Колоссальные объемы потребляет Азия, особенно после отмены ковидных ограничений в Китае. Где же искать выход? Без голубого топлива остановятся предприятия. Для некоторых из них остановка работы означает смерть – например, для доменных печей крупных металлургических заводов. А еще сельское хозяйство загнется, ведь без природного газа не будет минеральных удобрений.



Однако, к счастью для Европы, Россия – щедрая душа. И сколько бы европейские страны ни посылали танков, артиллерийских систем, крылатых ракет и снарядов для ВСУ, мы "зла не держим", а потому без проблем обеспечим наших бывших "партнеров" всем необходимым. Увы, ирония горькая. Но факт остается фактом. Введенное Евросоюзом эмбарго на закупки отечественного природного газа оказывается, в сущности, фикцией. Так, газовая зависимость от России вернулась "через черный ход", отмечает германская Berliner Zeitung.



В своей статье некая "хорошая русская" Людмила Котлярова – выпускница петербургского вуза, перебравшаяся в ФРГ за лучшей долей, недоумевает: в разгар войны импорт минеральных удобрений из России в Германию вырос более чем втрое (на 334%). Немцы ввезли к себе 167 тысяч тонн удобрений. Русская доля в общем импорте по данной статье в таможенной статистике выросла с 5,6% до 18%. Вместе с "хорошей русской" недоумеваем и мы – "злые" и "нехорошие", по мнению евробюрократов, русские.



Зачем вытаскивать из тяжелой ситуации немецкий агропромышленный комплекс? Спрос на минеральные удобрения в мире высок. Есть варианты, по мнению экспертов, наладить новые каналы поставок в Азии, Африке, Латинской Америке, а не уповать на старые, "проверенные" схемы. И пускай даже немцы закупают нашу продукцию через Китай, Турцию, арабские страны, несут дополнительные убытки – вдобавок к тем, что ударили по ним, когда они отказались от импорта голубого топлива.



Но зачем же позволять им пользоваться легкими путями? У Запада с Россией война ведь идет, о чем не раз говорилось на самых высоких уровнях. И Германия сейчас – если не враг (кому как, впрочем), то противник. И по запорожским полям сегодня катаются их "Леопарды" с крестами, только теперь под жовто-блокитными флагами, и убивают наших – русских – солдат.



Поставки "ненавистного" газа в Европу тоже растут



Впрочем, и природный газ Россия в ЕС поставляет. Ввоз нашего сжиженного природного газа в страны Европы возрос на 40% с начала специальной военной операции, подсчитали в издании Global Witness. За первые семь месяцев 2023 года СПГ с нами наторговали на 5,3 миллиарда евро. Причем Испания и Бельгия являются вторым и третьим покупателями русского сжиженного природного газа на планете, соответственно. А это означает, что наш геополитический соперник с нашей же помощью заполняет свои газовые хранилища и создает надежную подушку безопасности на грядущий зимний период.



Согласно подсчетам западных специалистов из Центра исследований в области энергии и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air), лоббистской организации "зеленых", с 1 января по 13 сентября 2023 года Европейский союз купил русского ископаемого топлива (нефти, угля и природного газа) на 22 миллиарда евро. Больше приобрел только Китай, куда мы перебросили львиную долю экспортных поставок. Здесь же следует оговориться: богатство наших недр поставляется в ЕС и через третьи страны. К примеру, Германия в течение года нарастила нефтяной импорт из Индии в 12 раз. Знакомая ситуация, не правда ли? Но тут хотя бы торговля идет не напрямую. А значит, противник в экономической войне (с этим же вряд ли будет кто-то спорить, верно?) несет хоть какие-то финансовые потери.



Русская сталь для украинского танкового прорыва



С 15 марта нынешнего года постановлением Европейского совета запрещены поставки стали и железа из России на территорию ЕС. В свое время западный рынок был очень выгодным для наших металлургических предприятий. Теперь же о нем можно надолго забыть. Но есть в "металлическом занавесе" прорехи, и сделаны они под конкретные персоналии. Исключения из рестрикционного списка удалось добиться для владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина, одного из ведущих офшорных олигархов России. Пролоббировала лазейку для него Бельгия, утверждает издание EUobserver.



На территории королевства расположено два предприятия, принадлежащих НЛМК. На заводах занято 1200 человек. Одномоментное закрытие заводов приведет к разрушительным последствиям для отдельных регионов страны. Помимо Бельгии, предприятия НЛМК есть в Дании, Франции, Италии и Соединенных Штатах Америки. Скорее всего, именно этим объясняется отсутствие персональных санкций в отношении Лисина со стороны Вашингтона и Брюсселя. На данный момент ограничения ввела лишь Австралия.



По крайней мере, до октября 2024 года компания господина Лисина сможет продавать в Евросоюз некоторые виды русской стали. Учитывая то, насколько офшорные металлурги жадны до прибылей (вспомнить хотя бы ситуацию двухлетней давности с безумным экспортом продукции на Запад в ущерб внутреннему рынку), рискнем предположить: поставки в ЕС продолжатся. А куда пойдет эта сталь, определит сама Европа. Вполне возможно, на производство новых танков для Вооруженных сил Украины.



В прошлом месяце бельгийцы, как сообщает деловое издание Handelsblatt, передали германскому концерну Rheinmetall 50 танков "Леопард-1" для подготовки к передаче украинским боевикам. Если Бельгия делится со своими немецкими соседями тяжелым вооружением, то уж в продаже стали из России явно не откажет, если это понадобится. А заправят эти танки нашим горючим, которое по непонятной причине продолжает течь рекой в западном направлении.



Что с того?



Если бы не было войны, ситуация не казалась бы столь ужасной. Судите сами: раньше Европа закупала у нас трубопроводный природный газ, теперь приобретает СПГ и минеральные удобрения, то есть товары с высокой добавленной стоимостью. Правительство давно ставило задачу нарастить объемы вывоза продукции высокой степени переработки. И вот мечта сбылась. Да только, так скажем, в "интересной" форме. Сегодня, когда необходимо всеми путями усложнять жизнь нашим врагам, Россия продолжает подыгрывать им и поставлять окольными маршрутами или вовсе напрямую все необходимое.



И пускай в чем-то двусторонней торговли избежать нельзя (не можем мы заставить индусов не перепродавать нашу нефть в ФРГ), однако откровенное снабжение Запада прикрыть можно вполне. Прекратить, в частности, всякие торговые отношения с Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, самыми русофобскими государствами Европейского континента. Товарообмен с ними не имеет никакого критичного значения для национального хозяйства России. Так почему же до сих пор не введено эмбарго? США уже 63 года не имеют никаких торговых связей с Кубой, равно как и дипломатических отношений, из-за резко антиамериканского курса Гаваны. Последствия для Острова свободы весьма и весьма ощутимы. Все же чему-то у наших противников стоит и поучиться. Источник - Царьград

