Танком по красным линиям. Боевики бундесвера воюют на Украине?

12:30 25.09.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ



С начала СВО на Украину потянулись наемники из разных стран. Позже появилось утверждение, что на театр военных действий прибыли советники НАТО, которые готовят военных ВСУ. Затем стали говорить и о представителях Североатлантического блока, принимающих непосредственное участие в боевых действиях. Теперь этот факт получил документальное подтверждение.



На Запорожском направлении разведчики Вооруженных сил РФ подбили очередной немецкий танк Leopard. Командир с позывным Легенда, сообщил, что из четырех членов экипажа в живых остался только механик-водитель. Он-то и успел сообщить разведчику, знавшему немецкий язык, что он и его товарищи – военнослужащие бундесвера. Причем танкист повторил это несколько раз. Возможно, боялся, что его убьют. Через несколько минут немец скончался от тяжелого ранения.



Это сообщение распространили многие российские средства массовой информации. Прозвучало оно и на Первом общероссийском канале телевидения.



Если все именно так, то ФРГ переходит очередные красные линии и становится прямым участником конфликта со всеми вытекающими последствиями. "Наверняка Германия будет пытаться оправдываться и придумывать отговорки – якобы танкисты были уволены или еще что-то, – считает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. – Численность немецкой армии в последнее время снизилась, и это говорит о возможной преднамеренной отправке военных в запас, а потом отправке в зону боевых действий. Власти держали это в тайне, чтобы общественность не видела такой активной помощи Киеву. Если выяснится, что члены экипажа танка Leopard были не наемники, то их отправили по приказу. Это будет скандал для Берлина".



Впрочем, скандал мог вспыхнуть гораздо раньше. Еще в марте прошлого года, в самом начале СВО немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung писала о некоем Андрее, который вместе с тремя десятками товарищей собирался на Украину. Он был кадровым военным, служил в батальоне бундесвера, занимавшемся системами связи.



По словам корреспондента издания, еще один доброволец по имени Янни тоже служил в бундесвере. Он – рядовой моторизованной пехоты, прошедший обучение для службы в отрядах специального назначения. Газета писала, что, "наверное, это первые со времен Второй мировой войны немцы, которые стреляют по русским солдатам, тем более на Украине, как в то время".



Получается, что канцлер ФРГ Шольц, заявивший в январе нынешнего года, что немецких военных нет на Украине, лгал на весь мир. Месяц назад он снова уверял, что в Незалежной "нет и не будет" солдат германской армии. Канцлер не мог не знать, что они давно находятся в республике.



Шольцу вторил генеральный секретарь Североатлантического альянса Столтенберг: "НАТО не является и не будет воюющей стороной. Мы не направляем на Украину свои войска или самолеты НАТО". Выходит, и это высказывание было, мягко говоря, далеко от истины.



В том же январе министр иностранных дел Германии Бербок объявила: "Мы сражаемся против России". За эту фразу ее резко критиковали, ведь, по официальным данным, ФРГ поставляла Украине лишь вооружение. Выходит, Бербок сказала правду. Следовательно, уроки истории забыты, и Германия снова обратила оружие против России.



…Ранее в Германии появилась реклама бундесвера со слоганом: "Что будет, если нам снова придется продемонстрировать силу?" Звучит ударно, как выстрел в упор. При этом режет слух слово "снова". Приходится напрягать память и вспоминать, когда бундесвер показывал свою мощь. Да, немецкая армия участвовала в военных и гуманитарных операциях НАТО за рубежом, но ничем себя не проявила. Может, это намек на более далекую историю? И имеется в виду сила не бундесвера, а вермахта, который до нападения на СССР завоевал почти всю Европу? Не по тем ли временам затосковали в Берлине?



…Во время Великой Отечественной войны первые немецкие солдаты ступили на землю Украины в июне 1941 года. Оккупация республики, унесшая жизни миллионов людей – военных и гражданских – продолжалась более трех кровавых и мучительных лет. Последние солдаты вермахта бежали из Украины осенью 1944 года после мощных ударов Красной армии, разгромившей их 300-тысячную группировку в ходе Восточно-Карпатской операции. На полях сражений остались подбитые "предки" изуродованных Leopard – "Тигры" и "Пантеры".



В 2009-м президент Незалежной Ющенко учредил национальный праздник – "День визволення України від фашистських загарбників", который отмечался 28 октября. Вряд ли нынешние правители Украины вспомнят о нем сейчас…



Весьма сомнительно, что погибшие немцы из Leopard, потомки нацистских завоевателей, были единственными участниками военных действий на Украине. Сколько их там сейчас и кто они – танкисты, летчики, ракетчики, артиллеристы? Ответьте, герр Шольц!



Впрочем, у России есть вопросы не только к Германии. Давно говорят об участии тысяч поляков в боевых действиях на Украине. Однако Варшава утверждает, что они добровольцы. Но и это очень похоже на ложь, на которую Польша щедра. Пленные украинские военные не раз признавались в том, что польских офицеров используют, в частности, в заградительных отрядах и в качестве штабных командиров.



Если кадровые военные из Полонии и впрямь действуют на Украине, то это станет не только вызывающим фактом, но и соблюдением "традиций" Второй мировой войны. Ведь поляки охотно шли служить в вермахт и СС и вместе с наступающей немецкой армадой ворвались в Советский Союз, где лицом к лицу встретились с Красной армией. Правда, многие из них потеряли головы, причем в прямом смысле - в районе Бородинского поля были найдены могилы польских солдат и офицеров, погибших во время германского наступления на Москву зимой 1941 года.



Не исключено, что военные НАТО окажутся за штурвалами истребителей F-16, которых как манны небесной ждут на Украине, и будут рулить танками Abrams, обещанные США Зеленскому? Война Запада против России уже стала реальностью, господа? Или вы по-прежнему будете обманывать весь мир?



Но, возможно, Западу не придется изворачиваться и лгать, ибо присутствие военных Североатлантического альянса на Украине станет реальностью. По мнению аналитика Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивена Брайена, Байден может отдать приказ о вводе войск на Украину в случае своего переизбрания в следующем году, чтобы спасти Украину. Ранее власти США, в том числе президент, не раз заявляли об отсутствии намерения Вашингтона участвовать в конфликте и направлять туда свои войска.



Это ли не очередное лукавство Вашингтона?