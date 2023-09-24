Алиев и Эрдоган заложили фундамент газопровода из Турции в Нахичевань

00:06 26.09.2023

Алиев и Эрдоган заложили фундамент газопровода из турецкого Ыгдыра в Нахичевань



Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в закладке газопровода из турецкого Ыгдыра в город Нахичевань. Об этом говорится на сайте азербайджанского президента.



Президент Эрдоган находится с официальным визитом в Нахичевани. Это первый визит турецкого лидера в Азербайджан после "антитеррористической операции", которую Баку провел в Нагорном Карабахе 19 августа.



После церемонии закладки газопровода главы государств подписали документы и провели пресс-конференцию.



Ранее турецкий телеканал NTV Haber сообщил, что Алиев и Эрдоган планируют обсудить разоружение армянских вооруженных формирований (Азербайджан требовал разоружить формирования в Нагорном Карабахе. - РБК). Также на повестке дня стоит обсуждение Зангезурского коридора - дороги, которая соединяет Нахичевань и Азербайджан через Сюникскую область Армении. Коридор должен был заработать после подписания трехстороннего соглашения в ноябре 2020 года, но сообщение по нему не открыли.



19 сентября Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе, назвав причиной стягивание армянских частей вдоль границы.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался вмешиваться в ситуацию. Еще весной он заявлял о готовности признать Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения прав и безопасности армянского населения.



Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня, разоружение и роспуск своих вооруженных сил и обсуждение с Баку реинтеграции региона.