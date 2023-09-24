 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кадыров показал видео избиения его сыном задержанного за сжигание Корана г-на Журавеля
00:02 26.09.2023

Кадыров показал кадры избиения его сыном Адамом задержанного за сожжение Корана
Кадыров заявил, что его сын "правильно сделал", избив задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Его дело передали в Чечню из-за "обращений" местных жителей, с мая он находится в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гордится поступком своего сына Адама, который в августе избил задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля в СИЗО в Грозном. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале. Также он опубликовал кадры избиения.

"В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал. [...] Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама", - заявил Кадыров и отметил, что "уважает выбор" 15-летнего сына.

Он добавил, что любой, кто посягнул на Священное Писание, должен понести "суровое наказание". "Подобные провокаторы и предатели - больная опухоль на теле, которую нужно прижигать", - считает глава Чечни.

Кадыров также напомнил, что в России есть "уникальный закон", которые позволяет охранять "религиозные ценности" "на самом высоком уровне". Более десяти лет назад президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за оскорбление чувств верующих. Была изменена ст. 148 УК, максимальная санкция по ней - три года лишения свободы.

Журавель сжег Коран не позднее 19 мая недалеко от соборной мечети в Волгограде, сообщал Следственный комитет. Затем он опубликовал видеозапись этого на подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) портале. По данным следствия, Журавель совершил сожжение по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) и получил за это 10 тыс. руб. Кроме того, волгоградец снимал для украинских спецслужб военные объекты.

Против него завели дело по ст. 148 УК, его передали в Чечню на фоне "многочисленных обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими", пояснял СК. 27 мая задержанного доставили в Грозный.

В середине августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение Журавеля в связи с его избиением, и попросила чеченского уполномоченного по правам человека Мансура Солтаева разобраться в ситуации.

Тогда информацию прокомментировал депутат Госдумы от "Единой России" Адам Делимханов, по его словам, он, депутаты и сенаторы от Чечни поддерживают Адама Кадырова.

Источник - rbc.ru
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