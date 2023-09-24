Китайцы построят в Ферганской области четыре ФЭС на $1 млрд и завод по выпуску электробусов

12:32 25.09.2023

Руководство Ферганской области и китайские бизнесмены заключили соглашение о строительстве четырех фотоэлектростанций (ФЭС) в этом регионе Узбекистана. Общая сумма инвестиций в данные проекты составит $1 млрд, передает пресс-служба областной администрации.



Возведением ФЭС займутся следующие компании из Поднебесной:



- China Power International;



- CAMC Engineering;



- Shaanxi Xiangsheng Industrial Group;



- China Huadian Engineering.



Кроме того, в Фуркатском районе Ферганской области китайская корпорация DongFeng Special Car Company намерена построить завод по производству электробусов. На первом этапе иностранные партнеры вложат в развитие предприятия порядка $100 млн. Планируется, что это позволит выпускать до 1000 единиц техники в год.



С другой компанией - Jiangxi Anchi New Energy Technology - ферганские чиновники договорились наладить производство аккумуляторов для электробусов и устройств для зарядки экологически чистого транспорта. В эти предприятия партнеры из КНР инвестируют $30 млн и $50 млн соответственно.



Кроме того, достигнуты соглашения о реализации еще около десяти проектов в сфере легкой промышленности, переработки меди, производства сельхозтехники и строительных материалов. Ожидается, что в совокупности китайцы вложат в эти СП более $120 млн.



Пресс-служба хокимията (администрации) Ферганской области уточняет, что контракты были заключены в ходе рабочего визита узбекских чиновников во главе с главой региона Хайрулло Базаровым в Китай. По итогам встреч стороны подписали 29 соглашений по торговым и инвестиционным проектам на сумму $1,37 млрд.