Министры игнорят балаганные заседания Кыргызского "парламента"

12:33 25.09.2023

Глава аграрного комитета ЖК возмущен отсутствием министров на заседании



Бишкек (АКИpress) – Глава комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Аманкан Кенжебаев (депутатская группа "Элдик") возмутился тем, что на заседании нет докладчиков.



Комитет 25 сентября должен был рассмотреть отчет об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2022 год.



Однако, ему сообщили, что этот же вопрос в это же время рассматривается на другом комитете.



"Почему так получается? Другие комитеты - комитеты, а аграрный - не комитет?" - возмутился Кенжебаев.



Один из депутатов предложил перенести вопрос на следующее заседание. Предложение поддержали.



"Пока здесь не будет двух министров [министр финансов и министр сельского хозяйства], мы этот вопрос не будем рассматривать", - сказал Аманкан Кенжебаев.



Следующим вопросом комитет должен был рассмотреть проект закона "О внесении изменений в Лесной кодекс КР".



Доклад начала зачитывать заместитель министра сельского хозяйства Айнура Туйбаева. Ее спросили, за какую отрасль она отвечает. "За цифровизацию", - ответила Туйбаева.



Депутат Балбак Тулобаев возмутился: "Нет министра. Почему они направляют замминистра, который отвечает за цифровизацию? Как будто высмеивают нас. Уважаемый представитель президента в парламенте, если будете так относиться к нам, мы тоже будем так относиться к вам".



Глава комитета Аманкан Кенжебаев сказал, что и этот вопрос надо передвинуть. "Как будем рассматривать вопрос, если нет ни самого министра, ни курирующего заместителя?" - сказал он.