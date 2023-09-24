Казахстан окончательно выиграл суд у молдавских олигархов на сумму $4 млрд

12:36 25.09.2023

Министерство юстиции Казахстана и АО "Самрук-Казына" добились окончательной победы в разбирательстве по делу молдавских олигархов Стати. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



